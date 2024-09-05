沈向洋外滩大会分享：人工智能的颠覆性力量逐步显化，须打造负责任的AI

“今天大模型带来的震撼，有多少是来自人机交互、又有多少是来自机器智能的进步?”9月5日，在上海举办的2024Inclusion·外滩大会开幕式主论坛上，香港科技大学校董会主席、美国国家工程院外籍院士沈向洋在题为《大模型时代的机遇和挑战:技术融合，产业跃迁》的主旨演讲中，谈到大模型时代人机交互方式的演变，从图形界面，到搜索、推荐、再到对话，大模型的发展将进一步推动这个迭代。

沈向洋认为，AI为人类提供了与技术共生的全新语境，人机交互的新方式指向“AI与IA”的融合共进。IA（Intelligent Augmentation），即智能增强，代表着一种以人为本的 AI 发展路径。它聚焦于运用技术提升人类的能力，而非取代人类，强调了人类与 AI 之间的协作关系。

“推荐一本叫Machine of Loving Grace的书。作者John Markoff 提到，计算机几十年的发展路程里，真正的赢家是做人机交互的。不管是什么技术，最后的目的是帮助人类更好地使用机器，”沈向洋表示。“我很认可他的观点。这是对应AI里一个词，叫IA。我们要时常把发展人工智能的真正目的、初心想清楚。”

提到近期行业特别关注的AI agent时，沈向洋表示，agent从愿景到落地的过程中，需要始终以需求为圆点，深刻理解模型的能力，并构建一个AI深度参与的工作流程。他表示，AI agent时代的到来，不会是一个神奇而强大的模型突然代替了所有的工作流，它涉及到技术、工程与市场的不断磨合，最终以超预期的服务呈现给人类。

此外，沈向洋还指出，从人机共存的新范式到大模型的行业落地，折射的是技术与商业形成闭环、让技术创新真正改变世界的本质。沈向洋提到，在人工智能的颠覆性力量逐步显化的过程中，须重视AI的治理，打造负责任的AI。

从人机共存的新范式到大模型的行业落地，折射的是技术与商业形成闭环、让技术创新真正改变世界的本质。沈向洋提到，在人工智能的颠覆性力量逐步显化的过程中，须重视AI的治理，打造负责任的AI。

“从治理的角度看，我们需要新的治理框架和体系，以应对不同国家和地区的情况。我们有什么技术手段和前瞻，来从全球的视角构建新体系?”他表示。

2024年外滩大会于9月5日-7日召开，由外滩大会组委会主办，上海市地方金融管理局和上海市黄浦区人民政府支持。据悉，近期，长期关注全球科技趋势的权威媒体《亚洲科技日报》，评出了四大“2024下半年最值得期待的全球创新科技大会”，外滩大会入选。