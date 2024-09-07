外滩大会创新者舞台|AI技术的发展，会让机器人更像人吗?

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:随着人工智能技术的不断进步，机器人正在向更具人性化的方向发展，而机器人产业也正在迎来前所未有的黄金发展期。根据赛迪顾问发布的最新报告，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。

机器人快速发展的同时，相信会有很多人发出疑问，这一波AI技术的发展，会让机器人更像人吗?又能为我们的工作和生活带来什么?

9月6日，在2024Inclusion·外滩大会创新者舞台，三位扎入机器人领域的创业者共同探讨了人工智能如何使机器人更像人，并通过他们的洞见和实践经历，展示了AI与硬件结合的无限潜力。这些分享，或许可以帮助大家找到上面这些问题的答案。

首位演讲者是来自无界方舟公司的曾晓东博士，他在演讲中讨论了如何通过AI技术打造深层次理解用户需求的个性化智能体。

曾晓东博士指出，AI智能体是机器人的核心，能够使机器人更加智能、更加贴近人类。曾晓东博士分享了他在无界方舟公司的实践经验，该公司专注于AI智能体的研发，旨在构建用户与AI智能体的共生关系。他指出，无论是在工作还是生活中，AI智能体都将成为人类的重要伙伴。

图:无界方舟科技 CEO曾晓东

接下来，上海如身机器人科技有限公司创始人CEO师云雷博士带来了他在医疗机器人领域的宝贵经验。他强调，医疗机器人在提高手术效率、精度和降低手术门槛方面发挥了重要作用，未来的医疗机器人将更加智能化、个性化和人性化。师博士还透露，他们公司正在开发一款通用家庭服务机器人，有望为家庭带来更加便捷、贴心的服务。

图:上海如身机器人创始人&CEO师云雷

然后，上海智可派机器人科技有限公司创始人&CEO梁聪慧博士则聚焦于下一代人机交互技术如何赋能具身智能机器人。他认为，具身智能机器人将成为未来的重要趋势，而人格化和个性化是实现个人机器人的两个重要核心特征。梁博士认为，这些技术将使机器人能够更自然地与人类交互，更好地融入人类的日常生活。

图:上海智可派机器人创始人&CEO 梁聪慧

2024Inclusion·外滩大会首设创新者舞台（Creator Stage），依托真人秀、科技实验、TED演讲等形式展示年轻派的科技“创造力”。特斯拉、日本电通、机器人及数字人创业者悉数登场，分享他们的创新实践。

创新者舞台是创新的，也是有趣的，“AI拟人团”上演科技 SHOW，up 主现场开启“电磁锤”科技大挑战，有着“民间国产大模型之父”美誉的弱智吧，现场分享与 AI 相遇的“内摊事”。为期三天，天马行空的创新者舞台，把高高在上的科技拽进了人们的身边，成为外滩大会的“靓丽名片”。

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