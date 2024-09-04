AI日报：百度重磅发布智能“新搜索”；Luma新增镜头运动控制功能；ComfyUI图片转视频支持编辑表情；xAI上线全球最强AI训练系统Colossus

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、百度文心一言App全新升级为“文小言”:9月文心大模型4.0免费用

百度宣布旗下人工智能应用“文心一言”App进行了重大更新，推出全新的4.0.0版本，正式更名为“文小言”。新版本功能得到显著增强，提供更丰富的使用场景。用户可享受搜索、创作、聊天等多种AI能力。特别升级版本新增五大核心场景能力，包括提问、陪聊、撰写文章、绘制图片和分配任务。百度将免费开放文心4.0大模型使用，提供会员服务优惠。

【AiBase提要:】 🚀 文小言App功能得到显著增强，提供更丰富的使用场景。 💡 新版本新增五大核心场景能力，包括提问、陪聊、撰写文章、绘制图片和分配任务。 🎁 百度将免费开放文心4.0大模型使用，提供会员服务优惠。

2、Luma发布Dream Machine1.6:新增镜头运动控制功能 让视频生成更有 “电影感”!

Luma AI最新发布的Dream Machine1.6版本为AI视频生成技术带来了惊喜，新增了12种不同的摄像机动作控制功能，大幅提升了创作工具的控制能力。用户反馈积极，认为新功能节省了时间，增强了摄像机动作的幅度和动态效果。新版本提供更高质量、更逼真的文本到视频生成体验，是值得关注的选择。

【AiBase提要:】 ⚙️ 新增12种不同的摄像机动作控制功能，提升创作工具的控制能力。 🔍 用户反馈积极，认为新功能节省时间，增强摄像机动作的幅度和动态效果。 🚀 新版本提供更高质量、更逼真的文本到视频生成体验，为视频内容生产带来革命性变革。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/luma-ai

3、马斯克的xAI上线全球最强AI训练系统Colossus

马斯克的xAI公司推出了名为“Colossus”的AI训练系统，配备100，000块Nvidia H100GPU，被称为全球最强AI训练系统。这标志着xAI在AI领域取得重要进展，将为旗舰产品Grok-2的继任者提供强大计算支持。马斯克计划在未来几个月将Colossus的GPU数量翻倍至200，000块，包括50，000块新版本的H200GPU。

【AiBase提要:】 🌟 Colossus配备100，000块Nvidia H100GPU，号称全球最强AI训练系统。 🚀 马斯克计划将Colossus的GPU数量翻倍至200，000块，包括50，000块新版本的H200GPU。 💡 Colossus将为xAI的Grok-2继任者提供强大计算支持，预计将在年底前发布。

4、静态图片转视频已经out了!ComfyUI-AdvancedLivePortrait还可编辑表情

ComfyUI-AdvancedLivePortrait是一款先进的实时动画生成工具，通过强大的面部表情提取和编辑能力，让视频创作更加生动。用户可以从静态照片中捕捉面部表情，并编辑为可调参数，为人物赋予全新情感表达。工具还支持将编辑后的表情插入现有视频，提供灵活后期制作。实时预览功能提高创作效率和精准度，大大降低动画制作门槛。注册到ComfyUI-Manager，操作更便捷。

【AiBase 提要:】 🌟 ComfyUI-AdvancedLivePortrait 能从静态照片提取并编辑面部表情。 🎥 用户可以将编辑后的表情无缝插入到现有视频中。 🚀 实时预览功能提升创作效率，简化动画制作过程。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/comfyui-advancedliveportrait

5、腾讯文档「智能扫描」功能升级:纸质材料一键转高清扫描件

腾讯文档近期推出了升级版的“智能扫描”功能，旨在为用户提供更加便捷高效的文档管理体验。这项新功能特别适合开学季，教师和学生需要处理大量资料和文档。用户可以通过腾讯文档小程序或APP访问“智能扫描”工具，提供扫描存档、去除手写和证件管理三大核心功能。

【AiBase提要:】 📄 扫描存档:将个人笔记、资料、PPT等转换为高清扫描件，方便随时查看和分享。 🖊️ 去除字迹:轻松抹去试卷上的手写痕迹，整理错题，提高学习效率。 🔒 证件管理:将身份证、银行卡等证件转化为高清扫描件，提供便捷管理和安全选项。

