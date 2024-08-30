8月份国产网络游戏版号下发 117款游戏过审获批

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:国家新闻出版署最新发布了2024年8月份的国产游戏版号审批结果，在本月的审批中，共有117款国产网络游戏获得了版号，涵盖了多家知名游戏公司的力作。
在这批过审的游戏中，包括了鹰角网络的《明日方舟:终末地》、网易雷火的《界外狂潮》、阿里灵犀互娱的《荒原曙光》、金山软件的《此间山海》、完美世界的游戏《让野人飞》等。
这批游戏版号的下发，不仅为国内游戏市场注入了新的活力，也预示着玩家们即将享受到更多样的娱乐内容。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|阿格兰战纪
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|杭州凌烟阁科技有限公司
|国新出审〔2024〕1735号
|ISBN978-7-498-13824-8
|2024年08月30日
|2
|百无一失
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|天津新创元科技有限公司
|国新出审〔2024〕1736号
|ISBN978-7-498-13825-5
|2024年08月30日
|3
|刹那之刃
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|海南荣辰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1737号
|ISBN978-7-498-13826-2
|2024年08月30日
|4
|长安十二时辰:不退意志
|移动
|湖南快乐芒果互娱科技有限公司
|湖南快乐芒果互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1738号
|ISBN978-7-498-13827-9
|2024年08月30日
|5
|长生:天机降世
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|沈阳舞漾信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1739号
|ISBN978-7-498-13828-6
|2024年08月30日
|6
|超能连连看
|移动-休闲益智
|四川数字出版传媒有限公司
|绵阳智如科技有限责任公司
|国新出审〔2024〕1740号
|ISBN978-7-498-13829-3
|2024年08月30日
|7
|超能远征
|移动-休闲益智
|上海云蟾网络科技有限公司
|上海云蟾数码科技有限公司
|国新出审〔2024〕1741号
|ISBN978-7-498-13830-9
|2024年08月30日
|8
|车道管理
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海纵艺网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1742号
|ISBN978-7-498-13831-6
|2024年08月30日
|9
|城池对决
|移动-休闲益智
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|武汉欢乐泡泡信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1743号
|ISBN978-7-498-13832-3
|2024年08月30日
|10
|传奇小分队
|移动
|四川广益聚慧科技有限公司
|成都克赛科技有限公司
|国新出审〔2024〕1744号
|ISBN978-7-498-13833-0
|2024年08月30日
|11
|此间山海
|移动、客户端
|成都金山数字娱乐科技有限公司
|成都金山世游卓立科技有限公司
|国新出审〔2024〕1745号
|ISBN978-7-498-13834-7
|2024年08月30日
|12
|丛林秘宝
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳维京人网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1746号
|ISBN978-7-498-13835-4
|2024年08月30日
|13
|大鹅向前冲
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京乐杰轮科技有限公司
|国新出审〔2024〕1747号
|ISBN978-7-498-13836-1
|2024年08月30日
|14
|巅峰战机
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市拇指派科技有限公司
|国新出审〔2024〕1748号
|ISBN978-7-498-13837-8
|2024年08月30日
|15
|顶级台球
|移动-休闲益智
|炫彩互动网络科技有限公司
|上海悦越达网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1749号
|ISBN978-7-498-13838-5
|2024年08月30日
|16
|斗罗大陆:小小唐三
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海手游天下数字科技有限公司
|国新出审〔2024〕1750号
|ISBN978-7-498-13839-2
|2024年08月30日
|17
|斗破苍穹:萧炎传
|移动
|三七互娱（上海）科技有限公司
|上海硬通网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1751号
|ISBN978-7-498-13840-8
|2024年08月30日
|18
|斗破仙境
|移动-休闲益智
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|思玺（哈尔滨）文化科技有限公司
|国新出审〔2024〕1752号
|ISBN978-7-498-13841-5
|2024年08月30日
|19
|斗阵江湖
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|惠州市糖味网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1753号
|ISBN978-7-498-13842-2
|2024年08月30日
|20
|多乐五子棋
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京蓝色创想网络科技有限责任公司
|国新出审〔2024〕1754号
|ISBN978-7-498-13843-9
|2024年08月30日
|21
|二十四节气
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都东极六感信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1755号
|ISBN978-7-498-13844-6
|2024年08月30日
|22
|飞驰之路
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|江苏永炬星信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1756号
|ISBN978-7-498-13845-3
|2024年08月30日
|23
|风色大冒险
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海冰雨火网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1757号
|ISBN978-7-498-13846-0
|2024年08月30日
|24
|弓箭传说2
|移动-休闲益智
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海乐钻科技有限公司
|国新出审〔2024〕1758号
|ISBN978-7-498-13847-7
|2024年08月30日
|25
|孤行异星
|移动、客户端
|河北冠林数字出版有限公司
|北京什工坊网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1759号
|ISBN978-7-498-13848-4
|2024年08月30日
|26
|古代有大事
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|上海青氧橙网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1760号
|ISBN978-7-498-13849-1
|2024年08月30日
|27
|海边的安西娅
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海游碧曜网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1761号
|ISBN978-7-498-13850-7
|2024年08月30日
|28
|海岛守望
|移动
|北京新媒传信科技有限公司
|北京壳木软件有限责任公司
|国新出审〔2024〕1762号
|ISBN978-7-498-13851-4
