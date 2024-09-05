蚂蚁集团将在外滩大会发布三款AI新产品

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:9 月 5 日上午，蚂蚁集团总裁韩歆毅在2024Inclusion外滩大会透露，本届大会蚂蚁将发布三款AI新产品，包括由支付宝全新推出的AI独立App支小宝。过去两年，蚂蚁以支付宝为核心加速AI应用布局，已在出行、政务、医疗、理财等场景服务亿级用户。韩歆毅表示，大模型正从“拼参数”走向“拼应用”，蚂蚁和支付宝将坚定拥抱AI浪潮，用AI为用户创造极致体验。
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9月5日，在外滩大会“大模型的创造力边界与应用想象力”论坛上，大模型创业企业西湖心辰正式发布并上线国内首个端到端语音大模型“心辰Lingo”。“心辰Lingo”实现了端到端语音技术，在处理对话时直接理解语音，捕捉语气、节奏和情绪，并进行语音回复，减少了信息处理过程中的损失，让“机器”更懂人。西湖心辰已获得汤姆猫、蓝驰创投、凯泰资本、百度风投、西湖科创投，西湖教育基金会可持续发展平台等知名机构数千万美金投资。
当越来越多工作岗位可能被AI替代，如何实现人的劳动诉求和人生价值?当AI开始弥补甚至取代情感陪伴这一曾经独属于人类的体验，将带来哪些新可能和新问题?9月3日，外滩大会官微发布2024Inclusion·外滩大会科技人文十大热点问题，预告在即将开幕的外滩大会上，对于这十大热点问题的关注、探讨，将贯穿大会的各场论坛、创新者舞台、科技展览等系列活动。2024Inclusion·外滩大会发布科技人文十大热点问题历史上，技术发展和人类福祉并不总是正向相关。本届大会策划了系列精彩活动，包括1场开幕主论坛、36场开放见解论坛、10多场创新者舞台、2场AI创新赛事、1场10000平方米的展览以及1场绿色生活节和1场科技人才招聘会等。
随着人工智能技术的不断进步，机器人正在向更具人性化的方向发展机器人产业也正在迎来前所未有的黄金发展期。根据赛迪顾问发布的最新报告，预计到2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。天马行空的创新者舞台，把高高在上的科技拽进了人们的身边，成为外滩大会的“靓丽名片”。
电通集团是做广告代理业务起步，如今业务已经横跨了各个行业和区域板块。9月6日，东京电通实验室创意技术专家真贝维摩在外滩大会创新者舞台，展示了那些美妙的、以人为本的科技创意。天马行空的创新者舞台，把高高在上的科技拽进了人们的身边，成为外滩大会的“靓丽名片”。
今天上午，2024Inclusion外滩大会在上海开幕，《连线》杂志创始主编、《5000天后的世界》作者凯文凯利发表了演讲。他认为当人工智能深刻影响经济和文化，将涌现三大趋势：全球主义、创新加速和AI驱动生成。凯文凯利说：这正是人工智能带来的真正巨大革命，人工智能系统正在生成新的事物，它们还不完美，但正在变得越来越好。
“2024Inclusion·外滩大会”将在9月5日在上海开幕，“小电碰一下充电宝”等众多新科技应用在大会亮相，逛会者可现场体验。来外滩大会逛会，不用为手机没电担忧。除了可以“碰一下”借充电宝，今年的外滩大会首次实现“碰一下”畅游，观众还可以“碰一下”支付、“碰一下”验票参加论坛、“碰一下”自助打开智能货柜、“碰一下”体验互动等，轻松获得支付与数字化服务。
欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/1、Anthropic发布企业版AI助手ClaudeEnterpriseAnthropic最近推出了企业级AI助手ClaudeEnterprise，旨在帮助企业提升工作效率，利用内部知识资产。最新发布的Qwen2-VL视觉语言模型在多项评测中表现优异，超越业界领先的闭源模型。
9月5日上午，2024Inclusion·外滩大会在上海黄浦世博园区开幕。著名未来学家、《连线》杂志创始主编、《5000天后的世界》作者凯文·凯利在开幕主论坛上的演讲中指出，当人工智能深刻影响经济和文化，必将涌现三大趋势:全球主义、创新加速和AI驱动生成。大会主题延续“科技·创造可持续未来”，十多位中外院士、全球超过500位有影响力科技领军企业等，将聚焦“AI产业新实践”、“科技人文新思考”、“金融科技新探索”带来思想碰撞。
