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AI日报：媲美GPT-4！智谱AI发布模型GLM-4-Plus；阿里重磅开源超强AI模型Qwen2-VL；国产AI神器NotePin在国外火了

2024-08-30 14:37 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Runway突然删除Stable Diffusion v1. 5 代码库

近日，Runway突然从Hugging Face平台上偷偷删除了其代码库，包括备受瞩目的Stable Diffusion v1. 5 项目，这一举动在科技圈引起了不小的震动。

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【AiBase提要：】

📉 Runway从Hugging Face平台删除了Stable Diffusion v1. 5 代码库，未提前通知社区。

⚖️ 删除原因可能与版权争议有关，导致对依赖这些资源的开发者造成困扰。

🔍 外界猜测此举或与市场竞争压力有关，如Cog-5B的崛起。

详情：https://www.aibase.com/zh/news/11434

2、阿里云通义网页版推出PPT创作新功能:AI助力高效创意表达

阿里云旗下的通义大模型平台近日在其网页版（tongyi.ai）上线了全新的"PPT创作"功能，为用户提供了一个智能、高效的演示文稿制作工具。

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【AiBase提要：】

📈 新功能免费，简化PPT制作流程，支持智能大纲生成。

🎨 依托视觉大模型，提供精美设计和图像素材匹配。

📑 支持多种模板，涵盖工作汇报、学术演讲等场景。

3、智谱AI震撼发布GLM-4-Plus：媲美GPT-4，首创C端视频通话功能

智谱AI最新发布的GLM-4-Plus模型展示了与OpenAI GPT-4媲美的强大视觉能力，即将开放使用。这一突破性进展标志着国产AI技术飞跃，为用户带来前所未有的智能体验。

【AiBase提要:】

🌟 GLM-4-Plus实现了语言解析、指令执行和长文本处理能力的质的飞跃，保持国际领先地位。

🔍 CogView-3-Plus性能媲美MJ-V6和FLUX模型，在文生图性能上取得突破。

📹 GLM-4V-Plus具备出色的图像和视频理解能力，将成为国内首个通用视频理解模型API。

详情链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Ww8njI4NiyH7arxML0nh8w

4、阿里重磅开源超强AI模型Qwen2-VL：能理解超 20 分钟视频

阿里巴巴的云计算部门发布了一款强大的AI模型Qwen2-VL，能理解视觉内容，包括图片和视频，实时分析长达20分钟的视频，表现优秀。

【AiBase提要:】

🔍 强大的视频分析能力: Qwen2-VL能实时分析20分钟以上的视频内容，回答相关问题。

🌐 多语言支持: 支持多种语言，全球用户轻松使用。

📦 开源版本可用: 7B和2B版本开源，适合创新团队。

详情链接:https://qwenlm.github.io/blog/qwen2-vl/

5、可随身携带的GPT-4o？国产AI神器NotePin横扫海外 20万用户抢购

NotePin是一款由深圳机智连接科技有限公司推出的智能可穿戴设备，以亲民价格赢得市场，吸引海外20万用户的青睐。它集录音、转录于一体，支持59种语言的语音转文本功能，提供高效信息捕捉和整理。性能出色，具备20小时续航、端到端加密技术和高质量录音功能。公司背景强大，产品创新引领国产AI硬件发展。

【AiBase提要:】

🔊 亲民价格赢得市场，吸引20万用户青睐。

🎙️ 支持59种语言的语音转文本功能，提高工作效率。

💡 高性能：20小时续航、端到端加密技术、高质量录音。

6、一张照片就能克隆自己！Butterflies AI 带你玩转虚拟人生

Butterflies AI推出的“克隆”功能让用户上传自拍照即可生成AI角色，探索不同生活可能性，提供有趣的AI体验。创始人是前Snap工程师，获得480万美元融资，计划扩大功能和用户群体。

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【AiBase提要:】

🌟 用户可以通过 “克隆” 功能，将自己变成一个 AI 角色，体验不同的生活情境。

💰 Butterflies AI 已成功融资480万美元，未来将进一步扩大功能和用户群体。

🚀 Butterflies AI 提供独特的AI体验，让用户创造具备个性和背景的AI克隆，与其他人互动。

7、Freepik最新AI图像生成模型Mystic颠覆想象

Freepik最近推出的AI图像生成模型Mystic正在AI创作领域掀起一场视觉革命，其输出质量直达全高清水平，展现了AI技术在图像生成领域的最新进展。Mystic不仅挑战了我们对AI创作能力的认知，也为艺术家、设计师和创意工作者提供了一个强大的创作工具，为视觉艺术领域带来更多令人惊叹的作品。

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【AiBase提要:】

🎨 Mystic是由Freepik团队与Magnific AI联手打造的AI图像生成模型，能创造逼真画面并精准捕捉复杂场景细节

🌟 Mystic的技术融合了Stable Diffusion、Flux和Magnific自有模型的优势，经过精心调校的精英团队验证实力

💡 Mystic仅向Freepik平台高级用户开放，展示了AI技术在图像生成领域的最新进展，为创意工作者提供强大工具

详情链接:https://www.freepik.com/pikaso/ai-image-generator

8、Meta的Llama系列模型采用率暴涨，下载量近3. 5 亿、激增 10 倍

近日，Meta 公司发布了一份中期更新，称其 Llama 系列模型的采用率大幅上升，尤其是在上个月推出了大型的 Llama3. 1 之后。这一消息表明，开源 AI 正在逐步追赶封闭源代码的主导地位。

