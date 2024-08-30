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8月份国产网络游戏版号下发 117款游戏过审获批

2024-08-30 17:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:国家新闻出版署最新发布了2024年8月份的国产游戏版号审批结果，在本月的审批中，共有117款国产网络游戏获得了版号，涵盖了多家知名游戏公司的力作。

在这批过审的游戏中，包括了鹰角网络的《明日方舟:终末地》、网易雷火的《界外狂潮》、阿里灵犀互娱的《荒原曙光》、金山软件的《此间山海》、完美世界的游戏《让野人飞》等。

这批游戏版号的下发，不仅为国内游戏市场注入了新的活力，也预示着玩家们即将享受到更多样的娱乐内容。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1阿格兰战纪移动杭州渡口网络科技有限公司杭州凌烟阁科技有限公司国新出审〔2024〕1735号ISBN978-7-498-13824-82024年08月30日
2百无一失移动-休闲益智杭州群游科技有限公司天津新创元科技有限公司国新出审〔2024〕1736号ISBN978-7-498-13825-52024年08月30日
3刹那之刃移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司海南荣辰网络科技有限公司国新出审〔2024〕1737号ISBN978-7-498-13826-22024年08月30日
4长安十二时辰:不退意志移动湖南快乐芒果互娱科技有限公司湖南快乐芒果互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1738号ISBN978-7-498-13827-92024年08月30日
5长生:天机降世移动炫彩互动网络科技有限公司沈阳舞漾信息技术有限公司国新出审〔2024〕1739号ISBN978-7-498-13828-62024年08月30日
6超能连连看移动-休闲益智四川数字出版传媒有限公司绵阳智如科技有限责任公司国新出审〔2024〕1740号ISBN978-7-498-13829-32024年08月30日
7超能远征移动-休闲益智上海云蟾网络科技有限公司上海云蟾数码科技有限公司国新出审〔2024〕1741号ISBN978-7-498-13830-92024年08月30日
8车道管理移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海纵艺网络科技有限公司国新出审〔2024〕1742号ISBN978-7-498-13831-62024年08月30日
9城池对决移动-休闲益智方圆电子音像出版社有限责任公司武汉欢乐泡泡信息技术有限公司国新出审〔2024〕1743号ISBN978-7-498-13832-32024年08月30日
10传奇小分队移动四川广益聚慧科技有限公司成都克赛科技有限公司国新出审〔2024〕1744号ISBN978-7-498-13833-02024年08月30日
11此间山海移动、客户端成都金山数字娱乐科技有限公司成都金山世游卓立科技有限公司国新出审〔2024〕1745号ISBN978-7-498-13834-72024年08月30日
12丛林秘宝移动-休闲益智深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳维京人网络科技有限公司国新出审〔2024〕1746号ISBN978-7-498-13835-42024年08月30日
13大鹅向前冲移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京乐杰轮科技有限公司国新出审〔2024〕1747号ISBN978-7-498-13836-12024年08月30日
14巅峰战机移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市拇指派科技有限公司国新出审〔2024〕1748号ISBN978-7-498-13837-82024年08月30日
15顶级台球移动-休闲益智炫彩互动网络科技有限公司上海悦越达网络科技有限公司国新出审〔2024〕1749号ISBN978-7-498-13838-52024年08月30日
16斗罗大陆:小小唐三移动上海科学技术文献出版社有限公司上海手游天下数字科技有限公司国新出审〔2024〕1750号ISBN978-7-498-13839-22024年08月30日
17斗破苍穹:萧炎传移动三七互娱（上海）科技有限公司上海硬通网络科技有限公司国新出审〔2024〕1751号ISBN978-7-498-13840-82024年08月30日
18斗破仙境移动-休闲益智黑龙江龙华数字出版股份有限公司思玺（哈尔滨）文化科技有限公司国新出审〔2024〕1752号ISBN978-7-498-13841-52024年08月30日
19斗阵江湖移动河北冠林数字出版有限公司惠州市糖味网络科技有限公司国新出审〔2024〕1753号ISBN978-7-498-13842-22024年08月30日
20多乐五子棋移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司北京蓝色创想网络科技有限责任公司国新出审〔2024〕1754号ISBN978-7-498-13843-92024年08月30日
21二十四节气移动四川数字出版传媒有限公司成都东极六感信息科技有限公司国新出审〔2024〕1755号ISBN978-7-498-13844-62024年08月30日
22飞驰之路移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司江苏永炬星信息科技有限公司国新出审〔2024〕1756号ISBN978-7-498-13845-32024年08月30日
23风色大冒险移动上海商国网络科技发展有限公司上海冰雨火网络科技有限公司国新出审〔2024〕1757号ISBN978-7-498-13846-02024年08月30日
24弓箭传说2移动-休闲益智上海商国网络科技发展有限公司上海乐钻科技有限公司国新出审〔2024〕1758号ISBN978-7-498-13847-72024年08月30日
