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​报道称苹果新款 Mac Mini 或将舍弃 USB-A 端口，全面升级！

2024-09-02 10:06 · 稿源：站长之家

近日，关于苹果新一代 Mac Mini 的消息引起了广泛关注。根据彭博社的知名记者马克・古尔曼（Mark Gurman）在其最新一期的 Power On 时事通讯中透露，下一款 Mac Mini 将不再配备 USB-A 端口。这一变化在许多用户看来或许是个不小的转变，毕竟 USB-A 端口曾经是我们生活中不可或缺的一部分。

Mac mini，M2芯片，M2Pro，苹果电脑

古曼提到，新款 Mac Mini 预计将于九月份开始进入苹果的仓库，而更高端的版本将搭载苹果自家的 M4Pro 芯片，并预计在十月份货。对于这款新设备，虽然不再配备 USB-A 端口，但它将拥有丰富的接口配置。根据消息来源，配备 M4Pro 的 Mac Mini 将提供五个 USB-C 端口，其中两个位于机身前面，三个则在后面。此外，它还会包括一个以太网端口、一个 HDMI 端口和一个耳机插孔，极大地满足了用户的多种需求。

更令人惊喜的是，这款新 Mac Mini 将配备内部电源，意味着它的设计将更加简洁。这一点对于一台预计尺寸与苹果电视相仿的电脑来说，绝对是个加分项。

说到 Mac Mini 的外观，古尔曼指出，这是苹果电脑中设计历史最长的型号之一。从2012年到2023年，外观几乎没有变化，确实是时候对它进行一次全面的升级了。虽然许多人对 USB-A 端口的告别感到惋惜，但也许这正是苹果在技术更新方面迈出的新一步。

这款新款 Mac Mini 不仅在硬件配置上进行了全面升级，而且在设计和接口方面也做出了重要改变。期待它的正式发布，看看这款经典的苹果产品会带给我们怎样的新体验。

划重点:

- 🔌 新款 Mac Mini 或将不再配备 USB-A 端口，改用 USB-C 接口。

- 📦 新设备将于九月份进入仓库，M4Pro 版本预计在十月份发货。

- ⚡ 新 Mac Mini 将配备内部电源，设计更加简洁。

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