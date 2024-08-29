华为：上半年销售收入4175亿元 同比增长 34.3%

Maia 100是微软为Azure设计的首款定制AI加速器，专为大规模AI工作负载而打造，通过软硬件的协同优化，实现了性能、可扩展性和灵活性的最大化。它采用了TSMC N5工艺和COWOS-S互连技术，具备高达1.8TB/s的带宽和64GB的容量，支持高达700W的热设计功耗(TDP)，但以500W运行，确保了高效的能效比。Maia 100集成了高速张量单元、向量处理器、DMA引擎和硬件信号量，支持多种数据类型和张量切分方案，并通过以太网互连支持大规模AI模型。此外，Maia SDK提供了丰富的组件，支持快速部署PyTorch和Triton模型，并通过双编程模型确保高效的数据处理和同步。