25孤行异星移动、客户端河北冠林数字出版有限公司北京什工坊网络科技有限公司国新出审〔2024〕1759号ISBN978-7-498-13848-42024年08月30日
26古代有大事移动重庆华龙网集团股份有限公司上海青氧橙网络科技有限公司国新出审〔2024〕1760号ISBN978-7-498-13849-12024年08月30日
27海边的安西娅移动上海电子出版有限公司上海游碧曜网络科技有限公司国新出审〔2024〕1761号ISBN978-7-498-13850-72024年08月30日
28海岛守望移动北京新媒传信科技有限公司北京壳木软件有限责任公司国新出审〔2024〕1762号ISBN978-7-498-13851-42024年08月30日
29花开寻踪移动-休闲益智重庆天健电子音像出版有限公司广州可酷淘信息技术有限公司国新出审〔2024〕1763号ISBN978-7-498-13852-12024年08月30日
30欢乐村超移动成都盈众九州网络科技有限公司贵州足超网络科技有限公司国新出审〔2024〕1764号ISBN978-7-498-13853-82024年08月30日
31幻灵荣耀移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海绚游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1765号ISBN978-7-498-13854-52024年08月30日
32幻想之都的黑猫移动北京联合出版有限责任公司上海欧皇网络科技有限公司国新出审〔2024〕1766号ISBN978-7-498-13855-22024年08月30日
33唤棋之战移动上海游族信息技术有限公司上海游族信息技术有限公司国新出审〔2024〕1767号ISBN978-7-498-13856-92024年08月30日
34荒原曙光移动、客户端广东音像出版社有限公司广州灵犀互动娱乐有限公司国新出审〔2024〕1768号ISBN978-7-498-13857-62024年08月30日
35火柴人闯关大作战移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司南京原极信息科技有限公司国新出审〔2024〕1769号ISBN978-7-498-13858-32024年08月30日
36剑气与魔法移动陕西三秦出版社有限责任公司广州卓游信息科技有限公司国新出审〔2024〕1770号ISBN978-7-498-13859-02024年08月30日
37节奏足球移动-休闲益智杭州群游科技有限公司江苏印洲网络科技有限公司国新出审〔2024〕1771号ISBN978-7-498-13860-62024年08月30日
38界外狂潮客户端浙江出版集团数字传媒有限公司杭州网易雷火科技有限公司国新出审〔2024〕1772号ISBN978-7-498-13861-32024年08月30日
39井字连线移动-休闲益智方圆电子音像出版社有限责任公司武汉市多比特信息科技有限公司国新出审〔2024〕1773号ISBN978-7-498-13862-02024年08月30日
40镜海拾光移动上海同济大学电子音像出版社有限公司上海还潮网络科技有限公司国新出审〔2024〕1774号ISBN978-7-498-13863-72024年08月30日
41矩阵:零日危机客户端浙江无端科技股份有限公司浙江无端科技股份有限公司国新出审〔2024〕1775号ISBN978-7-498-13864-42024年08月30日
42开荒与冒险移动炫彩互动网络科技有限公司厦门市风吉网络技术有限公司国新出审〔2024〕1776号ISBN978-7-498-13865-12024年08月30日
43开炮吧指挥官移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海跃逗网络科技有限公司国新出审〔2024〕1777号ISBN978-7-498-13866-82024年08月30日
44开心果果消移动-休闲益智北京中科奥科技有限公司武汉卧友网络科技有限公司国新出审〔2024〕1778号ISBN978-7-498-13867-52024年08月30日
45开心脑力达人移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司北京光耀大地科技有限公司国新出审〔2024〕1779号ISBN978-7-498-13868-22024年08月30日
46开心挑挑乐移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司杭州西米科技有限公司国新出审〔2024〕1780号ISBN978-7-498-13869-92024年08月30日
47开心小矿工移动上海恺英网络科技有限公司上海恺英软件技术有限公司国新出审〔2024〕1781号ISBN978-7-498-13870-52024年08月30日
48灵师的剑移动海南省电子音像出版社有限公司海南尚轩网络科技有限公司国新出审〔2024〕1782号ISBN978-7-498-13871-22024年08月30日
49灵妖异闻录移动上海科学技术文献出版社有限公司上海冰动信息技术有限公司国新出审〔2024〕1783号ISBN978-7-498-13872-92024年08月30日
50龙城契约移动广州盈正信息技术有限公司海南七鸥网络科技有限公司国新出审〔2024〕1784号ISBN978-7-498-13873-62024年08月30日
51龙骑争霸移动上海触控科技发展有限公司上海攸丰网络科技有限公司国新出审〔2024〕1785号ISBN978-7-498-13874-32024年08月30日
52美职篮篮球世界移动咪咕互动娱乐有限公司深圳市柚游信息技术有限公司国新出审〔2024〕1786号ISBN978-7-498-13875-02024年08月30日
53萌战原始人移动-休闲益智方圆电子音像出版社有限责任公司辽宁大为商迪技术服务有限公司国新出审〔2024〕1787号ISBN978-7-498-13876-72024年08月30日
54梦幻保卫战移动河北冠林数字出版有限公司海南遇玩科技有限公司国新出审〔2024〕1788号ISBN978-7-498-13877-42024年08月30日