6、智谱与荣耀在AI大模型方面签署合作 探索端侧AI智能体验

2024年9月2日，北京智谱华章科技有限公司与荣耀在北京签署了AI大模型技术联合实验室的战略合作协议，标志着双方在人工智能领域的合作迈入了新的阶段。合作旨在推动智能终端领域的大模型技术和应用创新，为用户提供更加智能化和便捷的AI服务，加速各行业迈向通用人工智能时代的步伐。

【AiBase提要:】 🤝 智谱与荣耀签署AI大模型技术联合实验室合作协议，共同探索端侧AI智能体验。 🔍 智谱致力于开发认知智能大模型，荣耀是消费电子领域AI技术领导者。 🚀 合作旨在推动大模型技术在消费级终端产业中的落地，加速各行业迈向通用人工智能时代。

7、低调大更新!谷歌在Chrome地址栏悄然集成Gemini AI，@一下就能调用AI助手

谷歌最近在Chrome浏览器进行了一项重大更新，将Gemini AI聊天机器人集成到地址栏中，用户只需输入"@gemini"即可访问Gemini，提供无缝的AI帮助体验。这次更新突显了谷歌将AI作为核心产品的承诺，利用Gemini1.5Flash轻量级版本，使用户能够直接从浏览器访问AI能力。

【AiBase提要:】 🚀 Gemini AI聊天机器人集成到Chrome地址栏，提供无缝AI帮助体验。 🔍 Gemini1.5Flash版本使用户能直接访问AI能力，虽不如专业版，仍有显著改进。 📈 谷歌将AI注入产品套件，Chrome引入多项AI功能，Gemini的集成代表AI优先策略的重大升级。

8、Anthropic将发布最新功能Artifacts系统提示

Anthropic公司即将发布最新功能Artifacts的系统提示，以回应研究者的质疑。Artifacts功能允许用户在Claude聊天界面旁边运行代码片段，已对所有用户开放。系统提示的公开有助于用户理解模型行为，促使AI开发者保持透明。

【AiBase提要:】 📝 Anthropic公司将在未来几周内发布Claude模型的Artifacts系统提示 💻 Artifacts功能允许用户在Claude聊天界面旁边运行代码片段，已对所有用户开放 📜 系统提示的公开有助于用户理解模型的行为，并促使AI开发者保持透明。

9、谷歌开源全新风格转移模型RB-Modulation

谷歌最近开源了一款名为RB-Modulation的全新风格转移模型，该技术突破在人工智能图像处理领域引起了广泛关注。RB-Modulation不仅展现出卓越的图像风格转换能力，还在多个关键技术指标上实现了显著突破。该模型的训练-free特性使用户无需额外训练即可实现高质量的图像风格个性化定制。

【AiBase提要:】 🔥 个性化控制: RB-Modulation实现风格和内容的个性化控制，无需额外训练。 💡 高保真度: 生成图像忠实于参考风格，避免信息泄漏。 🌟 强大样式描述能力: 能够准确捕捉并重现所需的图像属性。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/fffiloni/RB-Modulation

10、AI写作业神器问世:机械臂代笔，学生党的救星还是教育新隐忧?

这篇文章介绍了B站知名UP主极客湾团队打造的AI自动写作业机器人“白日梦”，引发了广泛关注和讨论。该机器人具有自主翻页、自动解答题目、模仿人手书写等功能，展现了AI技术在教育领域的潜力。然而，它也引发了对教育本质的思考和质疑，提醒人们需要平衡科技发展与教育初衷。

【AiBase提要:】 ⚙️ 白日梦是极客湾团队打造的AI写作机器人，具有自主翻页、自动解答题目、模仿人手书写等功能。 💡2.0版本采用了先进的CoreXY结构和AI模型，提升了稳定性和准确度，能处理多学科题型。 🔮 白日梦的出现引发了对教育方式的思考，科技进步需要与教育初衷平衡，确保技术为教育服务。

11、AI重塑经典!暗黑童话版《美少女战士》引爆网络，单条小红书笔记获赞2.2万

近期，暗黑童话版《美少女战士》在小红书引发热议，AI技术重新演绎经典动漫，展现艺术创作无限可能。观众广泛认可暗黑风格与《美少女战士》结合，体现创新欢迎和经典作品重新诠释兴趣。AI改编成功激发人们想象力和nostalgia，为未来影视改编提供新灵感。

