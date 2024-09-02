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AI日报：Claude 3.5 Sonnet不免费了；海螺AI上线音乐和视频生成；360AI 助手推出模型竞技场

2024-09-02 15:30 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Claude 3.5 Sonnet对免费用户关闭？

今天，不少用户发现Claude3.5-sonnet已经不对免费用户开放使用了。免费用户原本常用的 Claude3.5Sonnet 模型无法选择使用，只能使用功能相对简单的 Claude3Haiku 模型。

克劳德1.jpg

【AiBase提要:】

🚫 免费用户无法使用Claude 3.5 Sonnet模型，只能使用功能简单的Claude 3 Haiku模型。

💡 Claude 3.5 Sonnet在性能、理解能力、运行速度和视觉处理方面都有显著提升，成为行业新标杆。

⚠️ 关闭可能影响用户使用体验，特别是依赖高级功能的用户，需寻找替代方案或升级到付费服务。

2、限免！海螺AI重磅上线“AI创作音乐”和“AI生成视频”功能

MiniMax发布了首款 AI 高清视频生成模型技术后abab-video-1，该公司旗下的海螺 AI目前也正式上线了「AI 创作音乐」和「AI 生成视频」功能。根据官方页面显示，海螺 AI 这两项功能目前正在限时免费中。

【AiBase提要:】

🎶 海螺AI的AI创作音乐功能包括歌词创作和选择曲风，用户可以手动填入歌词或让AI自动生成，选择不同曲风进行音乐生成。

📹 进入AI生成视频平台，用户只需输入创意描述即可生成视频，展现出中秋团圆的意境，但画质有待提高。

🔗 用户可以通过官网链接体验海螺AI的AI创作音乐和AI生成视频功能，了解更多详情。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/hailuowenwen

3、360AI 助手推出模型竞技场 让用户比较多家大模型表现

360AI 助手推出全新的模型竞技场功能，用户可以比较不同大模型的输出结果，提供丰富的提示词题库，帮助用户全面评估模型性能，让模型选择更客观全面。整个360生态将围绕AI助手进行布局，与15家大模型公司合作，丰富用户选择。

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【AiBase提要:】

用户可以从多个大模型中选择，输入相同的提示词，直观比较不同模型输出结果。

360AI 助手与15家顶尖大模型公司合作，用户可以自由挑选各家大模型进行使用和比较。

360创始人周鸿祎宣布360浏览器将新增AI助手悬浮按钮，整个360生态将围绕AI助手进行布局。

4、Runway发布Gen-3 Alpha Extensions功能 视频可延长至 40 秒

Runway最新发布的Gen-3Alpha Extensions功能将视频生成时长延长至40秒，为数字内容创作带来革命性变革。这一功能允许用户仅凭简单的图片或文字输入即可制作完整的故事情节或广告内容，大幅提升创作效率。Runway在近期展现强劲创新力，不断推出更新并优化产品功能，重塑AI辅助创作的可能性。

【AiBase提要:】

✨ 视频生成时长延长至40秒，革命性变革数字内容创作。

🚀 用户仅凭简单图片或文字输入即可制作完整故事情节或广告内容，提升创作效率。

🌟 首尾帧控制功能增添，用户可精准控制视频开始和结束画面，确保生成内容符合预期效果。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/runwayml

5、Civitai推出"绿色"新站Civitai Green 下载模型再也不用偷偷摸摸了

Civitai最新推出的Civitai Green站点为AI艺术创作者们提供了纯净、专业的创作环境，摒弃了色情内容，为用户带来更多高质量、多元化的创作资源，铺平了商业化道路。

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【AiBase提要:】

✨ 安全专业：Civitai Green站点精心筛选图片和模型，彻底摒弃色情内容，让创作者能在光明正大的环境下使用资源。

💡 多样模型库：Civitai以海量且多样化的模型库著称，涵盖动漫风格、逼真的3D渲染等各种艺术风格，为创作者提供无限可能。

🌟 用户体验升级：引入新支付处理器Paddle提升支付体验，让用户专注于创作，同时培育社区生态，丰富用户创作体验，激发创意火花。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/civita-green

6、证件照不用愁！HivisionIDPhotos 让你轻松搞定各种标准证件照

HivisionIDPhotos是一款高效的AI证件照制作工具，利用AI算法智能识别拍照场景，抠图生成高质量证件照，适用于护照、签证等多种用途。未来将加入美颜和智能换装功能，让证件照更光彩。工具轻量级抠图功能精准提取人像，自定义照片尺寸、背景颜色，支持智能换背景。提供API服务、Docker部署，用户体验流畅便捷。

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【AiBase提要:】

🔍 利用AI算法智能识别拍照场景，生成高质量证件照，适用于多种用途。

✂️ 轻量级抠图功能精准提取人像，制作专业符合标准的证件照。

🔄 支持智能换背景、自定义照片尺寸、背景颜色，方便打印和批量制作。

详情链接:https://swanhub.co/ZeYiLin/HivisionIDPhotos/demo

7、国内AI基础设施领域新纪录:无问芯穹获近5亿元A轮融资

国内AI基础设施领域创业公司无问芯穹近日宣布完成近5亿元A轮融资，创下了国内AI Infra层创业公司最大单笔融资记录。资本市场对AI基础设施领域高度关注，无问芯穹获得强大投资支持，展现出强劲发展势头。