55梦幻花城移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海齐玩网络科技有限公司国新出审〔2024〕1789号ISBN978-7-498-13878-12024年08月30日
56咪嘟消星星移动-休闲益智方圆电子音像出版社有限责任公司沈阳纵艺科技有限公司国新出审〔2024〕1790号ISBN978-7-498-13879-82024年08月30日
57秘境奇游移动上海触控科技发展有限公司上海季苏信息科技有限公司国新出审〔2024〕1791号ISBN978-7-498-13880-42024年08月30日
58秘境契约移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海芸晴梓俊科技有限公司国新出审〔2024〕1792号ISBN978-7-498-13881-12024年08月30日
59妙趣方块消移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市来玩科技有限公司国新出审〔2024〕1793号ISBN978-7-498-13882-82024年08月30日
60妙趣连线之旅移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司深圳市润谦科技有限公司国新出审〔2024〕1794号ISBN978-7-498-13883-52024年08月30日
61明日方舟:终末地移动、客户端、游戏机（PS5）游戏上海交通大学电子音像出版社有限公司上海鹰角塔罗斯网络科技有限公司国新出审〔2024〕1795号ISBN978-7-498-13884-22024年08月30日
62模拟新世界移动-休闲益智咪咕互动娱乐有限公司杭州冠略网络科技有限公司国新出审〔2024〕1796号ISBN978-7-498-13885-92024年08月30日
63蘑菇联盟移动-休闲益智重庆华龙网集团股份有限公司重庆园园网络科技有限公司国新出审〔2024〕1797号ISBN978-7-498-13886-62024年08月30日
64魔法合合合移动-休闲益智上海双盟网络科技有限公司上海噗呲网络科技有限公司国新出审〔2024〕1798号ISBN978-7-498-13887-32024年08月30日
65魔灵武士移动上海乐蜀网络科技股份有限公司上海糖游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1799号ISBN978-7-498-13888-02024年08月30日
66派对搭啦碰移动江苏凤凰数字传媒有限公司船岛科技（上海）有限公司国新出审〔2024〕1800号ISBN978-7-498-13889-72024年08月30日
67泡泡骑士移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司杭州掌动科技股份有限公司国新出审〔2024〕1801号ISBN978-7-498-13890-32024年08月30日
68朋趣中国象棋移动-休闲益智辽宁电子出版社有限责任公司北京朋趣科技有限公司国新出审〔2024〕1802号ISBN978-7-498-13891-02024年08月30日
69奇幻果园移动-休闲益智深圳中青宝互动网络股份有限公司广西一个字网络科技有限公司国新出审〔2024〕1803号ISBN978-7-498-13892-72024年08月30日
70奇幻梦旅人移动上海恺英网络科技有限公司广州万紫网络科技有限公司国新出审〔2024〕1804号ISBN978-7-498-13893-42024年08月30日
71枪王对战移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司成都力比科技有限公司国新出审〔2024〕1805号ISBN978-7-498-13894-12024年08月30日
72全民风暴赛车移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司北京多多游科技有限公司国新出审〔2024〕1806号ISBN978-7-498-13895-82024年08月30日
73全民接球移动-休闲益智杭州群游科技有限公司广州高桂科技有限公司国新出审〔2024〕1807号ISBN978-7-498-13896-52024年08月30日
74全线对抗移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海茗颜昊焱网络科技有限公司国新出审〔2024〕1808号ISBN978-7-498-13897-22024年08月30日
75让野人飞移动、客户端合肥完美世界网络技术有限公司合肥完美世界网络技术有限公司国新出审〔2024〕1809号ISBN978-7-498-13898-92024年08月30日
76深渊航线移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司杭州悦动互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1810号ISBN978-7-498-13899-62024年08月30日
77神宠降临移动炫彩互动网络科技有限公司上海一千级网络科技有限公司国新出审〔2024〕1811号ISBN978-7-498-13900-92024年08月30日
78神迹觉醒移动上海科学技术文献出版社有限公司上海炫闪网络科技有限公司国新出审〔2024〕1812号ISBN978-7-498-13901-62024年08月30日
79神判包青天移动上海声像电子出版社上海凡影网络科技有限公司国新出审〔2024〕1813号ISBN978-7-498-13902-32024年08月30日
80生肖守护者移动-休闲益智深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳市满天星文化娱乐有限公司国新出审〔2024〕1814号ISBN978-7-498-13903-02024年08月30日
81圣树法则移动重庆天健电子音像出版有限公司广州乐腾软件科技有限公司国新出审〔2024〕1815号ISBN978-7-498-13904-72024年08月30日
82实况小镇移动、客户端广州四三九九信息科技有限公司广州四三九九信息科技有限公司国新出审〔2024〕1816号ISBN978-7-498-13905-42024年08月30日
