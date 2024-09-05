AI日报：Claude企业版上线；支付宝外滩大会将推支小宝等3款AI产品；Soul语音大模型惊艳到我了

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Anthropic发布企业版AI助手Claude Enterprise

Anthropic最近推出了企业级AI助手Claude Enterprise，旨在帮助企业提升工作效率，利用内部知识资产。这款产品提供了多项针对企业需求的升级功能，包括大幅扩展的上下文窗口、GitHub集成和高级安全功能。通过与内部知识库结合，Claude Enterprise赋能不同职能团队，助力提升工作效率和创造力。

【AiBase提要:】 🚀 大幅扩展的上下文窗口，从4，096字符增加到50万字符，处理大量文档和代码库 🔗 原生集成GitHub，加速功能迭代、问题调试和新员工培训 🔒 提供单点登录、基于角色的访问控制等高级安全功能，保护企业数据和知识产权 详情链接:https://www.anthropic.com/news/claude-for-enterprise

2、Soul语音大模型重磅升级:实时端到端语音通话 真人和AI虚拟人傻傻分不清楚!

Soul App最新升级了语音大模型，让用户与虚拟人的语音通话更加自然流畅，仿佛在和真人交流。这一技术突破带来超低交互延迟、快速自动打断、超真实声音表达和情绪感知理解能力等特点，提升了人机交互体验。

【AiBase提要:】 🔥 超低交互延迅能力，让用户和AI之间的交流零延迟，仿佛在与真人对话。 💬 快速自动打断功能，用户可以轻松插话，增强互动乐趣。 😮 超真实声音表达和情绪感知理解能力，AI能感知用户情绪并做出适当回应。

3、支付宝将推出三款AI产品 包括支小宝、马小财、AI健康管家

在2024外滩大会上，蚂蚁集团总裁韩歆毅宣布推出三款新型人工智能产品，其中包括支付宝推出的AI生活管家“支小宝”等。这些产品将为用户提供更便捷的服务体验，同时加速AI技术在多个领域的应用。

【AiBase提要:】 🤖 AI生活管家“支小宝”采用简洁对话式交互，提高用户效率并减少操作复杂性。 💰 AI财富管家“马小财”将帮助用户管理财富，提供个性化理财建议。 ⚕️ AI健康管家将为用户提供健康管理服务，助力用户保持健康生活。

4、月之暗面Kimi助手与飞书合作 飞书多维表格支持「字段捷径」功能

Kimi开放平台与飞书合作，将Kimi大模型的文本分析和理解能力集成到飞书多维表格中，实现自动化填表，提升工作效率。用户可免费体验Kimi阅读助手，体验期结束后需注册成为开发者获取API Key。未来Kimi阅读助手将推出更多功能，如联网搜索和网址访问总结。

【AiBase提要:】 🚀 Kimi开放平台与飞书合作，提供文本分析和理解能力，实现自动化填表，提升工作效率。 💡 用户可免费体验Kimi阅读助手，体验期结束后需注册成为开发者获取API Key。 🌐 未来Kimi阅读助手将推出更多功能，如联网搜索和网址访问总结。

5、周鸿祎谈360安全大模型:安全能力方面已超越GPT-4

周鸿祎在第二届网络空间安全（天津）论坛上分享了360集团在人工智能大模型时代下网络安全领域的实践和成果，强调AI技术的重要性和安全挑战。他指出360集团已投入近300亿元人民币，建立强大算力基础设施，并组建亚洲最大的高级专家团队。

【AiBase提要:】 🔒 AI大模型重塑安全:360集团利用AI技术提升安全效能，解决网络安全痛点问题。 🚀 攻击检测专家模型:360转向“学习驱动”，具备发现未知威胁能力，比喻为具备L4级“自动驾驶”的安全大模型。 💡 安全大模型赋能:360构建多个专家模型，超越GPT-4，在安全能力上实现自动化运营。

6、零一万物开源 Yi-Coder 系列模型:一款小而强大的编程助手

2024年9月5日，北京零一万物科技有限公司宣布正式开源Yi-Coder系列模型，标志着在人工智能领域取得重要进展。Yi-Coder系列模型专注于编程任务，提供1.5B和9B两种参数规模的模型，展现出卓越性能。