【AiBase提要:】

🚀 无问芯穹完成近5亿元A轮融资，创下国内AI Infra层创业公司最大融资记录。

💡 融资由多家知名投资机构和战略投资方联合参与，彰显资本市场对AI基础设施领域的高度关注。

💼 融资将用于加强技术人才吸纳、深化技术研发，推动产品商业化发展并强化生态合作。

8、微软构建AutoGen Studio，低代码实现AI agent原型设计

微软最新推出的 AutoGen Studio 工具旨在简化 AI agent 的原型设计过程，提供了丰富的功能和灵活性，适合不同开发者使用。尽管仍在开发阶段，但具有潜在的广泛适用性和重要作用。

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【AiBase提要:】

🌟 微软推出 AutoGen Studio，提供低代码解决方案简化 AI agent 开发过程。

🛠️ 工具功能丰富，支持拖放界面、交互式调试和可重用组件，适合不同开发者。

🚀 AutoGen Studio 仍在开发中，建议用于原型和演示，不作为生产应用。

详情链接:

https://microsoft.github.io/autogen/docs/autogen-studio/getting-started/

9、网页图片细节尽在掌握：Magnifier Lens Effect 让放大观察变得简单

在数字时代，网页上的图片展示承载丰富信息。Magnifier Lens Effect是专为网页图片设计的工具，通过放大镜效果帮助用户细致观察每个细节。

【AiBase提要:】

🔍 流畅的放大体验: 实时展示放大区域，提供直观舒适的视觉体验。

🔧 灵活的放大调节: 鼠标滚轮调整放大倍数和镜头大小，适应不同查看需求。

🛠 易于集成与定制: 简单集成到网站，支持个性化定制，适应不同风格和需求。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/magnifier-lens-effect

10、2024年AI应用市场大爆发：1至8月收入激增51%

2024年全球AI应用市场迎来了爆发式增长的好时光，头部AI应用强势带动全球收入激增51%，预计全年收入将达到33亿美元。ChatGPT稳居市场领军地位，AI+Chatbot应用下载量和收入均创历史新高，展现出市场竞争激烈，AI技术的发展也受到年轻用户青睐。

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【AiBase提要:】

📈 2024年1-8月全球AI应用收入同比激增51%，预计全年收入达到33亿美元。

🤖 ChatGPT成为全球AI应用市场的领军者，月活跃用户超过1.9亿。

🌍 AI+Chatbot应用在2024年前8个月下载量已突破6.3亿次，收入接近5.8亿美元。

11、Uber与AI公司Wayve联手开发自动驾驶汽车

Uber与英国人工智能公司Wayve合作开发4级自动驾驶汽车，加速自动驾驶技术在全球市场的部署。这一合作将推动自动驾驶技术的发展，为未来的交通领域带来革命性变化。

【AiBase提要:】

🚗 合作开发: Uber与Wayve合作开发4级自动驾驶汽车，实现车辆在特定环境完全自主控制驾驶。

💼 战略投资: Uber对Wayve进行战略投资，加速技术合作与全球部署计划。

🌐 全球部署: 合作目标是在全球多个市场的Uber网络中使用自动驾驶汽车，推动自动驾驶技术的普及和发展。

12、NVIDIA推全新视觉语音模型NVEagle，可以看图跟你聊天

NVIDIA联合Georgia Tech、UMD和HKPU的研究团队推出了全新的视觉语言模型NVEagle，实现了图片理解和对话功能，为视觉语言模型领域带来重要突破。该模型采用混合专家机制，针对不同任务选择最合适的视觉编码器，在多项基准测试中表现出色。

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【AiBase提要:】

🌟 NVEagle是NVIDIA推出的新一代视觉语言模型，提高对复杂视觉信息的理解。

📈 模型包含三个版本，分别适用于不同任务，其中13B-Chat版本专注于对话式AI。

🏆 在多个基准测试中，Eagle模型的表现优于现有许多领先模型，展现出卓越的性能。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/eagle demo:https://huggingface.co/spaces/NVEagle/Eagle-X5-13B-Chat

13、InstantX团队出品！风格迁移模型CSGO：玩转各种风格合成

InstantX团队联合南京理工大学、北京航空航天大学以及北京大学的研究团队开发了全新风格迁移模型CSGO，旨在提升图像生成技术，突出内容和风格的结合。该模型通过创新的数据构建管道成功生成了包含21万个图像三元组的IMAGStyle数据集，实现了内容和风格的明确分离，支持多种生成方式，表现优异。

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【AiBase提要:】

🌟 CSGO 模型通过创新的数据构建管道，成功生成了包含21万个图像三元组的IMAGStyle数据集。

🎨 该模型实现了内容和风格的明确分离，支持多种生成方式，包括图像驱动和文本驱动的风格转移。

📊 实验结果表明，CSGO 在风格控制能力方面优于现有技术，展示了图像生成的新高度。

14、全新城市动态场景重建技术OmniRe，加入车辆、行人等动态对象

近日，一项名为“OmniRe”的新技术在城市场景重建领域引起了广泛关注。该技术能够高效重建复杂城市场景，提升建模效果。研究团队重视与专家的合作，推动技术的不断进步与应用。

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【AiBase提要:】

🌟 OmniRe技术能够全面重建城市场景中的不同对象，包括车辆、行人、自行车等。

🏙️ 该技术广泛适用于城市规划、建筑设计和智能交通等多个领域。

🤝 研究团队通过整合不同角度的信息，更准确地捕捉城市环境的细节，推动技术的不断进步与应用。

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