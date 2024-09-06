全家FamilyMart近 3000 家门店将全面接入“支付宝碰一下”

作为便捷、潮酷的新支付体验，“支付宝碰一下”已成为商家和品牌争相布局的新服务。9月6日消息，知名连锁便利店全家FamilyMart宣布近3000家门店将全面接入“支付宝碰一下”，同时，部分门店已上线“碰一下”会员付，用户拿手机碰一下就可支付并享受会员价、同步还能获得会员积分或点标。顶新集团便利餐饮连锁事业整合行销VP游仁宏在2024Inclusion·外滩大会演讲时表示:“‘碰一下’将带给顾客更为便捷的消费体验，或将成为行业趋势。”

图注:顶新集团便利餐饮连锁事业整合行销VP游仁宏发表演讲

公开信息显示，中国全家FamilyMart于2004年在上海成立，目前全国门店遍及北京、上海、苏州、广州、深圳、东莞等城市，门店数近3000家。

在便利店行业，全家FamilyMart被称为“最会做会员的便利店”，通过会员经营已积累了一套成熟的会员体系，实现了线上线下的融合。根据公司披露的数据，目前，全家FamilyMart拥有超8000万会员，其中付费会员就高达300万。

事实上，对于所有的便利店而言，线下到店场景的会员运营一直存在三个核心的痛点，首先是会员招募难，顾客需要先报手机号、找会员码、入会填写资料，一些顾客就懒得找了;其次是会员活跃提升难，店员需要询问顾客是不是会员、要不要入会、是否需要积分，“人多的时候，询问会员有点累，就不问了”;另外，会员的信息利用不充分也是一大痛点，便利店需要更精准了解会员消费需求来做分层运营，制定有效营销策略。

而全家FamilyMart选择与“支付宝碰一下”合作，正是看中了“碰一下”对于吸收新会员、提升会员活跃和精准营销的数字化价值。顾客在全家使用“碰一下”，无需寻找小程序或扫码登录填写资料，只需要解锁手机后碰一下收款设备，最少一步就能完成支付、积分，还能享受笔笔立减的优惠。

图注:在全家，手机碰一下即可支付和积分

据了解，今年8月初，全家FamilyMart试点铺设了“支付宝碰一下”设备，并于8月底上线“碰一下”会员付能力。数据显示，短时间内试点门店的“碰一下”会员付门店的会员交易订单、会员交易金额、新增会员数等均呈现两位数的成长。其中，会员订单提升了40%。目前，全家还通过“碰一下”品牌联营的数字化能力，联合平台、三得利等快消品牌为会员提供超值优惠，既促进了商品销量、又增加了会员粘性，实现多方共赢。

"‘支付宝碰一下’一次搞定支付、入会和营销，将成为会员运营最重要的工具，并且，‘碰一下’或将成为未来便利店行业的标配和发展趋势。””游仁宏表示。

图注:全家FamilyMart全国门店将接入“碰一下”

除了全家FamilyMart以外，目前已有包括美宜佳、7-11、罗森、红旗、十足等在内的超50个便利店品牌、数万家商超便利门店已经接入了“支付宝碰一下”。

根据蚂蚁集团支付宝事业群副总裁李佳佳今天在外滩大会演讲时披露的最新信息，“支付宝碰一下”深受年轻用户欢迎，上线2个月来已服务全国超50个城市。除了支付以外，“碰一下”还联合合作伙伴共创了超50个“碰一下+X”行业解决方案，已可支持“碰一下”点餐、开智能货柜、借还充电宝、IP营销互动等，适配多元化的商家经营场景。业内认为，随着更多生态合作伙伴的加入，“碰一下”有望打开更多想象空间，并助力商家的数字化经营。