华为新机命名公布：Mate XT非凡大师9月10日发布

站长之家（ChinaZ.com）9月3日 消息:华为公司宣布，其备受期待的华为Mate XT非凡大师手机将在9月10日的品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上正式发布。根据命名规则，"X"可能代表华为的大折叠系列，而"T"可能暗示着“三倍”或“三折叠”的特性，这与之前曝光的华为三折叠屏手机的特点相符合。

华为终端BG CTO李小龙在转发华为Mate XT非凡大师的官宣微博时表示，这款手机是他多年来一直梦想制作的产品，现在终于得以实现。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东也对这款新品充满自信，称其为华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品。

余承东进一步表示，这款新品是别人想到但做不到的划时代产品，是华为五年坚持与投入的成果，将科幻变成了现实。据爆料，华为Mate XT非凡大师将是全球首款采用双铰链内外三折叠屏设计的手机，内屏尺寸预计在10英寸左右，无论是技术实力还是定价都有望达到新的高度。

从曝光的照片来看，华为三折叠屏手机的厚度比预期的要轻薄，后摄设计采用圆环造型，镜头外围有一圈装饰环，整体设计既美观又具有辨识度。随着发布日期的临近，公众对这款华为巅峰之作的期待值也在不断攀升。

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