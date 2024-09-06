首页 > 业界 > 关键词  > Reflection最新资讯  > 正文

AI日报：地表最强模型Reflection 70B登场；智谱清言视频通话限时免费了；DeepSeek V2.5升级后更能打了

2024-09-06 15:18 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、性能超越GPT-4o 和 Claude3.5Sonnet!超强的Reflection70B 模型登场

HyperWrite的首席执行官Matt Shumer宣布推出基于Meta开源Llama3.1-70B Instruct的Reflection70B模型，被誉为世界上最强大的开源AI模型。该模型具备自我纠错技术，提高了推理准确性，适合高精度任务。HyperWrite正在集成Reflection70B到AI写作助手产品中，即将发布更强大的版本Reflection405B。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Reflection70B模型表现卓越，被誉为世界上最强大的开源AI模型。

🔍 Reflection70B具备自我纠错技术，提高了推理准确性，适合高精度任务。

💡 HyperWrite将推出更强大版本Reflection405B，不断探索技术应用于实际产品中。

详情链接:https://huggingface.co/mattshumer/Reflection-Llama-3.1-70B

2、猛!OpenAI付费商业用户破百万，ChatGPT免费用户超2亿

OpenAI的付费业务迎来重要里程碑，ChatGPT付费商业用户数突破100万，市场需求强劲。企业用户反馈显示，使用ChatGPT产品后生产力提高92%，节省大量时间。国际市场增长迅速，德国、日本和英国等国家成为重要用户来源。

【AiBase提要:】

🚀 OpenAI的ChatGPT付费商业用户数突破100万，增长显著，显示市场需求强劲。

⏱ 企业用户反馈显示，使用ChatGPT产品后生产力提高92%，节省大量时间。

🌏 国际市场增长迅速，德国、日本和英国等国家成为重要用户来源。

3、面壁智能发布小钢炮MiniCPM3.0端侧模型:2GB内存即可运行

面壁智能公司最近发布了MiniCPM3.0，这是一款性能卓越的AI模型，能够在仅2GB内存的设备上运行，预示着端侧AI体验的新时代。MiniCPM3.0模型超越了GPT-3.5，在移动设备上实现相当的AI服务，用户无需依赖云端处理即可享受本地AI服务，保证更流畅和私密的智能交互体验。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 MiniCPM3.0拥有4B参数，性能超越GPT-3.5，在移动设备上实现与GPT-3.5水平相当的AI服务。

💡 MiniCPM3.0特点包括无限长文本处理能力、端侧最强Function Calling性能，以及强大的RAG功能，具有显著优势。

🔮 MiniCPM3.0的发布推动AI大模型在实际应用中的落地，为用户提供更加丰富和便捷的智能体验。

详情链接:https://github.com/OpenBMB/MiniCPM https://huggingface.co/openbmb/MiniCPM3-4B

4、DeepSeek又更新!DeepSeek V2.5聊天模型代码能力飞跃

DeepSeek-V2.5在人工智能领域再次展现其技术前沿地位，通过与GPT-4的对决取得显著胜率提升。在多个测试集上表现出优异的性能，展示了在理解复杂问题和提供解决方案方面的能力，同时在中英文环境下具有高适应性和准确性。除了胜率提升外，在评分指标和代码生成能力方面也有显著进步。团队还开发了Fire-Flyer AI-HPC综合框架，实现性能优化、成本效益和节能。

1.jpg

【AiBase提要:】

🚀 DeepSeek-V2.5在与GPT-4对决中显著胜率提升，展现技术前沿地位

💡 成绩提升反映了在理解复杂问题和提供解决方案方面的能力

💻 代码生成能力得到加强，开发Fire-Flyer AI-HPC框架实现性能优化、成本效益和节能

详情链接:https://top.aibase.com/tool/deepseek-chat

5、比原声还原生！字节新项目Loopy让数字人声音完美匹配画面 该死的割裂感终于消失了

最近，字节跳动和浙江大学的科研团队联合开发了一款基于音频驱动的视频扩散模型LOOPY，与以往需要复杂空间信号辅助的技术不同，LOOPY仅需一帧图像和音频输入，就能让虚拟形象展现出令人惊艳的动态效果。

