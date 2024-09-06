首页 > 业界 > 关键词  > AI攻防挑战赛最新资讯  > 正文

中国图象图形学学会、蚂蚁集团、CSA大中华区等发起全球AI攻防挑战赛

2024-09-06 12:29 · 稿源：站长之家

9月6日上午，在2024Inclusion·外滩大会“以AI守护AI 大模型时代的攻守之道”论坛上，国内首个大模型攻防主题的科技赛事—“全球AI攻防挑战赛”宣布正式启动。该赛事聚焦AI大模型产业实践，设计了攻、防双向赛道，邀请各路白帽黑客、技术人才分别进行针对文生图大模型“数据投毒”的攻防实战演练，以及金融场景大模型生成内容的防伪检测竞赛，角逐百万元科技奖金。

本次大赛由中国图象图形学学会、蚂蚁集团、云安全联盟（CSA）大中华区联合主办，广泛联合清华大学、上海交通大学、浙江大学等C9高校及多家产学研组织共同发起，上海人工智能实验室作为技术合作单位。大赛旨在通过技术竞赛的形式，凝聚学界、行业力量，直面并解决大模型应用中潜藏的风险，助力全球AI产业健康可持续发展。

中国工程院院士、中国图象图形学学会理事长王耀南在赛事启动环节表示，大模型时代，如何确保AI系统的安全可控、如何有效应对供应链中的潜在风险，成为亟待解决的重要问题。图像图形技术作为新一代信息技术领域的关键技术，在大模型等多场景创新应用，推动图像识别与安全技术创新发展。此次AI攻防挑战赛，是中国图象图形学学会携手蚂蚁集团等业界知名企业、机构，聚焦大模型AIGC赛道共同打造的全球性技术盛宴，从人脸验真到生成式内容检测，期待挖掘出更多创新方案，更进一步保障大模型应用安全和产业安全。

大赛设置了“攻击”与“防守”两大赛道，分别聚焦大模型自身安全和大模型生成内容的防伪检测及大模型滥用风险检测，涵盖机器学习、‌图像处理与计算机视觉‌、数据处理等多个算法领域的考点。

其中，“攻击赛道”聚焦于文生图大模型的实际应用风险问题。参赛选手可通过目标劫持、情景带入、逻辑嵌套等多样化的动态攻击诱导技术，诱发大模型输出风险图像，以此激活大模型的潜在弱点和漏洞，增强大模型生图的安全免疫能力。“防守赛道”则聚焦于AI核身中的金融场景凭证篡改检测，以应对日益严峻的Deepfake深度伪造及AIGC假证风险。大赛提供百万级凭证篡改数据训练集，参赛选手需要研发和训练模型，并利用对应的测试集评估模型有效性，给出数据伪造概率值。

为保证大赛公平公正，同时更好地指导选手，大赛评委团由多位学术界与工业界专家共同组成。中国工程院院士、中国图象图形学学会理事长王耀南，云安联盟（CSA）大中华区主席李雨航担任本次大赛的指导委员会专家，来自清华大学、上海交通大学、上海人工智能实验室、中国图象图形学学会等单位的近30位知名学者将参与大赛的组织及评审工作。

本次大赛于9月6日正式启动报名，11月初完成赛事评审。即日起，选手可通过中国图象图形学学会官网、阿里云天池大数据众智平台官网等渠道报名。大赛全程设有近100万元奖金池，用以选拔及表彰领域内的优秀人才。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Humanizar Texto IA:将AI生成文本转化为自然流畅的人类语言。

    Humanizar Texto IA 是一款基于人工智能的文本优化工具，旨在将由AI生成的文本转化为更自然、更符合人类语言习惯的文本。该工具使用先进的算法，如基于GPT-3和自然语言处理技术，来改善文本的语法、风格、语调和连贯性。它不仅提高了文本的质量，还有助于用户避免被AI检测工具如ChatGPT Zero识别。Humanizar Texto IA 工具的主要优点包括提升文本质量、降低成本、全天候可用性和保障隐私。

    文本优化 自然语言处理 AI写作辅助

  • AI俳句生成器:在线创作传统5-7-5格式的俳句诗

    AI俳句生成器是一个在线工具，利用人工智能技术简化了俳句的创作过程。它不仅遵循传统的5-7-5音节结构，还通过提供音节计数、同义词建议、创意提示和多俳句生成等功能，帮助用户探索和创作俳句。这个工具适合所有对日本诗歌感兴趣的人，无论是初学者还是经验丰富的诗人，都能通过它提升写作技巧和创意思维。

    俳句 日本诗歌 创意写作

  • EmojiSpark:AI驱动的表情包搜索工具

    EmojiSpark是一个利用人工智能技术为用户提供快速、准确的表情包搜索服务的网站。用户可以通过输入关键词或描述来找到相应的表情包，极大地丰富了在线沟通的趣味性和表达力。该网站支持多种分类搜索，包括表情、动物、食物等，满足不同用户的需求。