83水晶幻想移动、客户端上海触控科技发展有限公司上海紫舜信息技术有限公司国新出审〔2024〕1817号ISBN978-7-498-13906-12024年08月30日
84太难了移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京古鲁营销顾问有限公司国新出审〔2024〕1818号ISBN978-7-498-13907-82024年08月30日
85泰坦降临移动深圳冰川网络股份有限公司海南悠乐网络科技有限公司国新出审〔2024〕1819号ISBN978-7-498-13908-52024年08月30日
86探宝历险记移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京赛诺斯科技发展有限责任公司国新出审〔2024〕1820号ISBN978-7-498-13909-22024年08月30日
87探险终章移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司深圳市冰柠乐科技有限公司国新出审〔2024〕1821号ISBN978-7-498-13910-82024年08月30日
88天龙八部:群侠对决移动北京畅游时代数码技术有限公司北京畅游时代数码技术有限公司国新出审〔2024〕1822号ISBN978-7-498-13911-52024年08月30日
89天天八段锦移动-休闲益智咪咕互动娱乐有限公司咪咕互动娱乐有限公司国新出审〔2024〕1823号ISBN978-7-498-13912-22024年08月30日
90玩具指令移动厦门大学电子出版社有限责任公司厦门过零网络科技有限公司国新出审〔2024〕1824号ISBN978-7-498-13913-92024年08月30日
91未见新星移动-休闲益智苏州好玩友网络科技有限公司苏州沁游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1825号ISBN978-7-498-13914-62024年08月30日
92我不是胖虎:小岛大当家移动、客户端江苏凤凰电子音像出版社有限公司深圳奇策迭出文化创意有限公司国新出审〔2024〕1826号ISBN978-7-498-13915-32024年08月30日
93我的汉克狗:海岛移动-休闲益智上海商国网络科技发展有限公司上海励挚网络科技有限公司国新出审〔2024〕1827号ISBN978-7-498-13916-02024年08月30日
94我的猫小院移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京淘未来网络技术有限公司国新出审〔2024〕1828号ISBN978-7-498-13917-72024年08月30日
95无尽防线移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海辛心瀚淼科技有限公司国新出审〔2024〕1829号ISBN978-7-498-13918-42024年08月30日
96无名佣兵团移动上海科学技术文献出版社有限公司广州谷得网络科技有限公司国新出审〔2024〕1830号ISBN978-7-498-13919-12024年08月30日
97无双兵器移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司海南青橙时代网络科技有限公司国新出审〔2024〕1831号ISBN978-7-498-13920-72024年08月30日
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99希望城移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海玉鹤智仁信息科技有限公司国新出审〔2024〕1833号ISBN978-7-498-13922-12024年08月30日
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101小小水世界移动重庆聚购科技发展有限公司成都星合互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1835号ISBN978-7-498-13924-52024年08月30日
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103星耀餐厅移动上海电子出版有限公司上海贻芳网络科技有限公司国新出审〔2024〕1837号ISBN978-7-498-13926-92024年08月30日
104幸存者冒险移动河北冠林数字出版有限公司广州晟越信息技术有限公司国新出审〔2024〕1838号ISBN978-7-498-13927-62024年08月30日
105幸福路上的火锅店移动四川数字出版传媒有限公司成都零下七度科技有限公司国新出审〔2024〕1839号ISBN978-7-498-13928-32024年08月30日
106湮灭:边界线移动广东音像出版社有限公司广州海跃信息科技有限公司国新出审〔2024〕1840号ISBN978-7-498-13929-02024年08月30日
107要塞战记移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司沈阳易游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1841号ISBN978-7-498-13930-62024年08月30日
108遗弃之地移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司南京迈乐游信息技术有限公司国新出审〔2024〕1842号ISBN978-7-498-13931-32024年08月30日
109以剑之名移动-休闲益智广东趣炫网络股份有限公司广州趣悦信息技术有限公司国新出审〔2024〕1843号ISBN978-7-498-13932-02024年08月30日
110异人之下移动、客户端上海声像电子出版社上海纳原信息技术有限公司国新出审〔2024〕1844号ISBN978-7-498-13933-72024年08月30日
111勇者挑战移动-休闲益智杭州群游科技有限公司上海海之水网络科技有限公司国新出审〔2024〕1845号ISBN978-7-498-13934-42024年08月30日
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