【AiBase 提要：】

🎤 LOOPY通过音频驱动静态照片生成动态视频，提升虚拟形象的音画同步效果。

💃 该技术仅需一帧图像和音频输入，生成高度逼真的细节，包括面部的微表情、眉毛和眼睛的细微变化以及头部的自然运动。

🌟 LOOPY 在多样化表现和高真实度上超越现有技术，还支持生成非言语动作（如叹息、情感驱动的面部表情）

详情点此查看：https://mp.weixin.qq.com/s/OKGzJ5Jnt6VAHj2eXlInVg

6、限时免费!智谱清言APP视频通话功能面向所有用户开放

智谱华章科技近日推出的人工智能产品“清言”新增视频通话功能，为用户提供更直观的互动体验。这一功能的推出不仅提升了用户体验，还展示了公司在人工智能领域的创新能力。

image.png

【AiBase提要:】

📹 视频通话功能全面开放，用户可与AI进行更直观的互动体验。

👁️ AI能“看到”用户环境，理解表情和情绪，提供个性化交流体验。

🚀 功能推出展示智谱华章科技在人工智能领域的创新能力。

7、RapidLayoutRecover:文档图像一键还原为文本，版面布局精准保留

在数字化时代，RapidLayoutRecover是一款创新的文档图像处理工具，能够高效将纸质文档转化为可编辑的Word或TXT文本格式，保留原始版面布局。其智能化的自动识别功能节省了用户手动输入或重建文档的时间和精力，为用户提供极大便利。

image.png

【AiBase提要:】

🔍 RapidLayoutRecover能高效转换扫描的书页、PDF页面等文档图像为可编辑文本，保留版面布局。

🤖 工具具备智能自动识别功能，精准识别文本、表格、公式等元素，避免繁琐手动输入。

💡 RapidLayoutRecover集成多个专业模块，包括文档方向分类、版面分析、表格、公式和文字识别，实现高效信息提取。

详情链接:https://github.com/RapidAI/RapidLayoutRecover

8、Google Photos推出AI搜索功能“问照片”

Google Photos推出的新功能“Ask Photos”将改变用户与数字相册的互动方式，通过自然语言查询照片，提供更深层次的搜索结果。这项AI驱动的功能不仅简化了照片检索过程，还为用户带来更个性化和智能的互动体验。

image.png

【AiBase提要:】

🔍 Gemini AI模型理解照片内容和元数据，实现更复杂的查询需求。

🔎 用户可以通过自然语言查询照片，如询问特定事件或获取有用信息。

🔒 AI回答遵循隐私原则，确保用户照片不被用于广告定位，且不会被人工审查。

9、百度文心一言接入百度网盘 文件可从百度网盘直接导入

百度AI近期推出了一项新功能，允许用户将百度网盘中的文件直接导入到文心一言平台，极大地简化了用户上传和管理文件的过程，使用户更快捷地访问和处理存储在网盘上的各类文档。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 用户可以通过简单的三步操作将百度网盘中的资料、书籍和报告等内容同步至文心一言。

📄 该功能支持常见文件格式如Word、PDF、TXT、Excel和PPT。

💼 百度AI为文心一言用户提供不同版本的上传限额，普通版用户最多可一键上传10个文件，专业版用户可上传多达100个文件。

10、严打AI抄袭!YouTube开发合成唱歌识别技术

YouTube最近宣布推出新工具，旨在帮助创作者管理和保护声音形象，特别是在生成式人工智能影响下。新工具包括合成唱歌识别技术和深度伪造视频识别技术，致力于维护创作者权益。YouTube还将打击未经授权抓取内容行为，保护创作者内容不被滥用。他们强调AI应增强人类创造力，而非取代。

【AiBase提要:】

🎤 合成唱歌识别技术:帮助创作者识别AI模拟的歌声内容。

🛡️ 深度伪造视频识别技术:保护创作者形象不被滥用。

🚫 打击未经授权抓取:强化对抓取行为的打击，维护创作者权益。

详情链接:https://blog.youtube/news-and-events/responsible-ai-tools/

11、Replit推出AI编程助手Replit Agent，0基础小白也能开发应用了

Replit Agent AI应用开发助手利用自然语言处理技术，让用户通过简单语言描述构建软件项目，降低编程门槛，实现创意。快速原型开发、无缝部署、移动设备支持，使项目开发更高效便捷。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 利用自然语言处理技术，简化编程复杂性，让新手和资深开发者受益。

