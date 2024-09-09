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你几年换一次iPhone？iPhone16仍有4款型号：售价、配置曝光

2024-09-09 13:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:在苹果秋季发布会前夕，网上曝光了iPhone16系列的国行版售价和参数。据悉，iPhone16的起始价格为5999元，提供128GB存储容量;而iPhone16Plus的起售价则高出1000元。更高端的iPhone16Pro和iPhone16Pro Max的起售价分别为7999元和9999元，顶配版价格达到13999元。

据此前消息，苹果可能将iPhone16系列的起始存储容量提升至256GB，并且预计该系列手机将在9月20日正式开售。在屏幕配置上，iPhone16系列将提供6.3英寸和6.9英寸两种尺寸，但120Hz ProMotion显示技术和全天候显示功能可能仅限于Pro版机型。

苹果，iPhone

性能方面，iPhone16Pro系列将搭载更高性能的A18Pro芯片，而iPhone16和iPhone16Plus则配备A18芯片。两款芯片都有望在AI功能上提供显著的性能支持。

在电池容量上，较小屏幕的iPhone16系列预计在3500mAh左右，而iPhone16Pro Max则可能配备最大4650mAh的电池。充电速度方面，Pro系列支持40W有线快充，其他两款则支持27W有线快充。

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