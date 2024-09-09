苹果AppleWatchUltra 3或缺席明日发布会：二代新增黑钛合金配色

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:据古尔曼最新透露，苹果公司在即将于明天凌晨举行的发布会上，将不会推出Apple Watch Ultra3，而是选择为现有的Apple Watch Ultra2带来更新。

据悉，苹果将为Apple Watch Ultra2系列增加一款全新的黑色钛金属表壳选项。此前，有关此款新风格的Apple Watch Ultra已出现在美国FCC的认证文件中。

Apple Watch Ultra2最初于去年秋季发布，配备了49毫米的表壳，采用航空级钛金属材质，内置双扬声器和三麦克风阵列，支持波束成形和风噪降低技术。

该设备还具备可自定义的操作按钮、触觉反馈的数码表冠，以及侧边按钮和手势操作功能。

在硬件配置上，Apple Watch Ultra2搭载了S9SiP芯片，内置64位双核处理器和4核Apple神经网络引擎，提供64GB的存储空间。

在健康与运动监测方面，Apple Watch Ultra2配备了血氧传感器和血氧App，以及电极式心率传感器和移动心电图房颤提示软件。它还拥有第三代光学心率传感器，能够预警心率异常和心律不齐。

此外，Apple Watch Ultra2还具备睡眠阶段监测功能，包括体温感应、深度计（精度达到1米）和水深App，以及水温传感器。

其他特性包括第二代超宽频芯片，支持双频GPS，标准续航最长可达36小时，在低功耗模式下续航可延长至72小时。

（举报）