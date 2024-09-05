外滩大会显露AI产业实践六大趋势 下一代应用是智能体

9月5日，2024·Inclusion外滩大会在上海开幕。AI产业的发展是本届外滩大会与会专家和企业家热议的话题，无论是企业界的实践，还是专家学者的研究，各方都认为AI产业实践正呈现六大趋势，涵盖小模型、智能体、专业AI、具身智能等方面，指明了大模型产业落地的发展走向。

1、端智能成AI应用的关键引擎。

更专业的多模态小模型，在行业应用中取得比通用大模型更好的效果，硬件设备集成小模型，端侧AI逐步成熟，为超级应用的出现创造条件。

2、异构算力助力抢跑大模型应用之战。

AI时代新摩尔定律正在产生，芯片加速提升性能、模型架构持续优化、基础模型成本快速下降，算力“经济实用”是企业关注焦点，异构计算有望主导未来的高性能计算市场。

3、高质量数据成为企业AI战略制高点。

提高数据数量、质量、安全和多样性，对提升大模型性能至关重要，数据能力成为每家公司AI战略必需品，一批新型数据服务公司涌现，为企业提供数据合成、隐私安全、多模态数据处理能力。

4、专业领域应用成大模型技术加速发展的“探照灯”。

大模型将在产业实用价值的领域逐步落地，医疗、金融等专业领域应用涌现，促进垂直行业生产力提升、数据价值释放，同时也成为大模型技术加速发展的“探照灯”。

5、智能体是新型终端形态，孕育新一代超级平台。

机器变身数字伴侣、工作搭子、生活助手，有情绪有思考能办事，人人享用的智能体正成科技公司新角逐场。智能体协作、管理设计、具体场景中推理规划能力等技术，持续进化。

6、具身智能变革智能陪护与未来制造。

具身智能经过多个周期探索，在大模型时代将进入拐点时刻。空间智能发展让AI感知世界能力加强，具备三维感知能力的智能机器人，会成为人类现实场景中的陪护助手，帮助工厂彻底变革固定流水线生产模式。

外滩大会上，专家预测，五年内产业落地是大模型技术持续进化的关键。站在当下看未来，就像蒸汽机真正改变世界，源于它开始与轮船、火车、纺织机融合，AI领域也需要实现“百模大战”到“产业实用”交错演进，才能形成算法算力、数据与行业应用之间的发展闭环，让大模型成为一个真正的新周期。

在基础设施层面，不少从业者和专家都认为，“大力出奇迹”之后，行业回归理性，企业更关注经济实用性，更专业的小模型在行业落地中会占据更重要的位置，也会为大模型创新应用创造条件。与此同时，AI时代新摩尔定律呼之欲出，大模型公司降价、芯片性能提升加速，基础模型成本快速下降，对产业应用而言，企业应密切关注AI使用成本与应用投产比的动态变化，实现快速转型。

数据作为AI产业的三大支柱之一，是每家企业AI战略必需品。但目前数据仍是大模型产业落地的主要矛盾，大模型用尽公共语料数据，获得干净的、多模态的丰富数据成企业用好大模型、推动“博士级”AI应用的关键。

而未被完全利用数据价值的医疗、金融、工业等专业领域加速落地，不仅能提供可靠的AI服务，也能进一步反哺大模型性能的升级。此外，外滩大会指出，针对企业用好私域数据、低成本生成定制数据、保障隐私安全等需求，一批新型数据服务公司将站上风口。

大模型产业的火热发展催生新型人机交互模式，其核心是大模型驱动的AIAgent——智能体。对此，香港科技大学校董会主席、美国国家工程院外籍院士沈向洋在外滩大会上表示，“未来超级应用方向就是AIAgent，ChatGPT很了不起、很强大，但与Agent不一样。AIagent时代的到来，不会是一个神奇而强大的模型突然代替了所有的工作流，涉及到技术、工程与市场的不断磨合，最终以超预期的服务呈现给人类。”

“尽管人工智能的发展还在相对早期的阶段，但是行业有很多应用方向，我们值得下定决心去做。在产业应用方面，我对中国公司的未来发展非常有信心。”沈向洋说。