🛠️ 快速原型开发，迅速转化想法为实际原型，学习编程机会丰富。

🌐 无缝部署功能，简化服务器和数据库配置，轻松将应用部署到云端。

详情链接:https://docs.replit.com/replitai/agent

12、OpenAI日本负责人暗示将推下一代模型“GPT Next”?OpenAI 澄清

在一次商业会议上，OpenAI日本业务负责人忠志永提到的“GPT Next”引发广泛关注，被解读为下一代大型语言模型。然而，OpenAI澄清这只是比喻性的占位符，展示模型发展趋势，并非实际时间表。

【AiBase提要:】

“GPT Next”被解读为下一代大型语言模型，实际上是比喻性的占位符。

OpenAI模型将呈指数级发展，但幻灯片中的时间线仅为说明性，非实际计划时间表。

忠志永表示，即将推出的名为GPT Next的AI模型将进化近100倍，展示了从GPT-3时代到未来模型的时间线。

13、GitHub标星3万!All Hands AI融资500万美元

All Hands AI获得500万美元种子轮融资，旨在开发开源AI助手，帮助开发者减少琐碎任务，提高工作效率。他们计划与主流开发环境集成，探索企业级付费功能。

【AiBase提要:】

💰 All Hands AI完成500万美元融资，致力于开发开源AI助手。

🤖 新项目OpenHands自动化开发者日常琐事，提高工作效率。

📈 未来将与主流开发环境集成，探索企业级付费功能。

14、云知声推出「蓝藻AI智播」自动直播系统

云知声最新推出的「蓝藻AI智播」自动直播系统利用人工智能技术解决直播行业问题，实现24小时不间断直播，降低成本、提升互动性和观众体验。系统无需传统设备，支持多平台矩阵直播，提供定制声音，全自动化智能操作，实时回答问题、改写话术，确保内容丰富灵活。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 利用人工智能技术解决直播行业问题，实现24小时不间断直播，降低成本、提升互动性和观众体验。

🔊 系统无需传统设备，支持多平台矩阵直播，提供定制声音，确保每位主播具有独特性和个性化。

🔧 全自动化智能操作，实时回答问题、改写话术，确保内容丰富灵活。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 聆龙:AI笔记助手，记录、整理、对话，让知识管理更智能。

    聆龙是一款AI笔记助手，它通过语音AI笔记功能，支持用户随时记录信息，并以富文本形式保存。它还具备AI智能标签功能，能够自动生成标题，帮助用户与自己的知识库进行对话。此外，聆龙采用了独创的AI卡片盒笔记法，让用户能够不断记录，实现知识的自然呈现。产品支持多平台同步，包括安卓、苹果和Web版，满足不同用户的需求。

    AI笔记 知识管理 语音识别

  • Kuakua夸夸:用心理学与AI工具带来幸福

    Kuakua夸夸是一个结合心理学和人工智能技术的网站，旨在通过提供积极词汇、理论、任务和实验，帮助用户提升幸福感，成为更好的自己。产品背景信息显示，它鼓励用户专注于当下，接受挑战，拥抱生活，从而实现个人成长和幸福。产品免费提供多种资源，包括积极词汇投票、名人名言、常见问题解答等，以促进用户的积极思考和心理健康。

    心理学 人工智能 幸福感

  • 锐智论文AI:高质量原创AI论文写作平台

    锐智论文AI写作4.0版是一个专注于学术写作的人工智能平台，它通过最新的学术大模型技术，为用户提供高质量、原创性的论文写作服务。该平台支持多种学科和论文类型，包括毕业论文、开题报告、文献综述等，覆盖从专科到研究生的各个学历层次。它还提供了一系列辅助功能，如文献检索、查重率控制、图表和代码插入等，以满足不同用户的需求。平台注重用户隐私和数据安全，采用阿里云加密技术保护用户论文隐私。

    AI写作 论文辅助 学术研究

  • FluxImage-AI:使用Flux.1 AI模型，轻松创建高分辨率、逼真图像。

    Flux Image Generator是由Black Forest Labs开发的AI图像生成工具，它利用Flux.1模型，能够根据用户的描述生成高分辨率、细节丰富的图像。这款工具不仅能够生成逼真的图像，还支持从简单提示到复杂设计的广泛风格和主题，非常适合艺术家、设计师和内容创作者使用。它的特点包括快速生成图像、提供商业使用权、支持多种图像类型，并且提供退款政策，确保用户满意度。