|2024年08月30日
|29
|花开寻踪
|移动-休闲益智
|重庆天健电子音像出版有限公司
|广州可酷淘信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1763号
|ISBN978-7-498-13852-1
|2024年08月30日
|30
|欢乐村超
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|贵州足超网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1764号
|ISBN978-7-498-13853-8
|2024年08月30日
|31
|幻灵荣耀
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海绚游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1765号
|ISBN978-7-498-13854-5
|2024年08月30日
|32
|幻想之都的黑猫
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|上海欧皇网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1766号
|ISBN978-7-498-13855-2
|2024年08月30日
|33
|唤棋之战
|移动
|上海游族信息技术有限公司
|上海游族信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1767号
|ISBN978-7-498-13856-9
|2024年08月30日
|34
|荒原曙光
|移动、客户端
|广东音像出版社有限公司
|广州灵犀互动娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕1768号
|ISBN978-7-498-13857-6
|2024年08月30日
|35
|火柴人闯关大作战
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|南京原极信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1769号
|ISBN978-7-498-13858-3
|2024年08月30日
|36
|剑气与魔法
|移动
|陕西三秦出版社有限责任公司
|广州卓游信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1770号
|ISBN978-7-498-13859-0
|2024年08月30日
|37
|节奏足球
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|江苏印洲网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1771号
|ISBN978-7-498-13860-6
|2024年08月30日
|38
|界外狂潮
|客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|国新出审〔2024〕1772号
|ISBN978-7-498-13861-3
|2024年08月30日
|39
|井字连线
|移动-休闲益智
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|武汉市多比特信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1773号
|ISBN978-7-498-13862-0
|2024年08月30日
|40
|镜海拾光
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海还潮网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1774号
|ISBN978-7-498-13863-7
|2024年08月30日
|41
|矩阵:零日危机
|客户端
|浙江无端科技股份有限公司
|浙江无端科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1775号
|ISBN978-7-498-13864-4
|2024年08月30日
|42
|开荒与冒险
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|厦门市风吉网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1776号
|ISBN978-7-498-13865-1
|2024年08月30日
|43
|开炮吧指挥官
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海跃逗网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1777号
|ISBN978-7-498-13866-8
|2024年08月30日
|44
|开心果果消
|移动-休闲益智
|北京中科奥科技有限公司
|武汉卧友网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1778号
|ISBN978-7-498-13867-5
|2024年08月30日
|45
|开心脑力达人
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京光耀大地科技有限公司
|国新出审〔2024〕1779号
|ISBN978-7-498-13868-2
|2024年08月30日
|46
|开心挑挑乐
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州西米科技有限公司
|国新出审〔2024〕1780号
|ISBN978-7-498-13869-9
|2024年08月30日
|47
|开心小矿工
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|上海恺英软件技术有限公司
|国新出审〔2024〕1781号
|ISBN978-7-498-13870-5
|2024年08月30日
|48
|灵师的剑
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南尚轩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1782号
|ISBN978-7-498-13871-2
|2024年08月30日
|49
|灵妖异闻录
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海冰动信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1783号
|ISBN978-7-498-13872-9
|2024年08月30日
|50
|龙城契约
|移动
|广州盈正信息技术有限公司
|海南七鸥网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1784号
|ISBN978-7-498-13873-6
|2024年08月30日
|51
|龙骑争霸
|移动
|上海触控科技发展有限公司
|上海攸丰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1785号
|ISBN978-7-498-13874-3
|2024年08月30日
|52
|美职篮篮球世界
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|深圳市柚游信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1786号
|ISBN978-7-498-13875-0
|2024年08月30日
|53
|萌战原始人
|移动-休闲益智
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|辽宁大为商迪技术服务有限公司
|国新出审〔2024〕1787号
|ISBN978-7-498-13876-7
|2024年08月30日
|54
|梦幻保卫战
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|海南遇玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1788号
|ISBN978-7-498-13877-4
|2024年08月30日
|55
|梦幻花城
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海齐玩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1789号
|ISBN978-7-498-13878-1
|2024年08月30日
|56
|咪嘟消星星
|移动-休闲益智
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|沈阳纵艺科技有限公司
|国新出审〔2024〕1790号
|ISBN978-7-498-13879-8
|2024年08月30日
|57
|秘境奇游
|移动
|上海触控科技发展有限公司
|上海季苏信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1791号
|ISBN978-7-498-13880-4
|2024年08月30日
|58
|秘境契约