【AiBase提要:】 🎨 暗黑童话版《美少女战士》在小红书火爆，展现AI技术在艺术创作领域的无限可能。 🌙 AI生成的图像呈现模糊画质和阴暗色调，将元素与格林童话黑暗风格相融合，引发观众怀旧情绪。 🔮 观众广泛认可暗黑风格与《美少女战士》结合，体现创新欢迎和经典作品重新诠释兴趣。

12、英特尔AI PC芯片Lunar Lake重磅发布

英特尔在IFA大会上推出备受期待的Lunar Lake移动处理器，性能提升显著，AI计算能力高达120TOPS。与台积电合作制造，效率核心提高68%，功耗降低30%。新处理器将于9月24日正式上市，支持多种AI功能，部分功能需等到11月开放。

【AiBase提要:】 💻 Lunar Lake处理器提供高达120TOPS的AI计算能力，与台积电合作制造。 ⚡ 性能提升显著，效率核心提高68%，功耗降低30%。 🛒 新处理器将于9月24日正式上市，支持多种AI功能，部分功能需等到11月开放。

13、一夜蒸发2790亿美元!Nvidia AI反垄断调查加剧，股价暴跌9%

Nvidia近期面临美国司法部的反垄断调查，导致股价暴跌，市值蒸发近2790亿美元。尽管股价有所回落，但整体仍保持上涨趋势。同时，即将推出的Blackwell系列AI芯片或因设计缺陷延迟发售，面临更多市场竞争挑战。市场动态让人对Nvidia未来发展充满好奇。

【AiBase提要:】 🌐 美国司法部对Nvidia展开反垄断调查，关注其市场主导地位和竞争策略。 📉 Nvidia股价一日内下跌超9%，市值蒸发约2790亿美元，尽管整体仍保持上涨趋势。 🛠️ Nvidia即将推出的Blackwell系列AI芯片可能因设计缺陷延迟发售，面临更多市场竞争挑战。

14、面部识别黑幕大揭露:荷兰强硬出手，Clearview AI遭重罚3300万美元!

荷兰数据保护局对 Clearview AI 违法收集用户图像的行为予以严厉制裁，强调面部识别技术的侵入性和违法行为的严重性。管理层可能面临个人责任追究，以制止违法行为的持续发生。

【AiBase提要:】 🌍 Clearview AI 非法收集用户图像，荷兰数据保护局处以3300万美元罚款。 ⚖️ Clearview AI 拒绝承认欧盟法律约束，对罚款合法性持否定态度。 👥 荷兰数据保护局考虑追究 Clearview 管理层的个人责任，以制止违法行为的持续发生。

15、不学AI就OUT!调研显示:71%高管青睐AI技能胜过经验!

2024年微软和LinkedIn发布的年度工作趋势报告显示，AI技能正成为雇主招聘的热门要求。对于职场新人是机遇，但对于资深人士可能带来风险。尽管AI技能受追捧，仅有25%的雇主计划提供培训，许多人主动学习。领导者认为AI对保持竞争力至关重要，但担心衡量和实施。专业人士面临考虑辞职和AI取代工作的压力，需主动学习适应未来挑战。

【AiBase提要:】 📈71%的高管更青睐AI技能候选人 💻 仅25%公司计划提供AI培训，75%知识工作者自学AI工具 🔄46%员工考虑辞职，担心AI影响工作

16、全球生成式AI将大爆发!预计2030年市场将飙升至1.5万亿美元

生成式AI市场呈现惊人增长，预计到2030年将达到1.5万亿美元，成为未来科技核心。AI软件和服务将成为市场扩张重要推动因素。硬件限制和模型开发问题逐渐显露，未来发展重点在边缘AI芯片专门性和软硬件整合。

【AiBase提要:】 🚀 生成式AI市场预计到2030年将飙升至1.5万亿美元，成未来科技核心。 💻 AI软件和服务将成为市场扩张重要推动因素，预计到2030年分别占市场32%和55%。 🔑 未来发展重点在边缘AI芯片专门性和软硬件整合，以满足低功耗、高效率应用需求。

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