    AI图像生成 高分辨率图像 商业使用

  • Ai Chat机器人:智能AI聊天助手，提供多语言对话和个性化服务。

    Ai Chat机器人Plus是一款基于人工智能技术的聊天机器人，它能够理解并流畅地与用户进行交流，提供信息查询、日常咨询、技术支持等服务。这款产品通过模仿人类的对话方式，为用户提供了一个直观、便捷的交互体验。它主要的优点包括快速响应、高准确率的语义理解以及个性化的服务体验。Ai Chat机器人Plus适用于需要快速、智能对话解决方案的个人和企业用户。

    AI 聊天机器人 智能助手

  • AI KATANA:亚洲最大的AI社区，提供最新AI资讯与技术交流平台。

    AI KATANA是一个专注于人工智能领域的社区网站，它为亚洲的AI爱好者、研究者和专业人士提供一个交流和学习的平台。该网站提供最新的AI新闻、技术动态、行业趋势和深度分析，帮助用户紧跟AI技术的发展。AI KATANA通过分享AI工具、资源和案例，促进知识的传播和创新思维的激发。

    人工智能 AI社区 技术交流

  • 薪酬分析助理 AI:提升企业薪酬管理效率的智能利器

    薪酬分析助理 AI 是行业首个薪酬分析AI Agent，通过对话形式帮助HR完成日常人力统计报表数据分析，同时支持查询市场薪酬及对标企业招聘动态，有效提升企业人才薪酬竞争力。利用薪酬分析助理 AI，企业能够深入洞察薪酬数据，实现精准的薪酬规划与管理，从而优化人力资源配置，促进业务发展。

    薪酬分析 人力资源 数据分析

  • Laminar:开源的AI代理/RAG应用的监控与分析工具

    Laminar是一个开源的监控和分析工具，专为AI代理和RAG应用设计，提供类似于DataDog和PostHog的功能。它基于OpenTelemetry进行自动监控，支持快速、可靠的数据收集和分析。Laminar使用Rust编写，具有高性能和可靠性，适用于大规模数据处理。它通过提供详细的追踪、事件和分析功能，帮助开发者和企业优化AI应用的性能和用户体验。

    AI监控 数据分析 开源

  • JSONGenerator:JSON数据生成工具，帮助创建和管理JSON数据结构

    JSONGenerator是一个为开发者、测试人员和教育工作者设计的终极数据生成工具，它通过使用模板来定义和生成精确及随机的JSON数据。该工具简化了手动构建JSON数据的过程，提供了一致性和大量数据的快速生成，同时支持数据结构的灵活修改。它遵循RFC 8259和ECMA-404标准，确保生成的JSON数据是经过验证和优化的。

    JSON 数据生成 API

  • Re.video:开源视频编辑框架，支持自动化视频工作流。

    Revideo是一个基于Motion Canvas的开源框架，用于程序化视频编辑。它允许开发者自动化复杂的视频工作流程，或在浏览器中构建完整的视频编辑器。Revideo支持使用Typescript创建视频模板，并能够即时预览和渲染为MP4格式的视频。它适用于大规模视频生成、A/B测试视频广告、构建网页内的视频编辑器或视频游戏等场景。

    视频编辑 自动化 浏览器内编辑

  • Replit Agent:AI工具，协助用户构建软件项目。

    Replit Agent是一个AI驱动的工具，旨在帮助用户构建软件项目。它能够理解自然语言提示，并协助从头开始创建应用程序，使得软件开发对所有技能水平的用户更加易于接近。Replit Agent是Replit在将AI编码工具普及化方面的最新尝试，它将人类与机器的协作推向了一个新的层次，使得AI代理和人类能够互补、相互填补空白并相互学习。

    AI编程 软件开发 自动化

  • Reflection Llama-3.1 70B:世界顶尖的开源大型语言模型

    Reflection Llama-3.1 70B 是目前世界上顶尖的开源大型语言模型（LLM），采用名为 Reflection-Tuning 的新技术进行训练，使模型能够检测其推理中的错误并进行修正。该模型在合成数据上进行了训练，这些数据由 Glaive 生成。对于正在训练模型的用户来说，Glaive 是一个非常出色的工具。该模型使用标准的 Llama 3.1 聊天格式，通过特殊的标签来区分模型的内部思考和最终答案，从而提升用户体验。