    表情包 AI搜索 社交媒体

  • EtsyHunt:一站式Etsy选品运营工具，提升店铺销售效率。

    EtsyHunt是一个为Etsy卖家提供全面运营服务的平台，包括关键词研究、数据化选品、店铺分析和智能邀评等功能。它通过每日更新的海量商品数据库，帮助卖家挖掘高利润的潜力爆品，优化商品Listing，提升店铺运营效率。EtsyHunt的主要优点包括数据化选品成功率提升、提供AI工具辅助运营、以及实时数据监控等。

    Etsy 电商 选品

  • Vidful.ai:AI视频生成器，轻松制作专业级视频。

    Vidful.ai是一个基于AI技术的在线视频生成器，它利用先进的算法将文本和图片快速转换为高质量的视频内容。产品集成了快手Kling AI和Luma AI Dream Machine技术，提供逼真的运动效果和影院级别的视频效果，简化了视频制作流程，使得用户无需专业的视频编辑技能即可制作出专业级的视频。Vidful.ai支持免费在线使用，适合营销、教育、社交媒体创作者和电商等多个领域的用户。

    AI视频生成 文本转视频 图片转视频

  • 豆包爱学:AI学习助手，全方位辅助学习与成长。

    豆包爱学（原河马爱学）是一款专为学习者设计的智能教育APP，依托强大的AI技术，提供解题答疑、作业批改、写作辅导、知识学习、情感陪伴等多功能服务。它旨在成为学习者和家长的全能学习助手，通过智能化手段提高学习效率，激发学习兴趣，促进全面发展。

    AI教育 学习辅助 作业批改

  • AlphaProteo:AI系统设计新型蛋白质，助力生物和健康研究。

    AlphaProteo是DeepMind推出的首个AI系统，用于设计新型、高强度的蛋白质结合体，作为生物和健康研究的构建模块。这项技术有潜力加速我们对生物过程的理解，并助力新药的发现、生物传感器的开发等。AlphaProteo能够为多种目标蛋白质生成新的蛋白质结合体，包括与癌症和糖尿病并发症相关的VEGF-A。它在实验成功率和结合亲和力方面均优于现有方法，能够显著减少涉及蛋白质结合体的初步实验所需的时间。

    AI蛋白质设计 生物医学研究 药物开发

  • Kacha:利用AI技术，将日常快照转化为艺术照片

    Kacha是一款革命性的AI照片应用程序，通过先进的AI技术，能够将用户的普通照片转化为高质量、独特且实用的艺术照片。它提供了多种风格化选项，如卡通头像、职业肖像、教堂婚纱照片等，满足不同用户的需求。Kacha的易用性和创新性使其成为图像处理领域的佼佼者，特别适合需要快速、高效地改善和风格化照片的用户。

    AI图像处理 照片风格化 卡通头像

  • 聆龙:AI笔记助手，记录、整理、对话，让知识管理更智能。

    聆龙是一款AI笔记助手，它通过语音AI笔记功能，支持用户随时记录信息，并以富文本形式保存。它还具备AI智能标签功能，能够自动生成标题，帮助用户与自己的知识库进行对话。此外，聆龙采用了独创的AI卡片盒笔记法，让用户能够不断记录，实现知识的自然呈现。产品支持多平台同步，包括安卓、苹果和Web版，满足不同用户的需求。

    AI笔记 知识管理 语音识别

  • Kuakua夸夸:用心理学与AI工具带来幸福

    Kuakua夸夸是一个结合心理学和人工智能技术的网站，旨在通过提供积极词汇、理论、任务和实验，帮助用户提升幸福感，成为更好的自己。产品背景信息显示，它鼓励用户专注于当下，接受挑战，拥抱生活，从而实现个人成长和幸福。产品免费提供多种资源，包括积极词汇投票、名人名言、常见问题解答等，以促进用户的积极思考和心理健康。

    心理学 人工智能 幸福感

  • 锐智论文AI:高质量原创AI论文写作平台

    锐智论文AI写作4.0版是一个专注于学术写作的人工智能平台，它通过最新的学术大模型技术，为用户提供高质量、原创性的论文写作服务。该平台支持多种学科和论文类型，包括毕业论文、开题报告、文献综述等，覆盖从专科到研究生的各个学历层次。它还提供了一系列辅助功能，如文献检索、查重率控制、图表和代码插入等，以满足不同用户的需求。平台注重用户隐私和数据安全，采用阿里云加密技术保护用户论文隐私。