【AiBase提要：】

🌟 Llama模型在Hugging Face上的下载量接近3. 5 亿，同比增长十倍。

📈 Zoom、Goldman Sachs等企业开始广泛应用Llama模型。

🚀 开源AI的崛起对封闭模型公司带来了创新压力。

9、AI编程界新晋独角兽！Cursor对手Codeium融资1.5亿美元 估值12.5亿美元

AI编程领域近期投资热度持续高涨，Codeium成功获得1.5亿美元融资，成为独角兽企业。该公司通过自主研发的代码大模型提高软件开发效率，推出新技术助力开发者提升工作效率，引领软件开发智能化方向发展。

【AiBase提要:】

🌟 Codeium成功融资1.5亿美元，估值达12.5亿美元，成为独角兽企业。

👩‍💻 平台致力于通过自主研发的代码大模型提高软件开发效率，已在多个知名企业落地应用。

🚀 新技术Cortex和Forge助力开发者提升工作效率，推动软件开发向更智能化方向发展。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/codeium

10、翻倍！ChatGPT每周活跃用户激增至2亿

OpenAI官方消息显示，每周使用ChatGPT的人数已突破2亿，较去年翻倍增长。这表明ChatGPT在全球影响力不断扩大。同时，92%的《财富》500强企业正在使用OpenAI产品。AI聊天工具市场竞争激烈，Meta等公司也加大投入。AI技术受关注，OpenAI同意政府对AI模型进行评估，提高监管和安全管理。未来AI工具前景广阔，为生活和工作带来便利和创新。

【AiBase提要:】

🌟 ChatGPT每周活跃用户翻倍至2亿，显示持续增长。

🏢 92%的《财富》500强企业使用OpenAI产品，证明商业领域依赖AI技术增加。

🤖 AI聊天工具市场竞争激烈，Meta等公司推出AI聊天界面，但OpenAI用户基数持续增长。

11、美国人工智能安全研究所与Anthropic、OpenAI达成AI安全合作协议

这篇文章介绍了美国人工智能安全研究所与Anthropic、OpenAI签署谅解备忘录，开启人工智能安全研究、测试与评估的合作。该合作为推动人工智能安全科学发展迈出重要一步，标志着负责任地管理人工智能未来的重要里程碑。

【AiBase提要:】

🤝 合作开启新篇章：美国人工智能安全研究所与Anthropic、OpenAI签署谅解备忘录，共同开展人工智能安全研究、测试与评估。

🔍 深入评估新模型：合作协议允许研究所在主要新模型发布前后评估其能力和安全风险，研究减轻风险的方法。

🌐 推动人工智能安全发展：合作将帮助实现拜登-哈里斯政府关于人工智能的行政命令，促进人工智能的安全、可靠和值得信赖的开发和使用。

12、融资3.2亿美元！AI编程公司Magic新模型支持1亿Token上下文窗口

Magic是一家专注于生成式AI编程的初创公司，最近宣布完成了3.2亿美元的融资，引领了众多知名投资者的参与。公司特色技术之一是超长的上下文窗口，名为“长期记忆网络”，新模型LTM-2-mini展示了强大的性能优势。此外，与谷歌云合作建立超级计算机，提升AI模型的训练和推理效率。

【AiBase提要:】

🌟 Magic获得了3.2亿美元的融资，投资者包括前谷歌CEO埃里克・施密特和其他知名机构。

💻 公司与谷歌云合作，计划构建两台强大的超级计算机，以提升AI模型的训练和推理效率。

🚀 Magic致力于帮助软件工程师实现自动化编码，拥有超长上下文窗口的技术使其在市场上具备竞争优势。

详情链接:https://magic.dev/blog/100m-token-context-windows

13、AI带来的投资焦虑！63%企业因害怕错过机会争相布局AI

最近的调查显示，企业因“错失恐惧”（FOMO）加大对人工智能的投资。63%的全球IT领导者担心不使用AI会降低竞争力，平均投资超过879,000美元。文章还探讨了企业对AI工具的信任度和担忧，以及不同地区对AI的态度差异。

【AiBase提要:】

💰 63%的企业因FOMO加大AI投资，平均超过879,000美元!

🤖 84%的受访者信任AI工具，特别是小型语言模型的信任度高达90%!

📊 91%的公司相信遵循政府规定，但只有56%拥有自己的可信AI政策!

14、问题很严重！数百个开源LLM服务器泄露企业和健康敏感数据

这篇文章揭示了数百个开源LLM服务器泄露敏感信息的严重问题，暴露了企业和健康数据的风险。

【AiBase提要:】

🔒 数百个LLM和向量数据库泄露敏感信息，企业安全形势堪忧。

💻 Flowise工具存在身份验证绕过漏洞，已被黑客利用破解多台服务器。

🛡️ 专家建议企业加强对AI服务的访问控制，定期监控和更新安全措施。

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