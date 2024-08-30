腾讯广告：微信小游戏已支持 PC 端推广

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:腾讯广告团队近日宣布，微信小游戏现已支持PC端推广，为小游戏广告主提供了触达海量PC端用户的机会。

微信小游戏PC端的功能升级包括支持用户自由调整游戏尺寸和一键配置键盘鼠标映射，极大提升了游戏体验。此外，微信还提供了多端复访入口，实现了PC端与移动端的数据互通。这些升级使得PC端小游戏市场规模迅速增长，部分游戏的人均游戏时长已超过300分钟，活跃用户次日留存率高达80%。

腾讯广告整合开放了适合微信小游戏推广的全域优质PC流量场景，覆盖了社交、娱乐、资讯工具三类PC用户常用媒体。这包括社交媒体微信、娱乐媒体如腾讯视频、应用宝、腾讯手游助手及虎牙等，以及资讯工具媒体如QQ浏览器、腾讯新闻、搜狗输入法等。

为了提高广告投放效率，腾讯广告还优化了推广链路与定向，支持广告一键拉起微信小游戏，用户无需重复登录即可开始游戏。自7月起，全量支持小游戏广告主定向直投PC端流量，快速获取目标用户。

广告主可以通过腾讯广告投放平台（ad.qq.com）创建广告，选择“微信流量”及“腾讯平台与内容媒体电脑端”版位，选择定向“Windows / Mac”，一键投放至PC流量。操作简单易上手，并支持API简便操作。

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