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海芸晴梓俊科技有限公司
|国新出审〔2024〕1792号
|ISBN978-7-498-13881-1
|2024年08月30日
|59
|妙趣方块消
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1793号
|ISBN978-7-498-13882-8
|2024年08月30日
|60
|妙趣连线之旅
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|深圳市润谦科技有限公司
|国新出审〔2024〕1794号
|ISBN978-7-498-13883-5
|2024年08月30日
|61
|明日方舟:终末地
|移动、客户端、游戏机（PS5）游戏
|上海交通大学电子音像出版社有限公司
|上海鹰角塔罗斯网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1795号
|ISBN978-7-498-13884-2
|2024年08月30日
|62
|模拟新世界
|移动-休闲益智
|咪咕互动娱乐有限公司
|杭州冠略网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1796号
|ISBN978-7-498-13885-9
|2024年08月30日
|63
|蘑菇联盟
|移动-休闲益智
|重庆华龙网集团股份有限公司
|重庆园园网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1797号
|ISBN978-7-498-13886-6
|2024年08月30日
|64
|魔法合合合
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|上海噗呲网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1798号
|ISBN978-7-498-13887-3
|2024年08月30日
|65
|魔灵武士
|移动
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海糖游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1799号
|ISBN978-7-498-13888-0
|2024年08月30日
|66
|派对搭啦碰
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|船岛科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕1800号
|ISBN978-7-498-13889-7
|2024年08月30日
|67
|泡泡骑士
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|杭州掌动科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1801号
|ISBN978-7-498-13890-3
|2024年08月30日
|68
|朋趣中国象棋
|移动-休闲益智
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京朋趣科技有限公司
|国新出审〔2024〕1802号
|ISBN978-7-498-13891-0
|2024年08月30日
|69
|奇幻果园
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|广西一个字网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1803号
|ISBN978-7-498-13892-7
|2024年08月30日
|70
|奇幻梦旅人
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|广州万紫网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1804号
|ISBN978-7-498-13893-4
|2024年08月30日
|71
|枪王对战
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|成都力比科技有限公司
|国新出审〔2024〕1805号
|ISBN978-7-498-13894-1
|2024年08月30日
|72
|全民风暴赛车
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1806号
|ISBN978-7-498-13895-8
|2024年08月30日
|73
|全民接球
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|广州高桂科技有限公司
|国新出审〔2024〕1807号
|ISBN978-7-498-13896-5
|2024年08月30日
|74
|全线对抗
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海茗颜昊焱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1808号
|ISBN978-7-498-13897-2
|2024年08月30日
|75
|让野人飞
|移动、客户端
|合肥完美世界网络技术有限公司
|合肥完美世界网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1809号
|ISBN978-7-498-13898-9
|2024年08月30日
|76
|深渊航线
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州悦动互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1810号
|ISBN978-7-498-13899-6
|2024年08月30日
|77
|神宠降临
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|上海一千级网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1811号
|ISBN978-7-498-13900-9
|2024年08月30日
|78
|神迹觉醒
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海炫闪网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1812号
|ISBN978-7-498-13901-6
|2024年08月30日
|79
|神判包青天
|移动
|上海声像电子出版社
|上海凡影网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1813号
|ISBN978-7-498-13902-3
|2024年08月30日
|80
|生肖守护者
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市满天星文化娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕1814号
|ISBN978-7-498-13903-0
|2024年08月30日
|81
|圣树法则
|移动
|重庆天健电子音像出版有限公司
|广州乐腾软件科技有限公司
|国新出审〔2024〕1815号
|ISBN978-7-498-13904-7
|2024年08月30日
|82
|实况小镇
|移动、客户端
|广州四三九九信息科技有限公司
|广州四三九九信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1816号
|ISBN978-7-498-13905-4
|2024年08月30日
|83
|水晶幻想
|移动、客户端
|上海触控科技发展有限公司
|上海紫舜信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1817号
|ISBN978-7-498-13906-1
|2024年08月30日
|84
|太难了
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京古鲁营销顾问有限公司
|国新出审〔2024〕1818号
|ISBN978-7-498-13907-8
|2024年08月30日
|85
|泰坦降临
|移动
|深圳冰川网络股份有限公司
|海南悠乐网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1819号
|ISBN978-7-498-13908-5
|2024年08月30日
|86
|探宝历险记
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2024〕1820号
|ISBN978-7-498-13909-2
|2024年08月30日
|87
|探险终章
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|深圳市冰柠乐科技有限公司
|国新出审〔2024〕1821号
|ISBN978-7-498-13910-8
|2024年08月30日
|88
|天龙八部:群侠对决
|移动
|北京畅游时代数码技术有限公司
|北京畅游时代数码技术有限公司
|国新出审〔2024〕1822号
|ISBN978-7-498-13911-5
|2024年08月30日
|89
|天天八段锦
|移动-休闲益智
|咪咕互动娱乐有限公司
