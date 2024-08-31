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360安全科技2024半年报:营业收入36.92亿元 同期下降18%

2024-08-31 09:42 · 稿源：站长之家

2024年上半年，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“360”）发布了其最新半年报。报告显示，尽管公司在报告期内实现了营业收入36.92亿元，但与去年同期相比下降了18.02%。这一下降主要归因于公司对智能硬件业务的产品策略进行了调整，以及安全业务项目验收数量的减少。

尽管面临营收下降的挑战，360在主营业务毛利率方面取得了显著提升，达到了62.96%，同比去年提升了3.86个百分点。然而，这一增长并未能转化为净利润的增长，公司归属于上市公司股东的净利润为-3.41亿元，这一亏损主要是由于主营业务毛利额的下降所导致。

360

在研发方面，360继续加大投入，报告期内研发费用高达15.15亿元，占到了营业收入的41.05%。这一比例的增加表明公司在创新和技术发展方面的坚定承诺。

在互联网增值业务方面，360取得了积极的进展，收入达到了5.89亿元，同比增长了14.67%。特别是订阅服务收入，同比增长了110.45%，达到了1.48亿元，这一数字已经超越了去年全年的总收入。

截至报告期末，360的货币资金储备为237.05亿元，显示出公司在财务上的稳健。

此外，360集团创始人、董事长兼CEO周鸿祎在7月31日宣布，360安全大模型将免费提供给用户。

鸿祎表示，360的目标是让大模型不再是少数厂商的独占资源，而是让每个企业都能够“用得起、用得好”。目前，360全线安全产品已经集成了安全大模型的能力，并且对所有购买360标准产品的用户免费提供大模型的标准能力，实现了产品的加量不加价。

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