首页 > 业界 > 关键词  > AI生活管家最新资讯  > 正文

支付宝开放生态进入AI时代，推出智能体开发平台“百宝箱”

2024-09-05 17:41 · 稿源：站长之家

9月5日，继面向用户推出AI生活管家App“支小宝”后，支付宝面向行业正式启动智能体生态开放计划，并推出智能体开发平台“百宝箱”。依托专业的智能体构建能力，商家机构可0代码、最快1分钟创建专属智能体，并一键发布到支付宝小程序、支付宝App、支小宝App等。

2024Inclusion·外滩大会上，蚂蚁集团总裁韩歆毅表示，支付宝开放生态已全面进入 AI 时代——支付宝将携手生态伙伴，共建智能体开放生态，推动服务业的数智化转型，让好服务人人可享有。

智能体（AI Agent）作为生成式人工智能的一种产品形态，是当下大模型应用的核心方向，其具备自主感知环境、智能决策并执行任务的能力，能让大模型长出“手和脚”，为用户提供更丰富的服务。如何从“百模大战”推进到智能体创新，也逐渐成为行业关注的焦点。

支付宝做智能体有什么特色?外滩大会现场，蚂蚁集团大模型应用负责人顾进杰做了详细介绍，一是高效连接服务，智能体可与支付宝支付、搜索、小程序等20多项经营工具和阵地打通，让AI连接真实商业服务;二是多场景分发，智能体可实现商家小程序私域、支付宝App、支小宝App、H5、浏览器插件等线上的多点服务分发，也能打通IoT、智能车机等线下场景;三是聚焦专业智能体，在出行、政务、餐饮、医疗等重点行业坚持开放，与行业伙伴及专业机构携手共创。

智能体在创新服务体验、提升服务效率、激发新商机上具备极大的潜力。为了助力生态更低成本、更高效率地创建智能体，支付宝推出智能体开发平台“百宝箱”，让商家机构和开发者实现AI能力的“开箱即用”——通过支付宝“百宝箱”，商家机构可调用蚂蚁百灵等多个主流大模型的能力，使用海量第三方API和插件，做到0代码、最快1分钟创建智能体，并借由支付宝平台实现“一个智能体、多端快速分发”。

此外，借助大模型能力与行业知识引擎的融合，支付宝“百宝箱”也面向行业提供一系列的智能体行业解决方案，并支持与生态伙伴的深度定制。

外滩大会上，安徽黄山风景区就宣布携手支付宝共建“黄山空间智能体”，打造国内首个“全程AI伴游”景区。过去两年来，支付宝也与多个行业伙伴合作，推出了一系列的标杆智能体，如与浙江卫健委联合推出全国首个数字健康人“安诊儿”、与江西赣服通推出数字人客服“小赣事”等。

“开放的智能体生态，是新商业时代的服务载体，但如同移动互联网时代的小程序一样，这不是一朝一夕能建成，也不是一己之力能承担的。”顾进杰表示，支付宝启动智能体生态开放计划，正是希望开放支付宝平台的全域流量、开放多个场景的行业解决方案、开放智能体开发平台的能力，助力更多商家机构，一起推开智能体商业时代的大门。据悉，该计划目前已在支付宝开放平台（open.alipay.com）上线。

目前，支付宝“百宝箱”智能体开发平台已通过信通院智能体综合评测4+级，这背后是蚂蚁AI First战略的全面提速。据了解，蚂蚁已将百灵大模型的能力应用在支付宝500多个场景中，累计服务亿级用户;同时，蚂蚁也相继推出AI生活管家、AI健康管家、AI金融管家等平台级的AI应用，并在政务民生、医疗健康等行业陆续开放了智能体解决方案。以民生场景为例，AI助力下的服务分发效率平均可提升50%以上。

蚂蚁集团总裁韩歆毅表示，创新与开放是支付宝持续发展的基石。历经20年发展，从支付开放，到小程序开放，再到智能体开放，支付宝开放生态已全面进入AI时代。未来，支付宝将持续开放，让AI长出“手和脚”，走入千行百业，推动服务业的数智化转型，也让好服务人人可享有。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Humanizar Texto IA:将AI生成文本转化为自然流畅的人类语言。

    Humanizar Texto IA 是一款基于人工智能的文本优化工具，旨在将由AI生成的文本转化为更自然、更符合人类语言习惯的文本。该工具使用先进的算法，如基于GPT-3和自然语言处理技术，来改善文本的语法、风格、语调和连贯性。它不仅提高了文本的质量，还有助于用户避免被AI检测工具如ChatGPT Zero识别。Humanizar Texto IA 工具的主要优点包括提升文本质量、降低成本、全天候可用性和保障隐私。

    文本优化 自然语言处理 AI写作辅助

  • AI俳句生成器:在线创作传统5-7-5格式的俳句诗

    AI俳句生成器是一个在线工具，利用人工智能技术简化了俳句的创作过程。它不仅遵循传统的5-7-5音节结构，还通过提供音节计数、同义词建议、创意提示和多俳句生成等功能，帮助用户探索和创作俳句。这个工具适合所有对日本诗歌感兴趣的人，无论是初学者还是经验丰富的诗人，都能通过它提升写作技巧和创意思维。

