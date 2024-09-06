开出天价！外媒称OpenAI新大模型 “草莓” 和 “猎户座” 打算每月收费 2000 美元！

最近，OpenAI高管正酝酿一项令人瞠目结舌的订阅计划 - 即将推出的新大模型"草莓"和"猎户座"价格高达每月2000美元，比当前ChatGPT Plus的20美元高出整整100倍!这种天价定价，无疑让人大跌眼镜。

OpenAI之所以敢于如此定价，主要有两大原因:一是资金短缺，需要大量资金支持庞大的算力需求;二是新产品实力非凡，再加上已有数亿用户基础，OpenAI有自信这样定价。

数据显示，OpenAI在硬件设施和训练GPT-3.5、GPT-4等大模型上已投入约70亿美元，员工工资支出15亿美元，再加上其他版权费用，已达100亿美元。每日运营成本至少70万美元，而CEO的年收入更高达34亿美元。OpenAI显然正陷入持续亏损的困境。

不过，新产品"草莓"和"猎户座"的实力也是打造高价的基础。据悉，它们正处于研发后期，拥有更强大的推理能力，能解决复杂逻辑和数学难题，还具备炙手可热的AI Agent功能，在多项领域实现质的飞跃。

与此同时，OpenAI的ChatGPT系列产品表现也令人瞩目。企业付费用户已突破100万，其中80%为全球500强;ChatGPT Plus付费用户逾300万，月活跃用户更高达2亿，月访问量超16亿。这些庞大的用户基础，无疑给予OpenAI定价权。

对于"草莓"和"猎户座"的天价订阅费，如果能为用户节省大量时间，创造足够的商业价值，想必仍有不少企业愿意买单。毕竟，OpenAI凭借技术实力和用户基础，已确立了在大模型领域的主导地位。

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