AI日报：快手启动“可灵AI”导演共创计划；Fluxgym傻瓜式训练FLUX Lora；弱智吧成中文AI训练“金矿”；美国法官用AI解读法律

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1、快手启动“可灵AI”导演共创计划 将创作 9 部约 3 分钟AIGC电影短片

快手公司宣布启动“可灵AI”导演共创计划，这标志着影视行业与人工智能技术的深度融合迈入了新阶段。该计划将邀请李少红、贾樟柯、叶锦添、薛晓路、俞白眉、董润年、张吃鱼、王子川、王卯卯等九位知名导演，利用快手自研的“可灵AI”视频生成技术，共同创作 9 部AIGC（人工智能生成内容）电影短片。

【AiBase 提要：】 🎬 快手推出 “可灵 AI” 计划，将创作 9 部 AIGC 电影短片。 🎥 九位知名导演将利用 “可灵 AI” 技术进行创作。 🤖 “可灵 AI” 已服务 160 万用户，生成众多影像和视频。

2、12G显存就能玩转AI模型训练？Fluxgym让FLUX Lora训练变傻瓜式操作

在人工智能领域，Fluxgym的出现正在改变模型训练的高门槛，为AI爱好者们打开了一扇通往模型训练世界的大门。其简单易用的特性引起了广泛关注，让更多人能参与到AI模型训练中。Fluxgym结合了简洁前端和强大后端，简化了训练流程，对低配置设备友好，让新手也能快速上手体验模型训练乐趣。

【AiBase提要:】 🔑 低硬件要求：Fluxgym只需12GB显存即可开启AI模型训练，降低了硬件门槛，让更多人参与。 💻 简化操作：用户只需完成简单的输入信息-选择图片-点击开始三个步骤即可启动训练过程，降低了操作复杂度。 🚀 推动AI民主化：Fluxgym的推出将促进AI爱好者参与模型训练，推动FLUX Lora模型的发展，为更广泛的用户群体打开AI世界的大门。 详情链接:https://github.com/cocktailpeanut/fluxgym

3、弱智吧成最受欢迎中文AI训练数据库

在人工智能快速发展的今天，百度贴吧的弱智吧意外成为AI训练的重要数据来源，引发科技圈和网络社区广泛关注。弱智吧的段子训练AI展现出惊人价值，挑战传统数据认知。社区成员创作的段子锻炼AI对中文的理解和推理能力，成为人类智慧和AI之间的一道防线。

【AiBase提要:】 🤖 弱智吧成为AI训练重要数据来源，表现超越知名平台，颠覆传统数据认知。 🧠 弱智吧的段子锻炼AI对中文的理解和推理能力，让机器更像人类进行交流。 😂 弱智吧的幽默感成为区分人类智慧和人工智能的关键所在。 详情：https://www.aibase.com/zh/news/11622

4、AI聊天机器人走上法庭！这美国法官用竟用GPT-4、Claude等AI解读法律

这篇文章介绍了美国第11巡回上诉法院的法官凯文・纽森首次利用聊天机器人来帮助解读法律术语的“普通含义”，为案件提供新视角。纽森认为聊天机器人可以作为传统法律工具的补充，帮助更好地理解语言的日常用法。

【AiBase提要:】 🤖 法官凯文・纽森利用聊天机器人来探讨法律术语的“普通含义”，为案件提供新视角。 ⚖️ 此案聚焦持枪抢劫的行为是否构成“身体约束”，纽森法官认为仅用枪指不应算作约束。 📚 纽森认为聊天机器人可以作为传统法律工具的补充，帮助更好地理解语言的日常用法。

5、AI 设计引爆商机：墨西哥创业团队凭借一张AI球衣设计图牵手阿迪达斯

在墨西哥城，一个名为"某处某人"的创业团队凭借人工智能设计的足球队服，成功吸引了全球运动品牌巨头阿迪达斯的目光，实现了一次跨越式的商业合作。这个故事不仅展示了科技创新与传统手工艺的完美融合，更彰显了社会企业在推动可持续发展和扶贫方面的巨大潜力。

【AiBase提要:】 🚀 创业团队某处某人利用人工智能设计的足球队服吸引了全球运动品牌巨头阿迪达斯的目光，实现了商业合作。 💡 AI技术的应用极大地提升了某处某人的设计效率和创新能力，月设计能力从10个产品飙升至5000个，收入增长了36倍。 🤝 某处某人通过与Nimble的合作，成功将产品打入全球苹果商店，展示了社会企业模式的广泛认可。

6、Mini-Omni：开启边思考边说话新时代的多模态AI模型

Mini-Omni是一款开源多模态大型语言模型，具有实时语音处理能力和边思考边说话的独特能力，为用户带来自然交互体验。它支持多种输入模态，包括语音和文本，展现出全面的实力和强大的潜力。Mini-Omni的 Any Model Can Talk 功能使得其他AI模型能够集成其实时语音能力，扩展了AI应用的可能性。

【AiBase提要:】 🔊 实时语音处理能力和边思考边说话的独特能力 🤖 多模态输入支持，展现全面实力和强大潜力 🌐 Any Model Can Talk 功能扩展了AI应用的可能性 详情链接:https://github.com/gpt-omni/mini-omni