    AI写作 论文辅助 学术研究

  • FluxImage-AI:使用Flux.1 AI模型，轻松创建高分辨率、逼真图像。

    Flux Image Generator是由Black Forest Labs开发的AI图像生成工具，它利用Flux.1模型，能够根据用户的描述生成高分辨率、细节丰富的图像。这款工具不仅能够生成逼真的图像，还支持从简单提示到复杂设计的广泛风格和主题，非常适合艺术家、设计师和内容创作者使用。它的特点包括快速生成图像、提供商业使用权、支持多种图像类型，并且提供退款政策，确保用户满意度。

    AI图像生成 高分辨率图像 商业使用

  • Ai Chat机器人:智能AI聊天助手，提供多语言对话和个性化服务。

    Ai Chat机器人Plus是一款基于人工智能技术的聊天机器人，它能够理解并流畅地与用户进行交流，提供信息查询、日常咨询、技术支持等服务。这款产品通过模仿人类的对话方式，为用户提供了一个直观、便捷的交互体验。它主要的优点包括快速响应、高准确率的语义理解以及个性化的服务体验。Ai Chat机器人Plus适用于需要快速、智能对话解决方案的个人和企业用户。

    AI 聊天机器人 智能助手

  • AI KATANA:亚洲最大的AI社区，提供最新AI资讯与技术交流平台。

    AI KATANA是一个专注于人工智能领域的社区网站，它为亚洲的AI爱好者、研究者和专业人士提供一个交流和学习的平台。该网站提供最新的AI新闻、技术动态、行业趋势和深度分析，帮助用户紧跟AI技术的发展。AI KATANA通过分享AI工具、资源和案例，促进知识的传播和创新思维的激发。

    人工智能 AI社区 技术交流

  • 薪酬分析助理 AI:提升企业薪酬管理效率的智能利器

    薪酬分析助理 AI 是行业首个薪酬分析AI Agent，通过对话形式帮助HR完成日常人力统计报表数据分析，同时支持查询市场薪酬及对标企业招聘动态，有效提升企业人才薪酬竞争力。利用薪酬分析助理 AI，企业能够深入洞察薪酬数据，实现精准的薪酬规划与管理，从而优化人力资源配置，促进业务发展。

    薪酬分析 人力资源 数据分析

  • Laminar:开源的AI代理/RAG应用的监控与分析工具

    Laminar是一个开源的监控和分析工具，专为AI代理和RAG应用设计，提供类似于DataDog和PostHog的功能。它基于OpenTelemetry进行自动监控，支持快速、可靠的数据收集和分析。Laminar使用Rust编写，具有高性能和可靠性，适用于大规模数据处理。它通过提供详细的追踪、事件和分析功能，帮助开发者和企业优化AI应用的性能和用户体验。

    AI监控 数据分析 开源

  • JSONGenerator:JSON数据生成工具，帮助创建和管理JSON数据结构

    JSONGenerator是一个为开发者、测试人员和教育工作者设计的终极数据生成工具，它通过使用模板来定义和生成精确及随机的JSON数据。该工具简化了手动构建JSON数据的过程，提供了一致性和大量数据的快速生成，同时支持数据结构的灵活修改。它遵循RFC 8259和ECMA-404标准，确保生成的JSON数据是经过验证和优化的。

    JSON 数据生成 API

  • Re.video:开源视频编辑框架，支持自动化视频工作流。

    Revideo是一个基于Motion Canvas的开源框架，用于程序化视频编辑。它允许开发者自动化复杂的视频工作流程，或在浏览器中构建完整的视频编辑器。Revideo支持使用Typescript创建视频模板，并能够即时预览和渲染为MP4格式的视频。它适用于大规模视频生成、A/B测试视频广告、构建网页内的视频编辑器或视频游戏等场景。

    视频编辑 自动化 浏览器内编辑

  • Replit Agent:AI工具，协助用户构建软件项目。

    Replit Agent是一个AI驱动的工具，旨在帮助用户构建软件项目。它能够理解自然语言提示，并协助从头开始创建应用程序，使得软件开发对所有技能水平的用户更加易于接近。Replit Agent是Replit在将AI编码工具普及化方面的最新尝试，它将人类与机器的协作推向了一个新的层次，使得AI代理和人类能够互补、相互填补空白并相互学习。

    AI编程 软件开发 自动化

  • Reflection Llama-3.1 70B:世界顶尖的开源大型语言模型

    Reflection Llama-3.1 70B 是目前世界上顶尖的开源大型语言模型（LLM），采用名为 Reflection-Tuning 的新技术进行训练，使模型能够检测其推理中的错误并进行修正。该模型在合成数据上进行了训练，这些数据由 Glaive 生成。对于正在训练模型的用户来说，Glaive 是一个非常出色的工具。该模型使用标准的 Llama 3.1 聊天格式，通过特殊的标签来区分模型的内部思考和最终答案，从而提升用户体验。

    大型语言模型 自然语言处理 开源

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM