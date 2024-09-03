今天，全球知名品牌战略咨询公司 Interbrand 发布了《2024中国最佳品牌排行榜》。根据这份报告，上榜的品牌总价值高达33712.6亿元，超过六成的品牌在这一年中实现了价值的上升。这一切都展现了中国品牌的强大韧性和创新能力。

在这份榜单中，腾讯再次以8937.32亿元的品牌价值，连续第九年蝉联第一。紧随其后的是阿里巴巴和中国建设银行，分别以6572.95亿元和1750.28亿元的品牌价值位列第二和第三。而新晋上榜的品牌快手和华住集团分别位列第25和第33，显示了新兴品牌的强势崛起。

具体 榜蛋排名如下:

尽管面临经济放缓、市场竞争加剧和价格战等挑战，中国的品牌们依然在寻找逆势而上的增长路径。2024年的品牌价值保持了小幅的上升趋势，整体呈现出稳定的态势。以腾讯为例，过去一年中其数字内容业务推出了多部受欢迎的影视作品，赢得了国内外的认可。此外，微信视频号的快速发展也为腾讯的品牌进化增添了不少亮点。

在行业分布上，榜单中的50家品牌中，金融与消费行业依然是主力军，占据了25个名额。科技行业则占有9个席位，汽车、家电和零售品牌合计10家，其余品牌则主要分布在物流、电信、旅游和生物制药等领域。

（举报）