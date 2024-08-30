8月份国产网络游戏版号下发 117款游戏过审获批

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:国家新闻出版署最新发布了2024年8月份的国产游戏版号审批结果，在本月的审批中，共有117款国产网络游戏获得了版号，涵盖了多家知名游戏公司的力作。

在这批过审的游戏中，包括了鹰角网络的《明日方舟:终末地》、网易雷火的《界外狂潮》、阿里灵犀互娱的《荒原曙光》、金山软件的《此间山海》、完美世界的游戏《让野人飞》等。

这批游戏版号的下发，不仅为国内游戏市场注入了新的活力，也预示着玩家们即将享受到更多样的娱乐内容。

序号 名称 申报类别 出版单位 运营单位 批复文号 出版物号 批准时间 1 阿格兰战纪 移动 杭州渡口网络科技有限公司 杭州凌烟阁科技有限公司 国新出审〔2024〕1735号 ISBN978-7-498-13824-8 2024年08月30日 2 百无一失 移动-休闲 益智 杭州群游科技有限公司 天津新创元科技有限公司 国新出审〔2024〕1736号 ISBN978-7-498-13825-5 2024年08月30日 3 刹那之刃 移动-休闲 益智 杭州乐港科技有限公司 海南荣辰网络科技有限公司 国新出审〔2024〕1737号 ISBN978-7-498-13826-2 2024年08月30日 4 长安十二时辰:不退意志 移动 湖南快乐芒果互娱科技有限公司 湖南快乐芒果互娱科技有限公司 国新出审〔2024〕1738号 ISBN978-7-498-13827-9 2024年08月30日 5 长生:天机降世 移动 炫彩互动网络科技有限公司 沈阳舞漾信息技术有限公司 国新出审〔2024〕1739号 ISBN978-7-498-13828-6 2024年08月30日 6 超能连连看 移动-休闲 益智 四川数字出版传媒有限公司 绵阳智如科技有限责任公司 国新出审〔2024〕1740号 ISBN978-7-498-13829-3 2024年08月30日 7 超能远征 移动-休闲 益智 上海云蟾网络科技有限公司 上海云蟾数码科技有限公司 国新出审〔2024〕1741号 ISBN978-7-498-13830-9 2024年08月30日 8 车道管理 移动-休闲 益智 上海晨路信息科技股份有限公司 上海纵艺网络科技有限公司 国新出审〔2024〕1742号 ISBN978-7-498-13831-6 2024年08月30日 9 城池对决 移动-休闲 益智 方圆电子音像出版社有限责任公司 武汉欢乐泡泡信息技术有限公司 国新出审〔2024〕1743号 ISBN978-7-498-13832-3 2024年08月30日 10 传奇小分队 移动 四川广益聚慧科技有限公司 成都克赛科技有限公司 国新出审〔2024〕1744号 ISBN978-7-498-13833-0 2024年08月30日 11 此间山海 移动、客户端 成都金山数字娱乐科技有限公司 成都金山世游卓立科技有限公司 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