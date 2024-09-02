华为苹果发布会在同一天：将于9月10日发布划时代产品

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:华为今日宣布，其备受期待的品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会将于9月10日举行，届时将展示华为的最新科技创新成果。

华为消费者业务CEO余承东透露，此次发布会将推出华为最具前瞻性、创新性和颠覆性的产品，这些产品是业界梦寐以求但尚未实现的突破，华为通过五年的不懈努力，将科幻般的构想转化为现实。他强调，这将是华为的巅峰之作，值得市场和消费者的期待。

值得注意的是，华为的发布会与苹果公司计划在同一天举行的iPhone16发布会撞期，这意味着华为的新款三折叠手机将与苹果的新款手机正面竞争。

据余承东此前的透露，华为的三折叠手机在设计上取得了显著进步，折叠后的厚度超出预期，预计展开后的厚度不超过5mm，折叠状态下的厚度在15mm以内。手机背面的摄像头模组采用圆形居中设计，周围装饰有巴黎饰钉纹，与华为Mate50系列有相似之处。

新款手机采用双铰链设计，屏幕虽有两条折痕，但折痕效果控制良好，与普通折叠屏手机无明显差异。展开后，屏幕尺寸约为10英寸，预计将极大提升用户的影音体验和办公效率。未来可能支持三分屏功能，配合小窗模式，为用户提供类似平板或PC的使用体验。

作为华为首款三折叠屏手机，预计发布后将在市场上获得高度关注和溢价能力，可能会重现Mate60系列的热销局面，甚至被誉为“新一代电子茅台”，价格有望突破2万元大关。

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