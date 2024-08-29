华为：上半年销售收入4175亿元 同比增长 34.3%

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:今日，华为发布2024年上半年经营业绩。上半年，华为实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%，整体经营稳健，结果符合预期。
华为轮值董事长徐直军表示:“集团整体经营情况符合预期。我们将贯彻全流程'高质量”的公司战略，持续优化产业组合，增强发展韧性，建设繁荣产业生态，为客户贡献更有竞争力的产品和解决方案。
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学大教育（SZ:000526）近日发布2024年度半年报，延续收入、利润双增长势头 报告期内，学大教育营业收入16.2亿元，同比增长29.43%，归母净利润1.6亿元，同比增长81.82%。 今年上半年，A股教育上市公司表现差强人意，在截至8月29日已发布半年报的A股教育公司中，学大教育是其中少有的收入、利润双增长的公司。 特别是在利润端，学大教育表现亮眼。半年报显示，不考虑股份支付
8月8日，“Counterpoint行业对话：中国手机市场上升周期洞察”主题沙龙成功举办，众多行业专家、媒体记者、企业代表齐聚深圳，围绕2024年国内手机市场现状及趋势、企业经营解法与社会价值创造等议题展开深入探讨，共谋产业发展之路。vivo副总裁，vivo中国区总裁程刚受邀出席活动，并发表《本心为，雁行致远》主题演讲，他表示，满足并超预期满足用户的需求、让用户Happy是一切结果的因，是vivo工作的原点，也是闭环的终点。vivo也将坚持以用户导向型的技术创新自我驱动，持续打磨超越用户期待的产品与服务，实现所有利益相关者的长期受益与“Happy”，用科技照亮美好未来。
根据CounterpointResearch的报告，总部位于伦敦的消费科技品牌Nothing在2024年上半年实现了显著的市场增长，以567%的年同比增长率成为增长最快的智能手机品牌。这一增长主要得益于多款新机型的推出，如中档手机Phone等，满足了不同消费者的需求和偏好。值得一提的是，Nothing的全线音频产品已在国内电商平台上架销售。
B站公布了截至2024年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。B站总营收同比增长16%，达61.3亿元人民币。我们也在二季度成功发行了《物华弥新》和《三国：谋定天下》，证明了我们作为内容社区，具备覆盖多品类的生态效应和穿越长周期的巨大价值。
今晚阿里巴巴集团公布了2025财年第一季度业绩。该季度阿里巴巴营收为2432.36亿元，同比增长4%。”阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示。
快科技8月9日消息，芯片巨头联发科近日公布了2024年7月的营收报告，显示其7月合并营业收入达到456.1亿新台币，约合100.92亿元人民币，同比大幅增长43.6%。2024年1至7月，联发科的累计营收高达3063.39亿新台币，约合677.86亿元人民币，同比增长35.82%。联发科CEO蔡力行宣布，公司计划于10月推出新一代天玑9400芯片，预计该芯片将推动公司下半年业绩进一步增长，并恢复正常的季节性模式。蔡力行还透露，天玑9300芯片在2023年为公司带来了10亿美元的收入，推动营收增长70%。即将到来的天玑9400芯片预计将在性能和市场表现上超越前代，其平均?
TCL电子近日公布了2024年上半年的业绩报告，显示公司上半年收入达到454.9亿港元，同比增长30.3%；毛利为77.48亿港元，同比增长19.2%。归母净利润达到6.5亿港元，同比大幅增长146.5%，经调整后的归母净利润为6.54亿港元，同比增长147.3%。75英寸及以上TCL电视出货量同比增长17.7%，MiniLED电视出货量同比大增120.1%，零售量在中国市场位居第一。
随着智能家电行业的飞速发展，厨房电器的数字化转型正逐步成为行业关注的焦点。作为行业领导者，老板电器在中报中展示了其数字化转型的强劲动力。老板电器将继续在数字化与智能化领域深耕，探索新的商业模式和市场机遇。
苏宁易购近期发布的2024年半年度财务报告显示，其今年上半年的营业收入为257.83亿元，较去年同期下降了24.26%。尽管面临下滑，但公司成功实现归属于上市公司股东的净利润0.15亿元，与去年同期相比，实现了100.76%的增长。苏宁易购也坦言，由于流动资金不足，部分商品供应链尤其是消费电子产品持续供应不足，对公司的销售造成了一定的影响。
快科技8月31日消息，国铁集团今天披露了2024年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现营业总收入5794亿元，净利润盈利17亿元。上半年，全国铁路日均开行旅客列车10256列，同比增长9.4%；发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%，创历史同期新高。其中，5月1日发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高，累计开通新线979.6公里。服务方面，上半年，国铁集团加大动车组列车票价优惠力度，定期票、计次票等新型票制产品覆盖62条线路、630个车站，提供静音车厢?
