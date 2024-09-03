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AI日报：ComfyUI0.2.0全新版本发布；混合现实插画模型FLUX.1-dev-LoRA；Playground V3生图模型发布

2024-09-03 15:17 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、全新ComfyUI 0.2.0版本重磅来袭，为设计师带来工作流程革命

ComfyUI 0.2.0版本带来了设计工作流程的变革，引入了Flux ControlNets技术和优化队列管理功能，大幅提升了设计师的创作工具和工作效率。用户体验得到全面优化，提供了更简化的设计流程。升级后的执行错误对话框也提供了高效的问题搜索功能，为设计师们带来前所未有的工作效率与创作灵感。

【AiBase提要:】

✨ 引入Flux ControlNets技术，提供更精细的图像处理能力

⚙️ 优化队列管理功能，包括Go-to Node快速定位和任务输出文件夹视图

🔍 节点库功能大幅增强，包括书签功能、递归展开/折叠和增强的搜索过滤器

示例工作流程:https://comfyanonymous.github.io/ComfyUI_examples/flux/

官方公告：https://blog.comfy.org/comfyui-v0-2-0-release/

2、FLUX.1-dev-LoRA: 令人惊艳的混合现实与插画风格的图像生成模型

FLUX.1-dev-LoRA是一款令人惊艳的混合现实与插画风格的图像生成模型，独特之处在于巧妙结合现实与插画元素，创造出独特的视觉效果。用户可以轻松生成超酷的图片，展现旅行场景而不需要露脸，是聪明又时尚的选择。该模型在艺术风格方面表现卓越，无缝融合现实与插画元素，带来耳目一新的视觉体验。

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【AiBase提要:】

⚡ 混合现实与插画风格的独特结合，创造独特视觉效果。

✨ 擅长描绘前景角色为插画风格，背景呈现现实主义风格。

🎨 用户提供场景描述和角色动作提示，生成符合需求的图像。

详情链接:https://huggingface.co/Shakker-Labs/FLUX.1-dev-LoRA-blended-realistic-illustration

3、小白用了直呼牛！Playground AI推最新生图模型Playground V3

Playground是一款超级棒的AI设计工具，无论你是设计小白还是设计高手，都能让你的创意一触即发。它提供海量模板、简单易用的编辑界面、高度自定义、高分辨率导出和多平台支持，让用户轻松创建自定义设计和图形。

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【AiBase提要:】

⭐ Playground是一款AI设计工具，支持海量模板，让用户轻松找到心仪的设计风格。

⭐ Playground拥有简单易用的编辑界面，即使没有设计基础也能轻松上手，创作专业水准的作品。

⭐ Playground支持高度自定义，用户可以修改文字、颜色，上传图片，展现个性化设计，并导出高清格式保持最佳效果。

详情链接:https://www.playground.com

4、MiniMax大模型日均与用户交互30亿次 将发布多模态模型abab7

MiniMax稀宇科技近日公布数据显示，公司已构建万亿参数的MoE文本、语音和图像大模型，推出了多款原生应用，为企业和开发者提供开放平台API服务。在过去996天里，公司大模型与用户交互频繁，展示了在人工智能领域的快速进步和广泛影响。尽管取得显著进展，MiniMax仍致力于实现全球人口100%的智能连接目标，将继续专注于技术创新。

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【AiBase提要:】

🚀 MiniMax构建万亿参数的MoE文本、语音和图像大模型，推出原生应用和开放平台API服务。

💡 公司大模型与用户日均交互30亿次，处理超过3万亿文本token，生成2000万张图像和7万小时语音。

🔮 MiniMax发布视频模型abab-video-1、音乐模型abab-music-1，更新语音模型abab-speech-1，未来将发布多模态模型abab7。

5、SparkLabs新设5000万美元基金，致力支持全球AI初创企业

SparkLabs宣布关闭了一项新基金AIM AI Fund，规模达5000万美元，旨在进一步投资AI领域的初创企业。该基金将支持沙特阿拉伯的AIM-X加速器内的AI初创公司，并关注全球其他地方的AI创业项目。随着生成式AI的兴起，全球AI领域的投资热情急剧增加，市场上涌现大量新创公司，吸引众多投资者的目光。

【AiBase提要:】

🌍 SparkLabs关闭了一项5000万美元的新基金，旨在支持全球AI初创企业。

📈 新基金的资金约35%将用于加速器参与者，其余65%用于A轮和B轮投资。

🚀 SparkLabs已在14家初创公司上完成投资，涵盖多个行业和地区。

6、OpenAI成为台积电新款1.6nm芯片主要客户，计划于2026年投产

OpenAI与台积电合作，将成为1.6nm芯片的主要客户，展示了对人工智能硬件发展的重视。此举将使OpenAI在人工智能领域保持技术领先地位，特别是在视频生成技术方面。同时，与博通、Marvell合作开发适合AI应用的ASICs，展现了OpenAI在硬件投资方面的战略规划。苹果可能对OpenAI进行重大投资，估值或达1000亿美元，这将对科技行业产生深远影响。

