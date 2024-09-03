全球大脑外滩“论剑”，外滩大会发布2024科技人文十大热点问题

当越来越多工作岗位可能被AI替代，如何实现人的劳动诉求和人生价值?当AI开始弥补甚至取代情感陪伴这一曾经独属于人类的体验，将带来哪些新可能和新问题?

9月3日，外滩大会官微发布2024Inclusion·外滩大会科技人文十大热点问题，预告在即将开幕的外滩大会上，对于这十大热点问题的关注、探讨，将贯穿大会的各场论坛、创新者舞台、科技展览等系列活动。

2024Inclusion·外滩大会发布科技人文十大热点问题

历史上，技术发展和人类福祉并不总是正向相关。人工智能技术作为21世纪最具变革力的科技之一，正在以前所未有的速度重塑着我们生活的世界，新科技变革带来新机会的同时，也带来了风险和挑战:比如人工智能应用产生的伦理问题，大模型生成内容的准确性、专业性、有效性问题，以及未来 AI 的发展方向等。

寻求解决问题之道要从提出问题开始。外滩大会科技人文十问涵盖科技普惠、绿色发展、生命科学、技术伦理等专业领域，开放求真、不回避分歧，多个问题与2024年曾引发全球热议的新闻事件呼应，每个追问也都与我们每个个体息息相关。

在本届外滩大会上，不仅有来自100个全球顶尖科技公司和学术机构带来的最前沿的人工智能实践，还能看到人们如何让 AI 向善、AI 为人的种种尝试，及来自哲学、历史学、未来学、社会学等背景的中外院士、学者与业界共同探讨科技人文十问的前沿新观点和解题新思路。

比如，在对于“人工智能+生命科学”是否能帮助人类突破生理极限的追问中，大会将现场展示和探讨脑机科技如何让渐冻患者“起舞”、如何帮助残障人士重新掌控生活的相关实践;AI 的尽头是能源，如何让人工智能成为阻止地球变暖的助力而不是阻碍?一群Z世代高中生将在大会的创新者舞台提出他们的解题思路;人机共生时代还有多远?外滩大会的万平科技展览被划分为未来助手、未来健康、未来出行等多个特色展区，观众将可以亲身体验 AI 如何重塑工作和生活，感受科技带来的无限可能。

以问题为导向，本质是以理性精神为导向。“这10个问题，远远不能囊括我们在人工智能发展中遇到的所有机遇或挑战，我们希望这些问题的提出，能够更进一步激发全社会对人工智能时代的全面、理性思考，促进对话、凝聚共识。”外滩大会组委会负责人介绍，作为一个科技盛会，外滩大会能成为科技人文普世价值观的连接器，碰撞与达成共识的舞台，也是它的初心与期待带留给社会的价值。

外滩大会是致力于推动金融科技和前沿科技探索的大会，由外滩大会组委会主办，上海市地方金融管理局和上海市黄浦区人民政府支持。组委会包括清华大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、浙江大学、上海报业集团、美国运通、蚂蚁集团等8家单位。本届大会策划了系列精彩活动，包括1场开幕主论坛、36场开放见解论坛、10多场创新者舞台、2场 AI 创新赛事、1场10000平方米的展览以及1场绿色生活节和1场科技人才招聘会等。

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