BNA AI Super App是一款集成了多种智能服务的超级应用，它不仅提供社交功能，如分享帖子、写博客、聊天和视频通话，还涵盖了AI电商和娱乐服务。此外，该应用还提供40种语言的AI教学服务，帮助用户学习不同的语言。BNA AI Super App以其强大的AI功能和多语言支持，满足了不同用户群体的需求。
Elisi 是一款旨在帮助用户实现个人成长的终极组织者和指南。它通过直观的设计和用户友好的说明，帮助用户将梦想转化为清晰的结果，分解成可实现的里程碑，并通过AI技术理解并适应用户的个人需求，确保每一天都更有条理和高效。Elisi 致力于提供便捷服务，主要功能套件完全免费。
OMI APP是一个任务驱动的个性化AI助手，旨在通过语音和音频转录功能帮助用户提高记忆力和沟通效率。它是一个开源的AI记事本，提供提醒、建议等功能，同时注重用户隐私。
MeowMail是一款集成在Shopify后台的电子邮件营销应用，利用AI技术自动选择最佳发送时间，提高邮件的送达率至98%以上。它支持拖放编辑、从Klaviyo导入邮件列表、使用Beefree编辑器创建新邮件，并通过设定支出限制来管理邮件营销活动。MeowMail还提供企业级支持和自动翻译文本功能，帮助商家以低成本实现高效的邮件营销。
Maia 100是微软为Azure设计的首款定制AI加速器，专为大规模AI工作负载而打造，通过软硬件的协同优化，实现了性能、可扩展性和灵活性的最大化。它采用了TSMC N5工艺和COWOS-S互连技术，具备高达1.8TB/s的带宽和64GB的容量，支持高达700W的热设计功耗(TDP)，但以500W运行，确保了高效的能效比。Maia 100集成了高速张量单元、向量处理器、DMA引擎和硬件信号量，支持多种数据类型和张量切分方案，并通过以太网互连支持大规模AI模型。此外，Maia SDK提供了丰富的组件，支持快速部署PyTorch和Triton模型，并通过双编程模型确保高效的数据处理和同步。
Magic团队开发的超长上下文模型（LTM）能够处理高达100M tokens的上下文信息，这在AI领域是一个重大突破。该技术主要针对软件开发领域，通过在推理过程中提供大量代码、文档和库的上下文，极大地提升了代码合成的质量和效率。与传统的循环神经网络和状态空间模型相比，LTM模型在存储和检索大量信息方面具有明显优势，能够构建更复杂的逻辑电路。此外，Magic团队还与Google Cloud合作，利用NVIDIA GB200 NVL72构建下一代AI超级计算机，进一步推动模型的推理和训练效率。
EZ-work AI文档翻译是一款专注于文档翻译的在线服务，支持多种语言的翻译，包括中文、英语、日语、俄语、阿拉伯语和西班牙语等。它使用先进的AI技术，如gpt-4o-mini和deepseek-chat模型，为用户提供快速、准确的翻译服务。该产品适用于需要文档翻译的个人和企业，尤其在国际交流和学术研究领域尤为重要。
Watson AI是一款会议助手应用程序，它通过录制系统音频和麦克风来转录和总结会议内容，自动提取行动项和会议摘要，帮助用户更高效地进行会议记录和回顾。
PicTech AI是由学以致用科技旗下的智能图像工具品牌，专注于为跨境电商提供AI驱动的图片翻译服务。该产品利用人工智能技术，实现高准确率和高清晰度的图片翻译，支持中文、英语到日语、韩语等多国语言的翻译。PicTech AI的智能抠图功能，能够准确检测图片主体边缘，一键去除背景，无需专业编辑。产品背景信息显示，其团队由来自百度、网易、阿里巴巴等行业巨头的顶尖高科技人才组成，具备强大的技术实力和产品能力。该产品定位于帮助跨境电商从业者简化工作流程，提高效率，无需懂外语或图像处理技能即可使用。