【AiBase提要:】 🚀 Yi-Coder-9B在代码生成、理解、调试和补全等多个方面展现卓越性能。 💻 Yi-Coder系列模型支持多个编程语言，处理长达128K tokens的上下文内容，适用于复杂项目级代码的理解和生成。 🔥 Yi-Coder-9B在LiveCodeBench的代码生成基准测试中领先，具有优异的代码编辑和补全能力。 详情链接:https://github.com/01-ai/Yi-Coder

7、AI 颠覆创作!Stability AI三款最新文生成图模型强势登陆Amazon Bedrock!

Stability AI与AWS深度合作，推出三款新模型，提升企业用户体验。公司正拓展市场渠道，并在经历领导层变动后，重新寻求增长机会。

【AiBase提要:】 🚀 Stability AI与AWS深度合作，推出三款新模型，提升企业用户体验。 🎨 Stable Image Ultra模型专为高视觉效果需求行业设计，助力营销和建筑等领域。 💼 公司正拓展市场渠道，并在经历领导层变动后，重新寻求增长机会。

8、智源研究院推出包含文生视频模型对战评测服务:FlagEval大模型角斗场

智源研究院推出了全球首个包含文生视频的模型对战评测服务，FlagEval大模型角斗场。这一服务开放给用户使用，涵盖了约40款大模型，支持多种任务的在线或离线评测。通过引入主观倾向阶梯评分体系，提供更精确的模型性能评估。评测过程采取匿名机制，确保公正性。用户可通过网页端或移动端访问入口参与评测，体验高效的模型对战评测。

【AiBase提要:】 🌐 智源研究院推出全球首个包含文生视频的模型对战评测服务，覆盖40款大模型。 📊 引入主观倾向阶梯评分体系，精确揭示模型性能差异。 🔗 评分结果即时公示，形成角斗场榜单，展现各模型对战能力。 详情链接:https://flageval.baai.ac.cn/#/home

9、前OpenAI大神新公司SSI融资10亿美元

人工智能领域的新兴公司Safe Superintelligence（SSI）由OpenAI的前首席科学家Ilya Sutskever联合创立，成功获得10亿美元融资，估值达到50亿美元。公司专注于AI安全研发，强调招聘具有“好品德”的人才，关注候选人的潜力和工作热情。SSI的目标不仅是开发先进的AI技术，更是要确保这些技术在未来能够安全地服务于人类，避免潜在的风险。

【AiBase提要:】 💰 SSI由OpenAI前首席科学家Ilya Sutskever联合创立，成功获得10亿美元融资，估值达到50亿美元。 🌍 公司将专注于AI安全研发，力求在产品推出前进行充分的研究与开发。 🔍 SSI强调招聘具有“好品德”的人才，关注候选人的潜力和工作热情，而非仅仅依赖于资历。

10、这款海外短剧APP太疯狂!五个月斩获百万用户 引入AI角色新玩法

这篇文章介绍了海外市场火爆的短剧APP“My Drama”，该应用在短短五个月内吸引了超过100万用户，创造了300万美元的收入。引入AI角色互动新玩法，让用户与虚构角色进行互动，提升了观影体验。同时，利用AI技术降低短剧制作成本，提高了制作效率。

【AiBase提要:】 🚀 “My Drama”五个月斩获百万用户，收入达300万美元，表现火爆。 🤖 引入AI角色互动新玩法，让用户与虚构角色互动，提升观影体验。 💰 真人演员为AI角色提供形象，收入可超过每月1万美元，模式新颖。

11、腾讯发布“混元Turbo”模型:推理成本降低50% 效率提升100%

在2024年腾讯全球数字生态大会上，腾讯副总裁邱跃鹏宣布腾讯混元Turbo大模型正式亮相，这款基于MoE架构设计的新一代大模型在推理效率上实现了翻倍，推理成本显著降低，解码效率也提升。混元Turbo价格大幅降低，输出和输入价格分别为每千tokens0.05元和0.015元。