7、Gartner预测：到2027年，40% 的生成式AI解决方案将实现多模态融合

在最近的Gartner IT研讨会上，分析师们分享了一项引人注目的预测：到2027年，40%的生成式人工智能（GenAI）解决方案将实现多模态整合，能够同时处理文本、图像、音频和视频。这一变革将对企业应用产生深远影响。

【AiBase提要:】 🌟 到2027年，40%的生成式人工智能解决方案将实现多模态整合，较2023年大幅提升。 🚀 多模态GenAI和开源大语言模型预计将在未来五年内带来显著的竞争优势。 🔍 特定领域的GenAI模型能提高企业应用的准确性和安全性，鼓励更广泛的采用。

8、报道称特斯拉将获得xAI的AI模型授权 马斯克亲自辟谣！

最近，特斯拉创始人埃隆・马斯克在社交平台上对媒体报道进行了强烈反驳，否认特斯拉与xAI进行收入分享，并指出xAI的模型无法在特斯拉车辆上运行。特斯拉股东对马斯克创办xAI表示不满，已提起诉讼。

【AiBase提要:】 🌟 马斯克否认特斯拉与xAI进行收入分享，称信息不准确。 🚗 特斯拉与xAI合作不需授权，xAI模型无法在特斯拉车辆上运行。 📈 特斯拉股东对马斯克创办xAI表示不满，已提起诉讼。

9、Getty Images推AI训练样本：3750张高质量照片免费开放

Getty Images推出3750张高质量照片的AI训练数据集，为开发者提供免费访问，旨在支持多种AI应用场景的开发和训练，促进行业的转型与创新。

【AiBase提要:】 📸 Getty Images推出3750张高质量照片的AI训练数据集，支持多种AI应用场景的开发和训练。 🔍 数据集涵盖15个类别，包括商业、教育、医疗健康等，每张照片附有结构化的元数据，为用户提供安全的训练资源。 🚀 该举措反映了传统图库服务向AI时代的积极转型，为图像识别和生成技术的发展注入新动力。 详情链接:https://github.com/mayuelala/FollowYourCanvas

10、游戏巨头Roblox推全新3D AI工具 实时创建百人开放世界即将成真？

Roblox在最新的开发者大会上展示了其对未来游戏世界的宏伟蓝图，包括革命性AI工具和实时内容创建的愿景。巴兹基的演讲揭示了他们的雄心目标和技术革命，为游戏产业指明了令人兴奋的方向。

【AiBase提要:】 🚀 Roblox目标是每日活跃用户达到十亿，占据全球游戏收入的10%。 💡 Roblox开发的AI工具包括开源的AI 3D基础模型，能通过文本、视频和3D提示生成3D资产。 🌟 Roblox正在努力实现游戏中实时内容创建，将游戏体验提升到一个全新水平。 详情链接:https://www.pcgamer.com/software/platforms/roblox-shows-new-3d-ai-tool-gunning-for-realtime-creation-integrated-with-gameplay/

11、掌上照片魔法师！强大照片编辑器Photoleap

在社交媒体盛行的时代，Photoleap应用正在改变普通用户对照片编辑的认知，让每个人都能轻松创造令人惊艳的视觉作品。然而，如何平衡创意和真实性仍是用户需要思考的问题。

【AiBase提要:】 📸 Photoleap是一款集成多种强大编辑工具的iPhone应用，让用户轻松创造视觉作品。 ✨ 核心功能包括背景更换、物体移除和拼贴功能，满足用户创意需求。 🎨 应用提供丰富的滤镜和效果选项，帮助用户表达特定情感或主题。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/photoleap

12、AI决策惹众怒：72% 美国人反对，背后原因让人深思！

人工智能技术在决策领域的应用引发了美国民众的强烈反对，尤其在工作面试、银行和租房决策中。调查显示，83%的人希望了解决策所用的数据来源，91%希望能够纠正错误数据。尽管反对声音高涨，部分政府和企业仍在积极推进AI决策技术的应用。

【AiBase提要:】 🌐 大多数美国人反对AI在工作面试、银行和租房决策中的应用。 🤖 83%的人希望了解AI决策所用的数据来源，91%希望能纠正错误数据。 🏛️ 尽管反对声强烈，部分政府和企业仍在积极推进AI决策技术的应用。

13、大乌龙！高盛误判ChatGPT流量下滑引发市场恐慌

这篇文章揭示了高盛分析师彼得・奥本海默发布的报告错误导致市场恐慌的真相。实际上，OpenAI的ChatGPT并未流量下滑，反而呈现强劲增长，活跃用户达到2亿，预计年收入将达35亿至45亿美元。高盛的数据分析失误导致投资者担忧，但实际情况是ChatGPT仍是最受欢迎的AI应用之一。

【AiBase提要:】 🌟 高盛的报告错误地显示ChatGPT流量下滑，实际数据显示ChatGPT用户同比增长66.2% 📈 OpenAI宣布每周活跃用户达2亿，预计年收入将达35亿至45亿美元，企业业务增长稳步 💼 尽管面临挑战，OpenAI仍然在发展壮大，公司在商业运营方面取得了可观的成绩

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