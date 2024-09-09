华为苹果发布会同日“对决”：Mate XT和iPhone16你选谁？

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:9月10日，科技界两大巨头华为和苹果的新品发布会同日举行，成为市场和消费者关注的焦点。华为宣布其备受期待的三折叠手机——华为Mate XT非凡大师，已于9月7日开启预订，并计划在9月10日的华为发布会上正式推出，9月20日10:08正式开售。截至9月9日上午，预订量已超过260万，显示出消费者对该产品的极大兴趣。

华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，这款三折叠手机是华为五年坚持与投入的成果，将科幻变为现实。在二手交易平台上，部分卖家已经开始溢价预售，定价在2万至2.3万元左右。

与此同时，苹果公司也计划在9月10日凌晨1点举行特别活动，主题为“高光时刻”。预计此次发布会将推出最新款的iPhone、Watch和AirPods，并为新的人工智能平台奠定基础。

据悉，新款iPhone将有四款型号:iPhone16、16Plus、16Pro和16Pro Max，其中Pro版本将配备更大的6.3英寸和6.9英寸显示屏，边框缩小约三分之一。iPhone16系列预计全系标配8GB运行内存，以支持人工智能Apple Intelligence等新功能。

此次华为和苹果的发布会同日举行，不仅为科技爱好者带来了双重期待，也引发了业界对于两大品牌产品竞争力的讨论。华为的三折叠手机和苹果的iPhone16系列，都预示着智能手机市场的新趋势和创新方向。

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