【AiBase提要:】 ✨ 混元Turbo大模型基于MoE架构设计，推理效率翻倍，成本降低50%。 💡 解码效率提升20%，价格比前一代产品降低50%。 🚀 输出价格每千tokens0.05元，输入价格每千tokens0.015元。

12、秘塔AI升级编程类问题搜索:准确率提升

秘塔AI搜索宣布对编程类问题进行升级，新增一键运行代码功能，帮助用户直观查看AI生成代码执行结果。同时加强了debug功能，快速解决编程错误。对学习编程的用户提供强大辅助工具，在30秒内解决复杂问题。秘塔网络科技有限公司此更新标志着AI技术在编程辅助和问题解决方面取得重要进展，为专业人士提供高效便捷工具。

【AiBase提要:】 🚀 新特性包括一键运行代码，用户可直接查看执行结果。 🔍 增强了对编程错误的debug功能，帮助用户快速修复问题。 💡 提供强大辅助工具，能在短时间内解决复杂编程难题。

13、大众汽车推出整合ChatGPT的语音助手Plus Speech

大众汽车宣布推出基于Cerence技术的Plus Speech语音助手，将为2025款Jetta、Jetta GTI和MY24ID.4车型提供更智能的驾驶体验。该功能名为IDA，可执行车内指令、回答问题并提供建议，让驾驶员和乘客更生动地表达需求。费用因车型而异，提供免费试用期和年订阅服务。

【AiBase提要:】 🚗 Plus Speech语音助手整合ChatGPT技术，提供更智能的驾驶体验。 💡 功能名为IDA，可执行车内指令、回答问题并提供建议，让用户更生动地表达需求。 💰 费用因车型不同，提供免费试用期和年订阅服务。

14、智谱 AI 最新完成数十亿元融资，估值已达200亿元

智谱 AI 完成数十亿元融资，估值达200亿元，将用于支持国产基座大模型的技术创新与生态发展。融资由中关村科学城公司领投，是智谱在2024年的第三笔融资。股东阵容豪华，包括高瓴资本、启明创投、君联资本、美团、阿里、腾讯和小米等互联网巨头。

【AiBase提要:】 🚀 智谱 AI 完成数十亿元融资，估值达200亿元。 💡 融资将支持国产基座大模型的技术创新与生态发展。 💼 领投方为中关村科学城公司，智谱股东阵容豪华，包括知名投资机构和互联网巨头。

15、AI对抗AI!xFakeSci一眼识别ChatGPT生成的假科研论文，准确率94%

在科学研究领域，假论文的泛滥让人难以防范。纽约州宾汉姆顿大学的研究员哈梅德开发的xFakeSci算法能高达94%准确率识别伪造学术论文，为科学研究保驾护航。他通过对比真假文章发现写作风格差异，未来将扩展算法应用范围以对抗AI生成假论文挑战。

【AiBase提要:】 📄 **xFakeSci算法** 高达94%准确率识别假科研论文，保障科学研究可信度。 🧪 **研究发现** 真假文章写作风格存在显著差异，有助于识别假论文。 🔍 **未来展望** 扩展算法应用范围，以对抗AI生成假论文挑战。 详情链接:https://www.nature.com/articles/s41598-024-66784-6

16、阿里云通义千问回应 Github 页面404

阿里巴巴旗下的大模型项目QwenLM的Github页面意外下线，引发用户访问困难。团队负责人林俊旸表示团队未消失，仍在联系官方解决问题。尽管努力沟通，页面仍显示404错误。最新发布的Qwen2-VL视觉语言模型在多项评测中表现优异，超越业界领先的闭源模型。

【AiBase提要:】 🔍 QwenLM的Github页面意外下线，用户遭遇404错误，团队负责人林俊旸回应团队未消失，仍在联系官方。 🚀 Qwen2-VL视觉语言模型发布，支持视频内容理解和问答对话，表现优异超越闭源模型。 🔗 页面仍显示404错误，团队努力沟通解决，但尚未成功。

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