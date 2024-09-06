2024外滩大会大模型论坛:发布3个大模型产品、多项行业共建成果落地

2024年9月5日，Inclusion·外滩大会成功举办了主题为“大模型的创造力边界与应用想象力”的论坛。本次论坛由中国人工智能学会和蚂蚁集团主办，中国信息通信研究院华东分院承办，汇聚了包括中国工程院院士蒋昌俊、清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松、上海人工智能实验室领军科学家乔宇在内的多位行业重量级嘉宾。他们就大模型技术的最新趋势和未来应用进行了深入的分享和讨论。论坛上还首次发布了三个行业重磅级的大模型新产品，推出一系列行业共建成果，这些成果标志着大模型技术在专业领域的应用迈出了重要一步。

9月5日，2024Inclusion·外滩大会“大模型的创造力边界与应用想象力”见解论坛召开

智能体、多模态等技术有新变化

论坛上，专家们深入讨论了智能体、多模态技术、知识图谱等前沿科技话题，为与会者提供了一场思想的盛宴。

中国工程院院士蒋昌俊介绍，金融大模型为智能化决策、风险管理等领域带来了创新体验和生产力增效，未来则更应兼顾产业发展与安全两大关键诉求，着力提升应用可控性与安全性，推进金融行业迈入更高质量的发展阶段。

清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松认为，目前已经具备条件做比较好的智能体，主要得益于语言大模型的生成能力、生成代码的能力、图像视频处理能力、3D建模能力这“四板斧”的进步，这给了智能体新的发展机会。

上海人工智能实验室主任助理、领军科学家乔宇一直专注多模态大模型的研发，他认为具身智能是未来重要的发展方向，而多模态是具身智能的基础，因为要利用多模态技术对环境进行感知和理解，具身智能还需要具备一个世界模型，能对整个世界中各种各样的物理信号进行很好的理解。

浙江大学计算机科学与技术学院教授陈华钧介绍了“知识图谱+语言模型”如何赋能通用AI，他通过诸多实验，证明了提升语料的结构性和逻辑性能够比较好地提升模型推理能力，比如把很多不同的代码语料根据结构性和逻辑性做了分级，再将其融入到模型的预训练和提示过程中，最终模型的推理能力会表现更好。

浙大二院人工智能与信息化部主任相鹏认为医疗AI技术的融合和应用将进一步推动医疗行业的数字化转型。这不仅将改变医生的工作方式，也将为患者带来更高效、更精准的医疗服务体验。随着这些技术的不断成熟和普及，我们有理由相信，医疗AI将成为推动健康产业发展的关键力量。

西湖心辰CEO醒辰、沐曦集成电路（上海）有限公司高级副总裁孙国梁、NVIDIA英伟达开发与技术部门亚太区资深总监李曦鹏、中国信通院华东分院人工智能事业部主任常永波等也分别做了主题演讲。

两项行业生态共建成果落地

大模型产业应用技术联盟正式成立

“大模型产业应用技术联盟（LM-IATA，Large Model Driven Industrial Application TechnicalAlliance）”也在会上正式成立，联盟旨在促进成员之间的协作，行业共建大模型产业应用技术资源，推动大模型产业应用可信能力、服务体系的开放，促进人工智能在行业规模化应用的成熟和推广。

联盟设置医疗专业委员会、金融专业委员会以及基础技术委员会，共12家创始成员单位。

联盟创始成员单位代表、蚂蚁集团副总裁徐鹏表示:“目前大模型技术与严谨产业应用的结合，需要多方联接，通过联盟的方式，将有助于成员间资源共建、技术共创、成果共享。”

为了促进产业应用落地，蚂蚁集团还联合信通院共同发布了《大模型行业可信应用框架研究报告》。报告体系化地提出面向专业领域的大模型可信应用框架，即在面向金融、医疗等专业严谨领域，通过在大模型开发和应用的不同环节，施加相应的技术保障手段，以确保应用的专业性、可控性、真实性和安全性。

报告还展示了大模型可信应用框架在金融、医疗、政务的已有实践案例。

信通院副总工程师，中国人工智能产业发展联盟副秘书长王爱华表示:“大模型可信应用框架是推动大模型在产业中规模化落地应用释放价值的初步探索，未来的产业化突破还需要从多个维度系统统筹推进。我们期待产业上下游各方通力协作，共同推动大模型在产业中的规模化可信应用落地，助力产业智能化升级。”

三大行业重磅大模型新产品发布

论坛上，三项大模型成果正式发布:同济大学和上海人工智能实验室联合发布的“书生·济世”数字金融平台，西湖心辰推出的“心辰Lingo”端到端语音大模型，沐曦与新华社合作的新华本源一体机。在人工智能技术的快速发展背景下，三大行业的最新产品发布不仅展示了各自领域的创新成果，也反映了一个共同的趋势:技术的融合与创新正在推动各行各业的智能化应用加速推广落地。。

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