|咪咕互动娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕1823号
|ISBN978-7-498-13912-2
|2024年08月30日
|90
|玩具指令
|移动
|厦门大学电子出版社有限责任公司
|厦门过零网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1824号
|ISBN978-7-498-13913-9
|2024年08月30日
|91
|未见新星
|移动-休闲益智
|苏州好玩友网络科技有限公司
|苏州沁游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1825号
|ISBN978-7-498-13914-6
|2024年08月30日
|92
|我不是胖虎:小岛大当家
|移动、客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|深圳奇策迭出文化创意有限公司
|国新出审〔2024〕1826号
|ISBN978-7-498-13915-3
|2024年08月30日
|93
|我的汉克狗:海岛
|移动-休闲益智
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海励挚网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1827号
|ISBN978-7-498-13916-0
|2024年08月30日
|94
|我的猫小院
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京淘未来网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1828号
|ISBN978-7-498-13917-7
|2024年08月30日
|95
|无尽防线
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海辛心瀚淼科技有限公司
|国新出审〔2024〕1829号
|ISBN978-7-498-13918-4
|2024年08月30日
|96
|无名佣兵团
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|广州谷得网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1830号
|ISBN978-7-498-13919-1
|2024年08月30日
|97
|无双兵器
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|海南青橙时代网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1831号
|ISBN978-7-498-13920-7
|2024年08月30日
|98
|无限机兵
|客户端、游戏机（PS）游戏
|北京目标在线科技有限公司
|北京中电博亚科技有限公司
|国新出审〔2024〕1832号
|ISBN978-7-498-13921-4
|2024年08月30日
|99
|希望城
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海玉鹤智仁信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1833号
|ISBN978-7-498-13922-1
|2024年08月30日
|100
|象棋暗棋大师
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京掌上易游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1834号
|ISBN978-7-498-13923-8
|2024年08月30日
|101
|小小水世界
|移动
|重庆聚购科技发展有限公司
|成都星合互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1835号
|ISBN978-7-498-13924-5
|2024年08月30日
|102
|星海幸存者
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海盼宝网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1836号
|ISBN978-7-498-13925-2
|2024年08月30日
|103
|星耀餐厅
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海贻芳网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1837号
|ISBN978-7-498-13926-9
|2024年08月30日
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|幸存者冒险
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|广州晟越信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1838号
|ISBN978-7-498-13927-6
|2024年08月30日
|105
|幸福路上的火锅店
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|成都零下七度科技有限公司
|国新出审〔2024〕1839号
|ISBN978-7-498-13928-3
|2024年08月30日
|106
|湮灭:边界线
|移动
|广东音像出版社有限公司
|广州海跃信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1840号
|ISBN978-7-498-13929-0
|2024年08月30日
|107
|要塞战记
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|沈阳易游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1841号
|ISBN978-7-498-13930-6
|2024年08月30日
|108
|遗弃之地
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|南京迈乐游信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1842号
|ISBN978-7-498-13931-3
|2024年08月30日
|109
|以剑之名
|移动-休闲益智
|广东趣炫网络股份有限公司
|广州趣悦信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1843号
|ISBN978-7-498-13932-0
|2024年08月30日
|110
|异人之下
|移动、客户端
|上海声像电子出版社
|上海纳原信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1844号
|ISBN978-7-498-13933-7
|2024年08月30日
|111
|勇者挑战
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|上海海之水网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1845号
|ISBN978-7-498-13934-4
|2024年08月30日
|112
|元游连连看
|移动-休闲益智
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|上海元游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1846号
|ISBN978-7-498-13935-1
|2024年08月30日
|113
|原始觉醒
|移动、客户端
|上海双盟网络科技有限公司
|上海趣赫网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1847号
|ISBN978-7-498-13936-8
|2024年08月30日
|114
|折纸达人
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1848号
|ISBN978-7-498-13937-5
|2024年08月30日
|115
|执笔画江湖
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉一玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1849号
|ISBN978-7-498-13938-2
|2024年08月30日
|116
|植物萌斗
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|江苏砺兰兴瑞网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1850号
|ISBN978-7-498-13939-9
|2024年08月30日
|117
|重建生存营地
|移动
|山东科学技术出版社有限公司
|北京幻想屋科技有限公司
|国新出审〔2024〕1851号
|ISBN978-7-498-13940-5
|2024年08月30日
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