    大型语言模型 自然语言处理 开源

  • Origin:一站式财富管理平台

    Origin是一个综合性的财富管理平台，它通过提供跟踪、投资、获取专家建议和保护资产等功能，帮助用户更有效地管理个人财务。该平台支持用户连接多个账户，提供全面的财务概览，包括净资产、支出、投资、房地产、股权等。Origin还提供投资和储蓄工具，如高收益现金账户、自动化指数投资和股票组合。此外，它还提供AI财务助理、智能通知和认证财务规划师的专业建议，以及遗产规划服务，确保用户能够全面地管理自己的财务状况。

    财务管理 投资 预算

  • AIbase:拥有全面的国内外AI产品数据库，收录超过7000个AI网站和产品。

    AIbase是一个综合性平台，它拥有一个全面的国内外AI产品数据库，收录了超过7000个出色的人工智能网站和产品，覆盖了40多个不同的领域，如Ai绘画生成、Ai文案写作、Ai视频编辑、Ai智能营销等。用户可以通过AI产品库轻松发现最适合自己需求的人工智能工具，解锁AI的力量。

    AI产品数据库 智能匹配 AI工具

  • AIbase基地:掌握AI前沿资讯、AI行业趋势

    AIbase基地是一个专注于提供人工智能资讯、产品体验、教程、作品应用落地、产品灵感和AI应用服务构建的综合性平台。它通过聚合每日AI新闻、行业趋势分析、产品库和交流群等形式，为用户提供全面而深入的AI行业洞察。AIbase基地不仅为AI爱好者和专业人士提供了一个学习和交流的场所，也为AI产品的开发者和企业提供了展示和推广的机会。

    AI资讯 AI产品 行业趋势

  • Videco:AI个性化视频销售工具

    Videco是一个利用人工智能技术为销售团队提供个性化视频服务的平台，通过AI克隆和动态变量技术，使视频内容更加贴近目标受众，从而提高销售转化率和客户参与度。它支持与多种CRM和视频工具的集成，提供视频分析和报告功能，帮助企业通过视频内容增强销售和市场推广效果。

    AI个性化 视频销售 CRM集成

  • Basejump AI:通过对话访问数据库的强大工具

    Basejump AI是一个通过自然语言处理技术使数据库查询变得简单的平台。它允许用户通过日常语言与数据库进行交互，从而快速获取所需数据，无需编写复杂的SQL查询。这种技术对于提高工作效率、减少数据分析师的工作负担以及使决策更加数据驱动具有重要意义。Basejump AI提供了多种功能，包括实时数据访问、数据点的可视化、数据集合的创建和数据准确性的比较等。它适用于需要快速数据访问的各种行业，如医疗保健、人力资源、软件开发等。产品提供多种定价计划，包括免费试用和不同规模的企业方案。

    数据库访问 自然语言处理 数据查询

  • DogMusic AI:为狗狗定制放松音乐的AI工具

    DogMusic AI是一款利用先进AI技术为宠物狗定制放松音乐的工具。它通过分析狗狗的喜好，快速生成个性化的音乐，帮助狗狗保持平静和快乐。产品背景信息显示，有185名用户正在使用DogMusic AI，且目前所有计划对前60名顾客提供40%的折扣。

    宠物 音乐生成 AI技术

  • Keet:为互联网提供API服务，连接用户账号，实现自动化操作。

    Keet是一个提供API服务的平台，允许开发者通过API连接到任何网站，代表用户执行操作或获取数据。它支持与用户账号的链接，并提供RESTful API以集成到各种行业。Keet强调无需安装Chrome扩展即可实现自动化，提供稳定的自动化更新，并可为特定用例定制集成。此外，Keet还提供链接组件，使开发者能够轻松地将用户账号连接到其集成服务。

    API服务 自动化 集成

  • FlexClip AI Image to Image Generator:将您的图片转换成AI艺术作品。

    FlexClip AI Image to Image Generator是一个在线的图像转换工具，它利用先进的AI技术将用户上传的图片转换成不同的艺术风格。该产品通过不断更新的AI模型，保证高质量的图像风格转换，适用于专业和个人使用。它还提供了丰富的AI功能，如AI文本到图像、AI文本到视频和AI背景移除器，以加速照片和视频的创作过程。

    AI图像生成 艺术风格转换 在线工具

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM