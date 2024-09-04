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比特币ATM诈骗激增10倍！2024年上半年损失达6500万美元

2024-09-04 10:23 · 稿源：站长之家

最近，美国联邦贸易委员会（FTC）发布了一份报告，揭示了比特币 ATM 诈骗案件的惊人增长。

从2020年到2023年，这种骗局造成的损失竟然从1200万美元激增到1.14亿美元，而仅在2024年的上半年，受害者的损失就已经达到了6500万美元。

比特币爱心

你没听错，这个数字是前几年的10倍还多，令人咋舌。

比特币 ATM 是那种你可以在便利店或者加油站找到的机器，主要用于购买或出售加密货币。然而，骗子们已经把这些 ATM 当成了他们的 “猎物”。他们通过电话、短信或在线弹窗联系受害者，假装自己是银行或政府官员，企图让受害者相信自己的银行账户出了问题，并急需采取措施。

在这个过程中，骗子会指示受害者提取一笔巨额现金，并将这笔钱存入比特币 ATM—— 他们甚至会把这些机器称为 “安全保险箱”。到了 ATM 前，受害者会收到一个二维码，只需扫描一下，所有现金就会转入骗子的加密钱包里。根据报告，今年受害者的中位损失已经达到了1万美元。

早在2021年，联邦调查局（FBI）就曾发出警告，指出这种骗局的存在。为了保护消费者，佛蒙特州和明尼苏达州已经立法限制了加密货币自助机的日交易额。面对这种愈演愈烈的诈骗行为，保持警惕显得尤为重要。务必确认任何来自所谓公司或金融机构的邮件或电话的真实性，绝对不要根据陌生联系的指示提款。

除了比特币 ATM 诈骗之外，其他加密货币相关的骗局也不断上升。例如，深度伪造（deepfake）诈骗在 YouTube 上频频出现，还有不法分子假冒记者窃取受害者的数字钱包，甚至涉及到 “养” 诈骗，导致一位前银行 CEO 因虚假投资骗局被捕，损失数百万美元。

这波比特币 ATM 诈骗潮确实让人警觉，我们都应该加强防范，以免成为下一个受害者。

划重点:

🔹2024年上半年，因比特币 ATM 诈骗损失已达6500万美元，令人震惊!

🔹 骗子假冒银行官员，诱骗受害者将现金存入比币 ATM，极具欺骗性。

🔹 识别诈骗至关重要，务必核实任何可疑的电话或邮件，切勿轻易提款。

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