【AiBase提要:】

🌟 OpenAI成为台积电1.6nm芯片的主要客户，计划于2026年投产。

📈 OpenAI与博通、Marvell合作，开发适合AI应用的ASICs。

🤝 苹果可能对OpenAI进行重大投资，估值或达1000亿美元。

7、Cursor开源平替来了！AI编程工具Melty让编程效率提升 10 倍

Melty是一款开源的AI代码编辑器，能够实时理解开发者的需求，帮助写出高质量的代码。创始团队在Y Combinator的支持下快速迭代，经过28天开发，Melty能自动编写一半的代码。它不仅提升编程效率，还能帮助你更好地理解代码变化。

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【AiBase提要:】

🚀 Melty是一款开源的AI代码编辑器，能够实时理解开发者的需求，帮助写出高质量的代码。

💡 创始团队在Y Combinator的支持下快速迭代，经过28天开发，Melty能自动编写一半的代码!

🤖 它不仅提升编程效率，还能帮助你更好地理解代码变化。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/melty

8、游戏场景的智能助手来了！开源大模型 VideoGameBunny 让你玩得更嗨

在游戏开发领域，VideoGameBunny（简称VGB）是一款开源大模型，为游戏开发提供智能助手。它支持多种语言、高度可定制、具有强大的文本生成能力，适用于游戏对话系统、教育应用和客服聊天机器人等场景。VGB基于Bunny模型，结合了多种先进模型，提供了丰富的游戏内容理解和指令生成能力。

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【AiBase提要:】

🌟 支持多种语言，适合国际化应用，提供多语言处理和生成能力。

🔧 高度可定制，可根据需求调整模型参数和配置文件，适用于不同项目需求。

💬 强大的文本生成能力，生成连贯自然的对话，提升游戏互动性和沉浸感。

详情链接:https://huggingface.co/VideoGameBunny/VideoGameBunny-V1/tree/main

9、AI时代的金矿！揭秘Reddit的AI数据授权业务如何实现691%收入增长

Reddit利用其丰富的用户生成数据开辟了新的收入来源，通过数据许可与大型科技公司合作，预计2024年可获得6640万美元的收入。数据许可业务实现了惊人的691%增长，为公司贡献了2810万美元的收入。然而，数据使用引发了法律争议，Reddit承诺将积极维护自身权益。

【AiBase提要:】

📊 Reddit通过数据许可与大型科技公司合作，预计2024年可获得6640万美元的收入。

🚀 数据许可业务增长迅猛，第一季度收入增长了691%。

⚖️ 数据使用引发法律争议，Reddit承诺将积极维护自身权益。

10、钉钉推出多款“超级助理” 包括超级工单助理、超级评价助理等

钉钉推出的多款融合人工智能能力的新产品，其中“超级工单助理”引人注目。这款助理简化企业工单管理，无需代码开发能力，提高工作效率。员工可通过自然语言或截图与助理互动，助理自动生成工单并沉淀知识。产品线还包括“超级评价助理”、“超级舆情助理”等，助力企业提升服务质量和效率。

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【AiBase提要:】

🤖 简化工单管理，无需代码开发能力，提高工作效率。

🔍 员工可通过自然语言或截图与助理互动，助理自动生成工单并沉淀知识。

🚀 产品线丰富，包括“超级评价助理”、“超级舆情助理”等，助力企业提升服务质量和效率。

11、钉钉宜搭发布低代码+AI新产品 包括仓库通、任务通等

钉钉宜搭发布的低代码+AI新产品旨在帮助中小企业快速实现AI落地应用，降低门槛加速数字化进程。产品包括面向中小企业的“AI精品应用”和针对中大型企业的“行业方案中心”。钉钉低代码和AI融合加速，应用数已突破1000万，显示领先地位。

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【AiBase提要:】

🚀 低代码+AI新产品助力中小企业实现AI落地应用，加速数字化进程。

💼 面向中小企业的“AI精品应用”提供便捷体验和高性价比，整合文本和图像识别等AI能力。

🔧 钉钉上线“行业方案中心”提供12大行业解决方案，结合低代码和AI能力，快速定制适配。

详情链接:https://www.aliwork.com/home/

12、上海人工智能实验室发布智能数据提取工具MinerU

MinerU是一款全新智能数据提取工具，旨在简化AI数据处理流程，帮助研究者从海量文档中提取高质量数据。该工具包含Magic-PDF和Magic-Doc两大部分，能快速转化多模态PDF文档为Markdown格式，提取网页内容并支持多种格式转换。技术上采用多模型实现高质量文档数据提取，推动大模型研发与应用工具体系升级。

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【AiBase提要:】

✨ MinerU是全新智能数据提取工具，简化AI数据处理流程，提高数据提取质量。

🔍 包含Magic-PDF和Magic-Doc两大部分，支持多模态PDF文档转化为Markdown，网页内容提取与格式转换。

⚙️ 利用LayoutLMv3、YOLOv8、UniMERNet和PaddleOCR等模型实现高质量文档数据提取。

详情链接:https://modelscope.cn/studios/OpenDataLab/MinerU

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