    俳句 日本诗歌 创意写作

  • EmojiSpark:AI驱动的表情包搜索工具

    EmojiSpark是一个利用人工智能技术为用户提供快速、准确的表情包搜索服务的网站。用户可以通过输入关键词或描述来找到相应的表情包，极大地丰富了在线沟通的趣味性和表达力。该网站支持多种分类搜索，包括表情、动物、食物等，满足不同用户的需求。

    表情包 AI搜索 社交媒体

  • EtsyHunt:一站式Etsy选品运营工具，提升店铺销售效率。

    EtsyHunt是一个为Etsy卖家提供全面运营服务的平台，包括关键词研究、数据化选品、店铺分析和智能邀评等功能。它通过每日更新的海量商品数据库，帮助卖家挖掘高利润的潜力爆品，优化商品Listing，提升店铺运营效率。EtsyHunt的主要优点包括数据化选品成功率提升、提供AI工具辅助运营、以及实时数据监控等。

    Etsy 电商 选品

  • Vidful.ai:AI视频生成器，轻松制作专业级视频。

    Vidful.ai是一个基于AI技术的在线视频生成器，它利用先进的算法将文本和图片快速转换为高质量的视频内容。产品集成了快手Kling AI和Luma AI Dream Machine技术，提供逼真的运动效果和影院级别的视频效果，简化了视频制作流程，使得用户无需专业的视频编辑技能即可制作出专业级的视频。Vidful.ai支持免费在线使用，适合营销、教育、社交媒体创作者和电商等多个领域的用户。

    AI视频生成 文本转视频 图片转视频

  • 豆包爱学:AI学习助手，全方位辅助学习与成长。

    豆包爱学（原河马爱学）是一款专为学习者设计的智能教育APP，依托强大的AI技术，提供解题答疑、作业批改、写作辅导、知识学习、情感陪伴等多功能服务。它旨在成为学习者和家长的全能学习助手，通过智能化手段提高学习效率，激发学习兴趣，促进全面发展。

    AI教育 学习辅助 作业批改

  • AlphaProteo:AI系统设计新型蛋白质，助力生物和健康研究。

    AlphaProteo是DeepMind推出的首个AI系统，用于设计新型、高强度的蛋白质结合体，作为生物和健康研究的构建模块。这项技术有潜力加速我们对生物过程的理解，并助力新药的发现、生物传感器的开发等。AlphaProteo能够为多种目标蛋白质生成新的蛋白质结合体，包括与癌症和糖尿病并发症相关的VEGF-A。它在实验成功率和结合亲和力方面均优于现有方法，能够显著减少涉及蛋白质结合体的初步实验所需的时间。

    AI蛋白质设计 生物医学研究 药物开发

  • Kacha:利用AI技术，将日常快照转化为艺术照片

    Kacha是一款革命性的AI照片应用程序，通过先进的AI技术，能够将用户的普通照片转化为高质量、独特且实用的艺术照片。它提供了多种风格化选项，如卡通头像、职业肖像、教堂婚纱照片等，满足不同用户的需求。Kacha的易用性和创新性使其成为图像处理领域的佼佼者，特别适合需要快速、高效地改善和风格化照片的用户。

    AI图像处理 照片风格化 卡通头像

  • 聆龙:AI笔记助手，记录、整理、对话，让知识管理更智能。

    聆龙是一款AI笔记助手，它通过语音AI笔记功能，支持用户随时记录信息，并以富文本形式保存。它还具备AI智能标签功能，能够自动生成标题，帮助用户与自己的知识库进行对话。此外，聆龙采用了独创的AI卡片盒笔记法，让用户能够不断记录，实现知识的自然呈现。产品支持多平台同步，包括安卓、苹果和Web版，满足不同用户的需求。

    AI笔记 知识管理 语音识别

  • Kuakua夸夸:用心理学与AI工具带来幸福

    Kuakua夸夸是一个结合心理学和人工智能技术的网站，旨在通过提供积极词汇、理论、任务和实验，帮助用户提升幸福感，成为更好的自己。产品背景信息显示，它鼓励用户专注于当下，接受挑战，拥抱生活，从而实现个人成长和幸福。产品免费提供多种资源，包括积极词汇投票、名人名言、常见问题解答等，以促进用户的积极思考和心理健康。

    心理学 人工智能 幸福感

  • 锐智论文AI:高质量原创AI论文写作平台

    锐智论文AI写作4.0版是一个专注于学术写作的人工智能平台，它通过最新的学术大模型技术，为用户提供高质量、原创性的论文写作服务。该平台支持多种学科和论文类型，包括毕业论文、开题报告、文献综述等，覆盖从专科到研究生的各个学历层次。它还提供了一系列辅助功能，如文献检索、查重率控制、图表和代码插入等，以满足不同用户的需求。平台注重用户隐私和数据安全，采用阿里云加密技术保护用户论文隐私。

