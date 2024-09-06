AI日报：地表最强模型Reflection 70B登场；智谱清言视频通话限时免费了；DeepSeek V2.5升级后更能打了

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、性能超越GPT-4o 和 Claude3.5Sonnet!超强的Reflection70B 模型登场

HyperWrite的首席执行官Matt Shumer宣布推出基于Meta开源Llama3.1-70B Instruct的Reflection70B模型，被誉为世界上最强大的开源AI模型。该模型具备自我纠错技术，提高了推理准确性，适合高精度任务。HyperWrite正在集成Reflection70B到AI写作助手产品中，即将发布更强大的版本Reflection405B。

【AiBase提要:】 🚀 Reflection70B模型表现卓越，被誉为世界上最强大的开源AI模型。 🔍 Reflection70B具备自我纠错技术，提高了推理准确性，适合高精度任务。 💡 HyperWrite将推出更强大版本Reflection405B，不断探索技术应用于实际产品中。 详情链接:https://huggingface.co/mattshumer/Reflection-Llama-3.1-70B

2、猛!OpenAI付费商业用户破百万，ChatGPT免费用户超2亿

OpenAI的付费业务迎来重要里程碑，ChatGPT付费商业用户数突破100万，市场需求强劲。企业用户反馈显示，使用ChatGPT产品后生产力提高92%，节省大量时间。国际市场增长迅速，德国、日本和英国等国家成为重要用户来源。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI的ChatGPT付费商业用户数突破100万，增长显著，显示市场需求强劲。 ⏱ 企业用户反馈显示，使用ChatGPT产品后生产力提高92%，节省大量时间。 🌏 国际市场增长迅速，德国、日本和英国等国家成为重要用户来源。

3、面壁智能发布小钢炮MiniCPM3.0端侧模型:2GB内存即可运行

面壁智能公司最近发布了MiniCPM3.0，这是一款性能卓越的AI模型，能够在仅2GB内存的设备上运行，预示着端侧AI体验的新时代。MiniCPM3.0模型超越了GPT-3.5，在移动设备上实现相当的AI服务，用户无需依赖云端处理即可享受本地AI服务，保证更流畅和私密的智能交互体验。

【AiBase提要:】 🚀 MiniCPM3.0拥有4B参数，性能超越GPT-3.5，在移动设备上实现与GPT-3.5水平相当的AI服务。 💡 MiniCPM3.0特点包括无限长文本处理能力、端侧最强Function Calling性能，以及强大的RAG功能，具有显著优势。 🔮 MiniCPM3.0的发布推动AI大模型在实际应用中的落地，为用户提供更加丰富和便捷的智能体验。 详情链接:https://github.com/OpenBMB/MiniCPM https://huggingface.co/openbmb/MiniCPM3-4B

4、DeepSeek又更新!DeepSeek V2.5聊天模型代码能力飞跃

DeepSeek-V2.5在人工智能领域再次展现其技术前沿地位，通过与GPT-4的对决取得显著胜率提升。在多个测试集上表现出优异的性能，展示了在理解复杂问题和提供解决方案方面的能力，同时在中英文环境下具有高适应性和准确性。除了胜率提升外，在评分指标和代码生成能力方面也有显著进步。团队还开发了Fire-Flyer AI-HPC综合框架，实现性能优化、成本效益和节能。

【AiBase提要:】 🚀 DeepSeek-V2.5在与GPT-4对决中显著胜率提升，展现技术前沿地位 💡 成绩提升反映了在理解复杂问题和提供解决方案方面的能力 💻 代码生成能力得到加强，开发Fire-Flyer AI-HPC框架实现性能优化、成本效益和节能 详情链接:https://top.aibase.com/tool/deepseek-chat

5、比原声还原生！字节新项目Loopy让数字人声音完美匹配画面 该死的割裂感终于消失了

最近，字节跳动和浙江大学的科研团队联合开发了一款基于音频驱动的视频扩散模型LOOPY，与以往需要复杂空间信号辅助的技术不同，LOOPY仅需一帧图像和音频输入，就能让虚拟形象展现出令人惊艳的动态效果。

6、限时免费!智谱清言APP视频通话功能面向所有用户开放

智谱华章科技近日推出的人工智能产品“清言”新增视频通话功能，为用户提供更直观的互动体验。这一功能的推出不仅提升了用户体验，还展示了公司在人工智能领域的创新能力。

【AiBase提要:】 📹 视频通话功能全面开放，用户可与AI进行更直观的互动体验。 👁️ AI能“看到”用户环境，理解表情和情绪，提供个性化交流体验。 🚀 功能推出展示智谱华章科技在人工智能领域的创新能力。

7、RapidLayoutRecover:文档图像一键还原为文本，版面布局精准保留

在数字化时代，RapidLayoutRecover是一款创新的文档图像处理工具，能够高效将纸质文档转化为可编辑的Word或TXT文本格式，保留原始版面布局。其智能化的自动识别功能节省了用户手动输入或重建文档的时间和精力，为用户提供极大便利。

