探营万平外滩大会科技展：体验AI助手、脑机接口、超写实数字人

2024Inclusion·外滩大会将于明天正式开幕。9月4日，站长之家小编来到大会现场探营，今年围绕科技、人文、可持续三大关键词再次升级，特设10000平方米的科技展览和3000平方米的绿色生活节，为观众带来一场活色生香的沉浸式科技体验。

万平米的科技展览分为前沿科技、产业图景等特色板块，汇聚了100多家全球科技头部企业和学术殿堂级机构，展示前沿研究成果，如首次亮相的沉浸式类脑数字孪生系统、纳米线人工视网膜修复视觉技术，及国内首个大模型安全一体化解决方案“蚁天鉴2.0”等。

在“前沿科技”板块，将展现AI时代的关键核心技术——人工智能、数据要素和安全科技最新研发成果。在“产业图景”板块，将围绕AI产业新实践、金融科技新探索，打造未来助手、未来健康、未来出行、未来办事、未来财富空间、全球远航港、国际风情街等主题展区，展现人工智能在生活、医疗、出行、金融、办公等领域的广阔应用前景，以及金融科技如何助力全球化。

在绿色生活节，Patagonia、Nike、Impact Hub、Oatly、小红书、NBA、蚂蚁森林等70多个全球可持续品牌携手，带来关于绿色、可持续的最新实践。

此外，与普通大会上常见的扫码完成签到、入场、消费等不同，今年的外滩大会全面升级， 首次实现“碰一下”畅游，观众可以“碰一下”支付、“碰一下”验票参加论坛、“碰一下”借还共享充电宝等，轻松获得支付与数字化服务。

20多个AI助手亮相，打造同AI生活的一天

在“人工智能实验室”，复旦大学、同济大学、上海交通大学、百川智能、阿里云、生数科技、蚂蚁集团等10家大模型厂商、高校研究机构展示了最新的大模型技术。

蚂蚁集团的百灵多模态大模型，以其原生的多模态能力，让机器“看”得更清晰，“听”得更真切，“说”得更流畅，“画”得更生动。它能够直接理解并训练音频、视频、图像、文字等多模态数据，让机器的感知能力更上一层楼。

生数科技与清华大学联合发布的纯自研视频大模型Vidu，以其一键生成高清视频的强大功能，让创意的火花瞬间点燃。复旦大学的智能显微成像大模型UniFMIR，则突破了现有荧光显微成像的极限，大大提升生命科学和医学研究等领域的观察和分析质量。

当AI走进生活，人类的一天将会发生怎样的变化?在展区，观众可以同20多个AI助手互动，亲身体验与AI共同生活的一天。

在“未来助手”展区，观众可以点点支付宝的AI生活管家“支小宝”，通过对话让它帮你订票、点餐、快速唤出公交码、搜寻附近吃喝玩乐的好地方等，体验“说句话就能办事”的极致服务;还能让它根据不同的时间和地点，智能推送专属的贴心服务——每天清晨为你解读新闻、提醒天气、一键帮你打车;下午让AI帮你智能点杯咖啡、推荐下班好吃的火锅;晚上为你制定适合CityWalk的夜游路线等。

在“未来财富空间”，可以“沉浸式”感受 AI原生体验的理财服务。用语音唤起AI金融管家“蚂小财”的全程陪伴，帮助解读市场热点、分析行业板块、完成基金加自选等理财动作，体验个性化的理财小简报、智能化的实时解答、专业化的投资分析等理财服务。

此外，观众还可以用小冰“数字分身”3分钟克隆一个自己，让数字人辅助自己完成工作;借助数字蚂力Codefuse代码助手实现AI编程，大大提高工作效率。

宇树机器人和机器狗、“阿奇”桌面机器人、特斯拉二代人形机器人、小鹏汇天飞行汽车，则让展区更具赛博朋克的风格。

AI的发展也伴随着模型内部幻觉、安全漏洞、深度生成内容滥用、能源难题等挑战。展区同样聚焦这些新的问题，展示最新的解法。

在“未来安全实验室”，观众可以体验蚂蚁“蚁天鉴2.0”的「AI鉴真」功能，通过系统检验图片或视频片段的真伪，为信息安全提供保障。在“可持续实验室”，阿里云和蚂蚁集团通过绿色智算技术栈和自研绿色计算体系，展示了如何降低碳排放，为可持续发展贡献力量。