2024年9月5日，Inclusion·外滩大会成功举办了主题为“大模型的创造力边界与应用想象力”的论坛。本次论坛由中国人工智能学会和蚂蚁集团主办，中国信息通信研究院华东分院承办，汇聚了包括中国工程院院士蒋昌俊、清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松、上海人工智能实验室领军科学家乔宇在内的多位行业重量级嘉宾。
2024Inclusion·外滩大会将于明天正式开幕。9月4日，站长之家小编来到大会现场探营，今年围绕科技、人文、可持续三大关键词再次升级，特设10000平方米的科技展览和3000平方米的绿色生活节，为观众带来一场活色生香的沉浸式科技体验。“绿色充能小舞台”则为不同的可持续新观点提供了碰撞的舞台，观众可以在这里感受知识与灵感的交汇，了解最新的环保科技，学习可持续发展的实践经验，探索绿色生活的前沿趋势。
Humanizar Texto IA 是一款基于人工智能的文本优化工具，旨在将由AI生成的文本转化为更自然、更符合人类语言习惯的文本。该工具使用先进的算法，如基于GPT-3和自然语言处理技术，来改善文本的语法、风格、语调和连贯性。它不仅提高了文本的质量，还有助于用户避免被AI检测工具如ChatGPT Zero识别。Humanizar Texto IA 工具的主要优点包括提升文本质量、降低成本、全天候可用性和保障隐私。
AI俳句生成器是一个在线工具，利用人工智能技术简化了俳句的创作过程。它不仅遵循传统的5-7-5音节结构，还通过提供音节计数、同义词建议、创意提示和多俳句生成等功能，帮助用户探索和创作俳句。这个工具适合所有对日本诗歌感兴趣的人，无论是初学者还是经验丰富的诗人，都能通过它提升写作技巧和创意思维。
EmojiSpark是一个利用人工智能技术为用户提供快速、准确的表情包搜索服务的网站。用户可以通过输入关键词或描述来找到相应的表情包，极大地丰富了在线沟通的趣味性和表达力。该网站支持多种分类搜索，包括表情、动物、食物等，满足不同用户的需求。
EtsyHunt是一个为Etsy卖家提供全面运营服务的平台，包括关键词研究、数据化选品、店铺分析和智能邀评等功能。它通过每日更新的海量商品数据库，帮助卖家挖掘高利润的潜力爆品，优化商品Listing，提升店铺运营效率。EtsyHunt的主要优点包括数据化选品成功率提升、提供AI工具辅助运营、以及实时数据监控等。
Vidful.ai是一个基于AI技术的在线视频生成器，它利用先进的算法将文本和图片快速转换为高质量的视频内容。产品集成了快手Kling AI和Luma AI Dream Machine技术，提供逼真的运动效果和影院级别的视频效果，简化了视频制作流程，使得用户无需专业的视频编辑技能即可制作出专业级的视频。Vidful.ai支持免费在线使用，适合营销、教育、社交媒体创作者和电商等多个领域的用户。
豆包爱学（原河马爱学）是一款专为学习者设计的智能教育APP，依托强大的AI技术，提供解题答疑、作业批改、写作辅导、知识学习、情感陪伴等多功能服务。它旨在成为学习者和家长的全能学习助手，通过智能化手段提高学习效率，激发学习兴趣，促进全面发展。
AlphaProteo是DeepMind推出的首个AI系统，用于设计新型、高强度的蛋白质结合体，作为生物和健康研究的构建模块。这项技术有潜力加速我们对生物过程的理解，并助力新药的发现、生物传感器的开发等。AlphaProteo能够为多种目标蛋白质生成新的蛋白质结合体，包括与癌症和糖尿病并发症相关的VEGF-A。它在实验成功率和结合亲和力方面均优于现有方法，能够显著减少涉及蛋白质结合体的初步实验所需的时间。
Kacha是一款革命性的AI照片应用程序，通过先进的AI技术，能够将用户的普通照片转化为高质量、独特且实用的艺术照片。它提供了多种风格化选项，如卡通头像、职业肖像、教堂婚纱照片等，满足不同用户的需求。Kacha的易用性和创新性使其成为图像处理领域的佼佼者，特别适合需要快速、高效地改善和风格化照片的用户。
聆龙是一款AI笔记助手，它通过语音AI笔记功能，支持用户随时记录信息，并以富文本形式保存。它还具备AI智能标签功能，能够自动生成标题，帮助用户与自己的知识库进行对话。此外，聆龙采用了独创的AI卡片盒笔记法，让用户能够不断记录，实现知识的自然呈现。产品支持多平台同步，包括安卓、苹果和Web版，满足不同用户的需求。
