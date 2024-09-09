苹果10月将推重新设计的Mac Mini和iPad Mini

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:据彭博社报道，苹果公司计划在10月份举行另一场发布会，推出搭载M4芯片的Mac系列和新款iPad，这意味着即将到来的iPhone16发布会并非苹果今年的收官之作。

古尔曼透露，苹果可能会在10月份推出自2021年以来的首款新iPad Mini。同时，一款搭载M4芯片的全新Mac Mini也将亮相，其尺寸与Apple TV相当，这将是这款小型台式机十多年来的首次重大重新设计。此外，iMac和MacBook Pro的新版本也将搭载M4芯片。

除了这些产品和预计在即将到来的"Glowtime"活动中推出的升级版iPhone、Apple Watch和AirPods外，今年仅有少数几款Apple产品未进行更新。值得注意的是，AirPods Max可能不会在近期更新，因为苹果零售店仍有充足库存。

这一消息表明，苹果正在为年末市场进行全面布局，涵盖从移动设备到桌面计算机的广泛产品线。M4芯片的推出预计将为Mac系列带来显著性能提升，而重新设计的Mac Mini和新款iPad Mini则可能为用户提供更多选择。

随着发布会日期临近，科技爱好者和苹果粉丝们都在期待这些新产品将如何改变市场格局。苹果的这一系列举动无疑将为即将到来的假日购物季增添更多亮点。

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