科技普惠每一个人，数字健康人、脑机接口、助老智能体悉数亮相

科技，不仅是程式化的代码和算法，也具备温暖人心的力量。在现场，观众更可以感受科技如何成为人类的温暖伙伴。

在“未来健康”展区，观众可以体验支付宝AI健康管家提供的AI识药盒、读报告、测毛发等系列家庭健康服务。在模拟的医院环境中，还可以看到全国首个数字健康人“安诊儿”。“安诊儿”由浙江卫健委与支付宝联合推出，利用AI大模型、数字人等技术，帮助医疗机构为患者提供覆盖就医前、中、后的“AI陪伴就诊”服务。这一数字人的推出，也特别为老年人的就医提供了便利。

BrainCo强脑科技，以其领先的智能仿生手和智能仿生腿，为康复辅具领域带来了革命性的突破。以智能仿生手为例，它融合了脑机接口技术与人工智能算法，通过采集、处理人体运动产生的肌电神经电信号，实现了仿生肢体的动作控制，不仅按照大脑的指令行动，更让使用者能够随心所欲地完成各种动作。脑机接口技术在未来有望帮助10亿深受脑相关疾病困扰的人群及2000多万肢体残障人士，让他们的生活变得更加美好。BrainCo首席体验官周键也在现场展示了用仿生手弹钢琴。

在AI Agent互动展区，医疗、金融、教育、公益、旅游、法律、体育、动画等众多领域的创意智能体纷纷亮相。这些智能体依托于各类大模型的快速迭代，只需简单的指令，就能轻松完成解答法律问题、定制旅行路线、教老年人使用手机等任务。

蓝马甲助老志愿者陈幼娟阿姐，就在现场展示了以她为原型搭建的助老智能体。手机里的“卸载”是什么意思?去医院看病如何在手机上提前挂号?陌生人说能帮我孙子获得知名院校录取名额是真是假?这些问题都可以在“陈幼娟教你用手机”的智能体中找到答案。

逾70家品牌齐聚，科技探索可持续生活

科技，同样以创新的力量推动可持续发展。智能化和数字化的手段，不断促进资源高效利用、持续改善环境，拓展绿色生活的认知边界。

由外滩大会集市升级而来，绿色生活节旨在推广环保理念、倡导绿色生活方式。在其入口处，空降了一片蚂蚁森林:沙漠中，观众可以看到真实的樟子松。据了解，在过去的8年时间里，蚂蚁森林已在全国各地捐资种下5.48亿棵树，见证超7亿网友通过蚂蚁森林践行低碳生活。

而在生活节现场，每位观众都可以通过给公益林浇水，获得“绿色能量币”，亲身体验打造个人能量星球的乐趣，和自己的蚂蚁森林拍一张合影。

绿色生活节汇聚了超过70个品牌，从Patagonia到Nike，从NBA到Oatly，从Impact Hub再到小红书，每一个品牌都以其独特的方式诠释着可持续生活的理念。

观众可以与Patagonia一同探索旧衣的新生命，享受旧衣维修服务，让时尚与环保同行。与Oatly一起沉浸在可持续咖啡角，品尝一杯环保主题的咖啡特调，感受咖啡与自然的完美融合。与Nike一起深入了解旧鞋回收技术，聆听环保运动场背后的故事，体会运动与生态的和谐共鸣。

而在小红书的“遛遛生活节”，一批怀抱可持续环保使命的商家则被召集起来，展示他们如何将海洋垃圾转化为二次利用的宝贵资源，如何将二手牛仔裤重新设计成实用好物，如何让破碎的瓷器通过再生修复焕发新生。在这里，每一件物品都被赋予了第二次生命，每一个创意都在诉说着可持续生活的可能性。

“绿色充能小舞台”则为不同的可持续新观点提供了碰撞的舞台，观众可以在这里感受知识与灵感的交汇，了解最新的环保科技，学习可持续发展的实践经验，探索绿色生活的前沿趋势。

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