Kuakua夸夸是一个结合心理学和人工智能技术的网站，旨在通过提供积极词汇、理论、任务和实验，帮助用户提升幸福感，成为更好的自己。产品背景信息显示，它鼓励用户专注于当下，接受挑战，拥抱生活，从而实现个人成长和幸福。产品免费提供多种资源，包括积极词汇投票、名人名言、常见问题解答等，以促进用户的积极思考和心理健康。
锐智论文AI写作4.0版是一个专注于学术写作的人工智能平台，它通过最新的学术大模型技术，为用户提供高质量、原创性的论文写作服务。该平台支持多种学科和论文类型，包括毕业论文、开题报告、文献综述等，覆盖从专科到研究生的各个学历层次。它还提供了一系列辅助功能，如文献检索、查重率控制、图表和代码插入等，以满足不同用户的需求。平台注重用户隐私和数据安全，采用阿里云加密技术保护用户论文隐私。
Flux Image Generator是由Black Forest Labs开发的AI图像生成工具，它利用Flux.1模型，能够根据用户的描述生成高分辨率、细节丰富的图像。这款工具不仅能够生成逼真的图像，还支持从简单提示到复杂设计的广泛风格和主题，非常适合艺术家、设计师和内容创作者使用。它的特点包括快速生成图像、提供商业使用权、支持多种图像类型，并且提供退款政策，确保用户满意度。
Ai Chat机器人Plus是一款基于人工智能技术的聊天机器人，它能够理解并流畅地与用户进行交流，提供信息查询、日常咨询、技术支持等服务。这款产品通过模仿人类的对话方式，为用户提供了一个直观、便捷的交互体验。它主要的优点包括快速响应、高准确率的语义理解以及个性化的服务体验。Ai Chat机器人Plus适用于需要快速、智能对话解决方案的个人和企业用户。
AI KATANA是一个专注于人工智能领域的社区网站，它为亚洲的AI爱好者、研究者和专业人士提供一个交流和学习的平台。该网站提供最新的AI新闻、技术动态、行业趋势和深度分析，帮助用户紧跟AI技术的发展。AI KATANA通过分享AI工具、资源和案例，促进知识的传播和创新思维的激发。
薪酬分析助理 AI 是行业首个薪酬分析AI Agent，通过对话形式帮助HR完成日常人力统计报表数据分析，同时支持查询市场薪酬及对标企业招聘动态，有效提升企业人才薪酬竞争力。利用薪酬分析助理 AI，企业能够深入洞察薪酬数据，实现精准的薪酬规划与管理，从而优化人力资源配置，促进业务发展。
Laminar是一个开源的监控和分析工具，专为AI代理和RAG应用设计，提供类似于DataDog和PostHog的功能。它基于OpenTelemetry进行自动监控，支持快速、可靠的数据收集和分析。Laminar使用Rust编写，具有高性能和可靠性，适用于大规模数据处理。它通过提供详细的追踪、事件和分析功能，帮助开发者和企业优化AI应用的性能和用户体验。
JSONGenerator是一个为开发者、测试人员和教育工作者设计的终极数据生成工具，它通过使用模板来定义和生成精确及随机的JSON数据。该工具简化了手动构建JSON数据的过程，提供了一致性和大量数据的快速生成，同时支持数据结构的灵活修改。它遵循RFC 8259和ECMA-404标准，确保生成的JSON数据是经过验证和优化的。
Revideo是一个基于Motion Canvas的开源框架，用于程序化视频编辑。它允许开发者自动化复杂的视频工作流程，或在浏览器中构建完整的视频编辑器。Revideo支持使用Typescript创建视频模板，并能够即时预览和渲染为MP4格式的视频。它适用于大规模视频生成、A/B测试视频广告、构建网页内的视频编辑器或视频游戏等场景。
Replit Agent是一个AI驱动的工具，旨在帮助用户构建软件项目。它能够理解自然语言提示，并协助从头开始创建应用程序，使得软件开发对所有技能水平的用户更加易于接近。Replit Agent是Replit在将AI编码工具普及化方面的最新尝试，它将人类与机器的协作推向了一个新的层次，使得AI代理和人类能够互补、相互填补空白并相互学习。
Reflection Llama-3.1 70B 是目前世界上顶尖的开源大型语言模型（LLM），采用名为 Reflection-Tuning 的新技术进行训练，使模型能够检测其推理中的错误并进行修正。该模型在合成数据上进行了训练，这些数据由 Glaive 生成。对于正在训练模型的用户来说，Glaive 是一个非常出色的工具。该模型使用标准的 Llama 3.1 聊天格式，通过特殊的标签来区分模型的内部思考和最终答案，从而提升用户体验。