【AiBase提要:】 🔍 RapidLayoutRecover能高效转换扫描的书页、PDF页面等文档图像为可编辑文本，保留版面布局。 🤖 工具具备智能自动识别功能，精准识别文本、表格、公式等元素，避免繁琐手动输入。 💡 RapidLayoutRecover集成多个专业模块，包括文档方向分类、版面分析、表格、公式和文字识别，实现高效信息提取。 详情链接:https://github.com/RapidAI/RapidLayoutRecover

8、Google Photos推出AI搜索功能“问照片”

Google Photos推出的新功能“Ask Photos”将改变用户与数字相册的互动方式，通过自然语言查询照片，提供更深层次的搜索结果。这项AI驱动的功能不仅简化了照片检索过程，还为用户带来更个性化和智能的互动体验。

【AiBase提要:】 🔍 Gemini AI模型理解照片内容和元数据，实现更复杂的查询需求。 🔎 用户可以通过自然语言查询照片，如询问特定事件或获取有用信息。 🔒 AI回答遵循隐私原则，确保用户照片不被用于广告定位，且不会被人工审查。

9、百度文心一言接入百度网盘 文件可从百度网盘直接导入

百度AI近期推出了一项新功能，允许用户将百度网盘中的文件直接导入到文心一言平台，极大地简化了用户上传和管理文件的过程，使用户更快捷地访问和处理存储在网盘上的各类文档。

【AiBase提要:】 🚀 用户可以通过简单的三步操作将百度网盘中的资料、书籍和报告等内容同步至文心一言。 📄 该功能支持常见文件格式如Word、PDF、TXT、Excel和PPT。 💼 百度AI为文心一言用户提供不同版本的上传限额，普通版用户最多可一键上传10个文件，专业版用户可上传多达100个文件。

10、严打AI抄袭!YouTube开发合成唱歌识别技术

YouTube最近宣布推出新工具，旨在帮助创作者管理和保护声音形象，特别是在生成式人工智能影响下。新工具包括合成唱歌识别技术和深度伪造视频识别技术，致力于维护创作者权益。YouTube还将打击未经授权抓取内容行为，保护创作者内容不被滥用。他们强调AI应增强人类创造力，而非取代。

【AiBase提要:】 🎤 合成唱歌识别技术:帮助创作者识别AI模拟的歌声内容。 🛡️ 深度伪造视频识别技术:保护创作者形象不被滥用。 🚫 打击未经授权抓取:强化对抓取行为的打击，维护创作者权益。 详情链接:https://blog.youtube/news-and-events/responsible-ai-tools/

11、Replit推出AI编程助手Replit Agent，0基础小白也能开发应用了

Replit Agent AI应用开发助手利用自然语言处理技术，让用户通过简单语言描述构建软件项目，降低编程门槛，实现创意。快速原型开发、无缝部署、移动设备支持，使项目开发更高效便捷。

【AiBase提要:】 🚀 利用自然语言处理技术，简化编程复杂性，让新手和资深开发者受益。 🛠️ 快速原型开发，迅速转化想法为实际原型，学习编程机会丰富。 🌐 无缝部署功能，简化服务器和数据库配置，轻松将应用部署到云端。 详情链接:https://docs.replit.com/replitai/agent

12、OpenAI日本负责人暗示将推下一代模型“GPT Next”?OpenAI 澄清

在一次商业会议上，OpenAI日本业务负责人忠志永提到的“GPT Next”引发广泛关注，被解读为下一代大型语言模型。然而，OpenAI澄清这只是比喻性的占位符，展示模型发展趋势，并非实际时间表。

【AiBase提要:】 “GPT Next”被解读为下一代大型语言模型，实际上是比喻性的占位符。 OpenAI模型将呈指数级发展，但幻灯片中的时间线仅为说明性，非实际计划时间表。 忠志永表示，即将推出的名为GPT Next的AI模型将进化近100倍，展示了从GPT-3时代到未来模型的时间线。

13、GitHub标星3万!All Hands AI融资500万美元

All Hands AI获得500万美元种子轮融资，旨在开发开源AI助手，帮助开发者减少琐碎任务，提高工作效率。他们计划与主流开发环境集成，探索企业级付费功能。

【AiBase提要:】 💰 All Hands AI完成500万美元融资，致力于开发开源AI助手。 🤖 新项目OpenHands自动化开发者日常琐事，提高工作效率。 📈 未来将与主流开发环境集成，探索企业级付费功能。

14、云知声推出「蓝藻AI智播」自动直播系统

云知声最新推出的「蓝藻AI智播」自动直播系统利用人工智能技术解决直播行业问题，实现24小时不间断直播，降低成本、提升互动性和观众体验。系统无需传统设备，支持多平台矩阵直播，提供定制声音，全自动化智能操作，实时回答问题、改写话术，确保内容丰富灵活。

【AiBase提要:】 🤖 利用人工智能技术解决直播行业问题，实现24小时不间断直播，降低成本、提升互动性和观众体验。 🔊 系统无需传统设备，支持多平台矩阵直播，提供定制声音，确保每位主播具有独特性和个性化。 🔧 全自动化智能操作，实时回答问题、改写话术，确保内容丰富灵活。

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