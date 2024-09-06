蚂蚁集团AI金融管家“蚂小财”在支付宝APP全量对外，月活用户数已达7000万

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日 消息:在9月6日的外滩大会财富论坛上，蚂蚁集团AI金融管家“蚂小财”新版升级亮相，并在支付宝APP内全量对外。升级后的“蚂小财”能更实时解读热点，更有锐度表达观点，提供有问必答、个性化的专业服务。同时，蚂蚁财富全新APP搭载“蚂小财”Pro版上线灰测，带来语控一切、定制简报等全新的服务体验，这也是国内首个实现AI原生体验的理财APP。

伴随移动互联网的发展，大众投资者在线上即可交易各类金融产品，但金融服务因为专业浓度高、内容碎片化、个性化不足，在普及上还面临“最后一公里”难题。AI金融管家“蚂小财”基于蚂蚁自研大模型的语言力、知识力和专业力，联合金融机构为金融服务提供了更普惠、有效和专属定制的新范式。

“蚂小财”全新亮相支付宝APP:服务更实时、有锐度、个性化

记者在支付宝APP内体验发现，当询问上市公司财报时，“蚂小财”能即刻生成图文版财报解读，清晰呈现营收等核心数据的变化和原因，大众投资者也能一眼看懂。

面对复杂专业的市场热点、产品术语、上市公司财报等信息，“蚂小财”能够基于大模型技术的语言力，进行通俗易懂的表达，提供秒级的实时解读。

大模型在金融领域的知识力训练，支撑“蚂小财”高效筛选、精准提炼来自金融机构等的多元观点，从碎片化内容中整理有效信息给用户。同时，“蚂小财”基于专业力和对平台亿级理财用户的洞察，联动金融机构提供更专属、个性化的分析。据介绍，“蚂小财”连接了基金公司、券商、财经媒体等200多家主流专业机构，以及超1.5万位专业财经创作者。

数据显示，截至2024年8月底，AI金融管家“蚂小财”的月度活跃用户数已经达到7000万人，其中有45%来自三线及以下城市。

“从移动互联时代到AI大模型时代，金融产品和服务的专业性本质不变，AI帮助提升的是专业金融服务的可得性，带来专业的普惠。”蚂蚁集团财富事业群总裁王珺表示，AI金融服务的开展离不开金融机构、专业服务商、内容创作者等构建的行业生态，未来需要持续和行业各方一起共建。

蚂蚁财富APP开启灰测:蚂小财Pro版可语控一切、定制服务

除了支付宝APP内的全面对外，“蚂小财”Pro版也在蚂蚁财富APP内开启灰测。用户语音唤起后，可全程通过“语控一切”，让“蚂小财”进行解读市场热点、分析行业板块等动作。“蚂小财”会进行全流程的陪伴，适时、主动询问用户的服务需求。

记者体验发现，新版蚂蚁财富APP通过AI调度产品和服务，形成个人定制感更强的理财体验。在蚂蚁财富APP首页，每位用户都可以根据自己需求，让“蚂小财”把自己最关注的行业板块、基金经理等添加到“理财小简报”，保持追踪和解读。

“以用户为中心，让AI帮助投资者整理所需，贴身定制服务。”蚂蚁集团副总裁、财富保险事业群CTO王晓航表示，“生成式AI技术不仅在焕新理财交互体验，也在升级理财服务内核。基于聚焦严谨产业的大模型技术，强大的通识、理解和沟通能力，AI金融管家可调度APP内的产品、信息、服务，让专家式服务数字化，变得人人可享。” 据了解，这也是行业内首个实现AI原生体验的理财APP。

中国社科院大学金融研究所教授李永森认为，通用类AI很多都在做AI原生的独立APP，在财富管理这样的严谨产业尝试AI原生APP还较为少见，有助于行业从产品视角转向用户视角的探索。