巴西法院裁决封锁马斯克的 “X” 或面临资产冻结

最近，巴西的社交媒体风波闹得沸沸扬，大家的目光都集中在了马斯克的社交 “X” 上。巴西最高法院下令当地商必须封锁这个社交平台，因为马斯克试图解锁一些被法院判为传播错误信息的账户。

对于这些封锁命令，马斯克非常不，他表示这是恶意的行为，甚至称之为 “流氓法官决定。

事情的发展让人关注。上周，一位名叫亚历山大・德・莫赖斯的法官给 “X” 平台下了一道令 —— 如果不任命一位合规官以便能向巴西局负责，就会把这个社交网络在巴西封掉。可惜，“X” 并没有在截止日期之前完成这个要求，结果在六晚上，平台就彻底在巴西消失了。

除了被封之外，“X” 还面临着未缴的罚款问题。法官莫赖斯下令冻结马斯克控制的 Starlink 卫星互联网服务的资产，以用来偿还这些罚款。

与此同时，巴西国家电信局的卡洛斯・巴伊戈里表示，“X” 已经告诉，他们计划不遵守法院的命令目前，虽然巴西政府没有取消 Starlink 的运营许可证，但五位最高法院的大法官在周一维持了莫赖法官的封锁决定。

马斯克则在社交媒体上发声，称法官和任何主张社交媒体监管的人都是 “言论自由的敌人”，甚至还示要对巴西政府的资产进行 “反制”。

在这些风波之中，马斯克也忙着别的。他在社交上透露，特斯拉的 AI 训练集群已经上线，并表示这个在122天内完成，未来还将扩大规模。这一消息引起了许关注，甚至连戴尔的创始人迈克尔・戴尔也在社平台上对这项成就表示赞赏。

这场围绕 “X” 社交的争斗似乎还没有结束，大家都在期待后的动态。

划重点: - 🚫 巴西法院下令封锁马斯克的 “” 社交平台，原因是试图解锁传播错误信息的账户。 - ⚖️ 法官威胁如果不任命合规官，就会封锁 “X”，而 “X” 最终没有遵守，导致平台在巴西下线。 - 🌐 马斯克表示将反击，称法官和社交媒体者是言论自由的敌人，同时也在忙于特斯拉的 AI 项目。

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