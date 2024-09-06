外滩大会创新者舞台｜和母亲分隔两地，他做了一款可以跨越时空的“抱抱”

电通集团是做广告代理业务起步，如今业务已经横跨了各个行业和区域板块。9月6日，东京电通实验室创意技术专家真贝维摩在外滩大会创新者舞台，展示了那些美妙的、以人为本的科技创意。

Hugtics是一款可实现“拥抱传递”的设备，它重新定义了拥抱体验，将“hug”（拥抱）和“haptics”(触觉技术)结合起来。特制的背心内嵌人造肌肉纤维，当你拥抱一个装有压力传感器的模型时，它会复制你的物理数据并反馈给人造肌肉纤维，给你一个相同的拥抱感觉。

同时，电通公司使用感官分析仪检测用户的脑电波，测量拥抱时的情绪变化，并通过彩色LED灯以视觉方式呈现。Hugtics收集的拥抱数据可以存储起来，创建一个拥抱数据平台，让老年群体随时感受到来自子女的温暖拥抱。

值得一提的是，真贝维摩在演讲提到了这个项目灵感来自于团队的一名成员，他和自己的母亲分隔两地，他很思念自己的母亲，也能感受到母亲的孤独。有一次自己拥抱了妈妈后，妈妈非常激动问他发生了什么，然后开始哭泣。这一个细节让他想用科技的手段让妈妈不那么孤独。

心之花（Flower of Your Mind）项目将人们想到心爱之人时产生的脑电波以花朵的形式可视化。脑电波分析测量了喜好、兴趣、专注、放松和压力的水平，创建了一朵代表各种情绪的花瓣组成的花朵图像。这种自然而令人回味的人类数据表达可以打印出来，作为爱情的独特象征和纪念品。

维摩先生在演讲中还特别提到了打字机的历史，它最初是为视力受限者设计，帮助他们表达思想。这一发明最终演变成了今天广泛使用的键盘设备。这个故事强调了创意往往源自个人的内心愿望，而这些个人愿望是推动人类创新和表达的重要动力。

2024Inclusion·外滩大会首设创新者舞台（Creator Stage），依托真人秀、科技实验、TED演讲等形式展示年轻派的科技“创造力”。特斯拉、日本电通、机器人及数字人创业者悉数登场，分享他们的创新实践。

创新者舞台是创新的，也是有趣的，“AI拟人团”上演科技 SHOW，up 主现场开启“电磁锤”科技大挑战，有着“民间国产大模型之父”美誉的弱智吧，现场分享与 AI 相遇的“内摊事”。为期三天，天马行空的创新者舞台，把高高在上的科技拽进了人们的身边，成为外滩大会的“靓丽名片”。

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