AnythingLLM是一个多功能的桌面客户端，支持多种语言模型（LLM）和文档类型，提供完全私密的使用体验。用户可以根据自己的需求选择企业级模型、自定义模型或开源模型，如GPT-4、Llama、Mistral等。产品支持一键安装，本地运行，无需互联网连接，保护用户隐私。
林哥的大模型野榜是一个专注于中国用户需求的大模型产品排行榜，提供了多维度的评估和排名，帮助用户更好地了解和选择适合的大模型产品。
Fluximg.com是一个基于Flux模型的AI图像生成网站，提供从文本到图像的转换服务。它支持多种语言，包括中文和英文，并且具有用户友好的界面。网站提供免费和专业版本，使用户能够根据自己的需求选择不同的服务级别。
现代文转古文是一款能够将现代汉语自动转换为古汉语的模型，它通过先进的自然语言处理技术，使得用户可以轻松地将现代文本转换成具有古典韵味的古文。这种转换不仅能够增加文本的文学价值，还能在教育、文学创作、文化传承等方面发挥重要作用。
Zamba2-mini是由Zyphra Technologies Inc.发布的小型语言模型，专为设备端应用设计。它在保持极小的内存占用(<700MB)的同时，实现了与更大模型相媲美的评估分数和性能。该模型采用了4bit量化技术，具有7倍参数下降的同时保持相同性能的特点。Zamba2-mini在推理效率上表现出色，与Phi3-3.8B等更大模型相比，具有更快的首令牌生成时间、更低的内存开销和更低的生成延迟。此外，该模型的权重已开源发布(Apache 2.0)，允许研究人员、开发者和公司利用其能力，推动高效基础模型的边界。
InterTrack 是一种先进的跟踪技术，能够在单目RGB视频中跟踪人体与物体的交互，即使在遮挡和动态运动下也能保持跟踪的连贯性。该技术无需使用任何对象模板，仅通过合成数据训练即可在真实世界视频中实现良好的泛化。InterTrack 通过分解4D跟踪问题为每帧的姿态跟踪和规范形状优化，显著提高了跟踪的准确性和效率。
GenWarp是一个用于从单张图像生成新视角图像的模型，它通过语义保持的生成变形框架，使文本到图像的生成模型能够学习在哪里变形和在哪里生成。该模型通过增强交叉视角注意力与自注意力来解决现有方法的局限性，通过条件化生成模型在源视图图像上，并纳入几何变形信号，提高了在不同领域场景下的性能。
Qwen2-VL是一款基于Qwen2打造的最新一代视觉语言模型，具备多语言支持和强大的视觉理解能力，能够处理不同分辨率和长宽比的图片，理解长视频，并可集成到手机、机器人等设备中进行自动操作。它在多个视觉理解基准测试中取得全球领先的表现，尤其在文档理解方面有明显优势。
Dressplay是一个创新的在线服装生成器，允许用户通过简单的步骤生成个性化的服装。它利用先进的图像处理技术，让用户能够选择服装区域、目标人物以及想要穿戴的服装，从而创造出逼真的服装效果。Dressplay背后的技术不仅提高了服装设计的效率，也为用户提供了一种全新的个性化体验。目前，Dressplay提供免费试用，用户可以通过网页访问并体验其功能。
GLM-4-Plus是智谱推出的一款基座大模型，它在语言理解、指令遵循和长文本处理等方面性能得到全面提升，保持了国际领先水平。该模型的推出，不仅代表了中国在大模型领域的创新和突破，还为开发者和企业提供了强大的语言处理能力，进一步推动了人工智能技术的发展和应用。
Playground是一个专业的在线设计平台，它提供了丰富的设计资源和工具，包括贴纸、壁纸、海报、T恤设计和社交帖子设计等。用户可以轻松地创建个性化的艺术作品，无论是个人使用还是商业用途。该平台以其易用性、丰富的设计元素和创新的设计理念，满足了不同用户的设计需求。