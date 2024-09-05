支付宝开放生态进入AI时代，推出智能体开发平台“百宝箱”

9月5日，继面向用户推出AI生活管家App“支小宝”后，支付宝面向行业正式启动智能体生态开放计划，并推出智能体开发平台“百宝箱”。依托专业的智能体构建能力，商家机构可0代码、最快1分钟创建专属智能体，并一键发布到支付宝小程序、支付宝App、支小宝App等。

2024Inclusion·外滩大会上，蚂蚁集团总裁韩歆毅表示，支付宝开放生态已全面进入 AI 时代——支付宝将携手生态伙伴，共建智能体开放生态，推动服务业的数智化转型，让好服务人人可享有。

智能体（AI Agent）作为生成式人工智能的一种产品形态，是当下大模型应用的核心方向，其具备自主感知环境、智能决策并执行任务的能力，能让大模型长出“手和脚”，为用户提供更丰富的服务。如何从“百模大战”推进到智能体创新，也逐渐成为行业关注的焦点。

支付宝做智能体有什么特色?外滩大会现场，蚂蚁集团大模型应用负责人顾进杰做了详细介绍，一是高效连接服务，智能体可与支付宝支付、搜索、小程序等20多项经营工具和阵地打通，让AI连接真实商业服务;二是多场景分发，智能体可实现商家小程序私域、支付宝App、支小宝App、H5、浏览器插件等线上的多点服务分发，也能打通IoT、智能车机等线下场景;三是聚焦专业智能体，在出行、政务、餐饮、医疗等重点行业坚持开放，与行业伙伴及专业机构携手共创。

智能体在创新服务体验、提升服务效率、激发新商机上具备极大的潜力。为了助力生态更低成本、更高效率地创建智能体，支付宝推出智能体开发平台“百宝箱”，让商家机构和开发者实现AI能力的“开箱即用”——通过支付宝“百宝箱”，商家机构可调用蚂蚁百灵等多个主流大模型的能力，使用海量第三方API和插件，做到0代码、最快1分钟创建智能体，并借由支付宝平台实现“一个智能体、多端快速分发”。

此外，借助大模型能力与行业知识引擎的融合，支付宝“百宝箱”也面向行业提供一系列的智能体行业解决方案，并支持与生态伙伴的深度定制。

外滩大会上，安徽黄山风景区就宣布携手支付宝共建“黄山空间智能体”，打造国内首个“全程AI伴游”景区。过去两年来，支付宝也与多个行业伙伴合作，推出了一系列的标杆智能体，如与浙江卫健委联合推出全国首个数字健康人“安诊儿”、与江西赣服通推出数字人客服“小赣事”等。

“开放的智能体生态，是新商业时代的服务载体，但如同移动互联网时代的小程序一样，这不是一朝一夕能建成，也不是一己之力能承担的。”顾进杰表示，支付宝启动智能体生态开放计划，正是希望开放支付宝平台的全域流量、开放多个场景的行业解决方案、开放智能体开发平台的能力，助力更多商家机构，一起推开智能体商业时代的大门。据悉，该计划目前已在支付宝开放平台（open.alipay.com）上线。

目前，支付宝“百宝箱”智能体开发平台已通过信通院智能体综合评测4+级，这背后是蚂蚁AI First战略的全面提速。据了解，蚂蚁已将百灵大模型的能力应用在支付宝500多个场景中，累计服务亿级用户;同时，蚂蚁也相继推出AI生活管家、AI健康管家、AI金融管家等平台级的AI应用，并在政务民生、医疗健康等行业陆续开放了智能体解决方案。以民生场景为例，AI助力下的服务分发效率平均可提升50%以上。

蚂蚁集团总裁韩歆毅表示，创新与开放是支付宝持续发展的基石。历经20年发展，从支付开放，到小程序开放，再到智能体开放，支付宝开放生态已全面进入AI时代。未来，支付宝将持续开放，让AI长出“手和脚”，走入千行百业，推动服务业的数智化转型，也让好服务人人可享有。