站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:小米汽车商城近日推出了一款设计独特的气门芯帽,这款产品以小米标志性的"Are you OK"手势为设计灵感,售价为29.9元一套,每套包含两个气门芯帽。

这款气门芯帽拥有鲜艳的黄色外观,材质上采用了PVC和黄铜。小米官方强调,黄铜芯在制造过程中是直接嵌入的,保证了产品在使用过程中的稳定性,无需担心在行驶中会脱落。

除了适用于汽车,这款气门芯帽同样适配摩托车、电动自行车和自行车,增加骑行的个性化元素。此外,它还可以作为桌面摆件,增添生活乐趣。

"Are you OK"不仅是小米的文化符号之一,还源自小米CEO雷军的一首热门单曲《Are You OK》。这一手势和旋律在2015年印度小米4i发布会后走红,经过B站UP主的创意剪辑,成为了网络神曲,也让雷军获得了"跨界歌手"的称号。

(举报)