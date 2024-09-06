中国版“Scale AI” 蚂蚁数科发布 AI 数据标注产品

提高数据数量、安全和多样性，对提升大模型性能，推动产业落地至关重要。记者从2024Incluison·外滩大会上了解到，蚂蚁数科发布新一代数据标注产品，向企业客户提供AI 驱动的全流程数据服务。

传统数据标注以人工为主，进入大模型时代，企业面对数据指数级增长及非结构化的包围，其标注成本和效率往往达不到平衡。据了解，蚂蚁数科具备领先的 AI 算法，在标注产品中配置了模块化服务和算法调度能力，能够在高效匹配“人和任务”的前提下降低标注的复杂度，帮助用户解决通用大模型、多模态大模型和行业垂类大模型的数据标注需求。据悉，该产品可以覆盖多行业场景文本、图像、音频、视频标注需求。

实测数据显示，在同类结构和同等规模数据量下，使用蚂蚁数科 AI 标注产品后的标注效率提升了40%以上。这背后不仅有技术，针对产业高复杂度数据需求，专家验证必不可少。记者了解到，蚂蚁数科配备近万人的人工标注团队，垂直专业领域和高阶标注人才占比超过90%，以此提升AI数据服务的专业性。

数据是AI领域公认的三大支柱之一，也是大模型在产业落地所面临的主要矛盾。蚂蚁数科发布AI标注产品后，一只脚踏入了Scale AI 同一条赛道。后者在三个月前，完成了新一轮由 Accel 领投的近10亿美元融资，估值升至138亿美元。

与Scale AI 不同的是，蚂蚁数科还提供数据加工、合成服务。蚂蚁数科链接众多数据资源，积累了涵盖多模态、多领域、多场景的数据集，可以给到客户需要的“精标数据集”，帮助客户实现数据服务的“就地取材”。同时，在尚未充分挖掘的企业私域和垂直领域，蚂蚁数科具备领先的数据泛化算法能力，能够帮助企业针对性模拟生成交通、政务、金融等场景下的“拟合数据”，提升模型面对新数据时的表现能力。

随着基础大模型能力持续增强，高质量数据将成为每家企业人工智能战略必需品，新型数据管理和处理领域的公司正站在风口上。蚂蚁数科围绕集数据标注、加工、生成为一体的综合方案，将进一步提升数据丰富度，为企业用好大模型铺平道路。

据了解，蚂蚁数科已经形成ABC三大业务板块，服务产业数字化。A是指AI服务（AI+），以AI技术重构升级风控、营销等场景效率，助力企业在大模型时代建立竞争优势;B是指区块链服务(Blockchain+)，通过科技构建产业信任，提升数字化协作效率，加速数据资产流通;C是指云服务(Cloud+)，帮助企业迈入数字化「上云」阶段，打造更强大的科技引擎。