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AirPods 4新增主动降噪版本：售价1399元 9月20日正式发售

2024-09-10 08:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:在9月10日凌晨的苹果秋季新品发布会上，苹果公司推出了备受期待的全新一代蓝牙耳机——AirPods4。这款耳机以其半入耳式设计，提供了更舒适的佩戴体验，并且特别增加了主动降噪功能，以满足不同用户的需求。

AirPods4的发布，标志着苹果在无线耳机领域的进一步创新。标准版AirPods4的售价为999元，而配备主动降噪功能的版本售价为1399元，两款产品都将于9月20日正式发售。

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AirPods4搭载了苹果H2芯片，支持更多便捷的控制方式，例如通过点头或摇头来响应Siri的播报，使得操作更为直观和自然。耳机采用了全新的声学架构和低失真度驱动单元，旨在提供卓越的音质效果。

新款AirPods4还具备环境感知功能，能够根据周围环境自动调节音量和降噪水平。当检测到用户正在进行对话时，耳机会自动降低媒体音量，确保用户不会错过重要的人际交流。同时，它还能根据环境变化自动调整降噪强度，为用户营造一个舒适的聆听环境。

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在充电和续航方面，AirPods4的充电盒采用了USB-C接口，并支持无线充电功能。耳机与充电盒配合使用，能够提供长达30小时的续航时间，满足用户长时间使用的需求。

特别值得一提的是，AirPods4的主动降噪版能够有效减少飞机引擎、暖通空调、地铁等环境噪音的干扰，为用户提供一个更为宁静的听觉体验。这一功能的加入，无疑是本次发布会上的一大亮点。

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此外，AirPods Pro2还增加了听力保护功能，用户可以在手机上进行听力检测，并根据检测结果获得相应的参数增强，帮助用户更清晰地听到声音内容。这一功能的应用，使得AirPods Pro2在一定程度上可以作为个人助听器使用。

AirPods4的发布，不仅丰富了苹果的音频产品线，也为追求高品质音乐体验和降噪效果的用户带来了新的选择。随着9月20日的正式发售，消费者将能够亲自体验到这款全新耳机带来的创新和便利。

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