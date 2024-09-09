苹果iPhone 16系列明日发布 iPhone16Pro预计维持999美元起价

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:在9月10日凌晨1点，苹果公司将举办秋季发布会，目前，苹果中国官网已经启动了发布会的倒计时，并提供了将活动添加至日历的选项。

据透露，苹果公司计划在此次发布会上推出包括iPhone16系列、新一代Apple Watch以及AirPods4在内的多款新产品。作为发布会的主要亮点，iPhone16系列预计将推出四个不同版本，包括iPhone16标准版、iPhone16Plus以及更高性能的iPhone16Pro和iPhone16Pro Max。

今年的升级重点据称仍然是Pro系列。iPhone16Pro和iPhone16Pro Max的屏幕尺寸预计将分别从6.1英寸和6.7英寸增加到6.3英寸和6.9英寸，超广角摄像头的像素也将从1200万提升至4800万。此外，iPhone16Pro的广角镜头可能会升级至5倍光学变焦，与iPhone16Pro Max持平。还有传言称，iPhone16Pro系列可能会在侧面引入电容式按键，类似于单反相机的快门按钮，轻按对焦，按下拍照。

在性能方面，iPhone16和iPhone16Plus预计将搭载全新的A18芯片，运行内存从6GB提升至8GB，而iPhone16Pro系列则将配备性能更强大的A18Pro芯片。

根据彭博社的Mark Gurman的预测，iPhone16Pro的起始价格可能保持在999美元。

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