    AI写作 论文辅助 学术研究

  • FluxImage-AI:使用Flux.1 AI模型，轻松创建高分辨率、逼真图像。

    Flux Image Generator是由Black Forest Labs开发的AI图像生成工具，它利用Flux.1模型，能够根据用户的描述生成高分辨率、细节丰富的图像。这款工具不仅能够生成逼真的图像，还支持从简单提示到复杂设计的广泛风格和主题，非常适合艺术家、设计师和内容创作者使用。它的特点包括快速生成图像、提供商业使用权、支持多种图像类型，并且提供退款政策，确保用户满意度。

    AI图像生成 高分辨率图像 商业使用

  • Ai Chat机器人:智能AI聊天助手，提供多语言对话和个性化服务。

    Ai Chat机器人Plus是一款基于人工智能技术的聊天机器人，它能够理解并流畅地与用户进行交流，提供信息查询、日常咨询、技术支持等服务。这款产品通过模仿人类的对话方式，为用户提供了一个直观、便捷的交互体验。它主要的优点包括快速响应、高准确率的语义理解以及个性化的服务体验。Ai Chat机器人Plus适用于需要快速、智能对话解决方案的个人和企业用户。

    AI 聊天机器人 智能助手

  • AI KATANA:亚洲最大的AI社区，提供最新AI资讯与技术交流平台。

    AI KATANA是一个专注于人工智能领域的社区网站，它为亚洲的AI爱好者、研究者和专业人士提供一个交流和学习的平台。该网站提供最新的AI新闻、技术动态、行业趋势和深度分析，帮助用户紧跟AI技术的发展。AI KATANA通过分享AI工具、资源和案例，促进知识的传播和创新思维的激发。

    人工智能 AI社区 技术交流

  • 薪酬分析助理 AI:提升企业薪酬管理效率的智能利器

    薪酬分析助理 AI 是行业首个薪酬分析AI Agent，通过对话形式帮助HR完成日常人力统计报表数据分析，同时支持查询市场薪酬及对标企业招聘动态，有效提升企业人才薪酬竞争力。利用薪酬分析助理 AI，企业能够深入洞察薪酬数据，实现精准的薪酬规划与管理，从而优化人力资源配置，促进业务发展。

    薪酬分析 人力资源 数据分析

  • Laminar:开源的AI代理/RAG应用的监控与分析工具

    Laminar是一个开源的监控和分析工具，专为AI代理和RAG应用设计，提供类似于DataDog和PostHog的功能。它基于OpenTelemetry进行自动监控，支持快速、可靠的数据收集和分析。Laminar使用Rust编写，具有高性能和可靠性，适用于大规模数据处理。它通过提供详细的追踪、事件和分析功能，帮助开发者和企业优化AI应用的性能和用户体验。

    AI监控 数据分析 开源

  • JSONGenerator:JSON数据生成工具，帮助创建和管理JSON数据结构

    JSONGenerator是一个为开发者、测试人员和教育工作者设计的终极数据生成工具，它通过使用模板来定义和生成精确及随机的JSON数据。该工具简化了手动构建JSON数据的过程，提供了一致性和大量数据的快速生成，同时支持数据结构的灵活修改。它遵循RFC 8259和ECMA-404标准，确保生成的JSON数据是经过验证和优化的。

    JSON 数据生成 API

  • Re.video:开源视频编辑框架，支持自动化视频工作流。

    Revideo是一个基于Motion Canvas的开源框架，用于程序化视频编辑。它允许开发者自动化复杂的视频工作流程，或在浏览器中构建完整的视频编辑器。Revideo支持使用Typescript创建视频模板，并能够即时预览和渲染为MP4格式的视频。它适用于大规模视频生成、A/B测试视频广告、构建网页内的视频编辑器或视频游戏等场景。

    视频编辑 自动化 浏览器内编辑

  • Replit Agent:AI工具，协助用户构建软件项目。

    Replit Agent是一个AI驱动的工具，旨在帮助用户构建软件项目。它能够理解自然语言提示，并协助从头开始创建应用程序，使得软件开发对所有技能水平的用户更加易于接近。Replit Agent是Replit在将AI编码工具普及化方面的最新尝试，它将人类与机器的协作推向了一个新的层次，使得AI代理和人类能够互补、相互填补空白并相互学习。

    AI编程 软件开发 自动化

  • Reflection Llama-3.1 70B:世界顶尖的开源大型语言模型

    Reflection Llama-3.1 70B 是目前世界上顶尖的开源大型语言模型（LLM），采用名为 Reflection-Tuning 的新技术进行训练，使模型能够检测其推理中的错误并进行修正。该模型在合成数据上进行了训练，这些数据由 Glaive 生成。对于正在训练模型的用户来说，Glaive 是一个非常出色的工具。该模型使用标准的 Llama 3.1 聊天格式，通过特殊的标签来区分模型的内部思考和最终答案，从而提升用户体验。

    大型语言模型 自然语言处理 开源

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM