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AI日报：谷歌Gemini引入类GPTs功能Gems；DeepMind推AI实时渲染引擎GameNGen；一男子用AI合成视频造谣被抓；OpenAI推神秘加速器Converge 2

2024-08-29 14:58 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、谷歌推定制化聊天机器人 “Gem”，让你创建专属AI虚拟助手

谷歌正式推出Gemini订阅用户可定制聊天机器人Gem，满足个性化需求。Gem支持健身伙伴、烹饪助手、写作编辑等功能，用户通过简单指令赋予机器人独特人格。Gem覆盖150多个国家和地区，提供多种现成Gem选择，增强用户互动体验。Gem的推出是谷歌追赶OpenAI的举措，为用户提供更多选择和灵活性。

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【AiBase提要:】

🌟 谷歌推出Gemini订阅用户可定制聊天机器人Gem，满足个性化需求。

🤖 Gem提供多种现成选择，包括学习教练、创意伙伴等，增强用户互动体验。

🌍 Gem支持150多个国家和地区，覆盖大多数语言，为用户提供更广泛的服务。

2、Google DeepMind推出AI实时渲染引擎GameNGen，玩家操作即刻生成画面

Google DeepMind最新推出的游戏引擎GameNGen颠覆了传统游戏图像生成方式，实时生成游戏画面，质量高且逼真，为游戏开发带来全新可能性。

【AiBase提要:】

🎮 实时生成游戏画面:GameNGen能根据玩家操作即时创造下一帧游戏画面，展示AI技术强大之处。

🚀 高质量画面模拟:画面几乎以假乱真，玩家难以察觉是AI生成，展示技术实力。

🔮 深远影响游戏产业:提升开发效率、个性化游戏体验、创造无限变化的游戏世界，改变硬件需求与创作方式。

详情链接:https://gamengen.github.io/

3、大动作!Midjourney确认进军硬件领域，强势开启招募新团队

Midjourney宣布进军硬件市场，引发业界关注。公司招募新团队成员，前苹果工程经理将领导硬件部门。竞争加剧，Midjourney更新用户界面并提供免费图像生成服务。AI硬件市场前景不确定，但行业发展仍具潜力。

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【AiBase提要:】

🔍 Midjourney宣布正式进军硬件领域，招新团队成员。

🚀 前苹果工程经理Ahmad Abbas将领导硬件部门，产品形态尚未公开。

🆚 Midjourney更新用户界面，向所有用户提供免费图像生成服务。

4、揭秘OpenAI神秘加速器Converge2，低调背后暗藏玄机?

本文揭示了OpenAI的Converge2加速器计划的神秘面纱，探讨其低调运作背后的潜在秘密。文章透露了Open AI Startup Fund的投资动向，以及新加入的公司，展现了OpenAI在科技领域的影响力和活动。参与者能够接触到OpenAI的未发布技术，引发人们对其内部操作的猜测和关注。

【AiBase提要:】

🕵️‍♂️ 神秘加速器: Converge2计划的神秘面纱，为何保持沉默?

💸 资金动态: Open AI Startup Fund的投资动向，以及新加入的公司。

🤖 技术接触: 参与者能够接触到OpenAI的哪些未发布技术?

5、苹果最新iOS更新引AI照片魔法消除功能

苹果最新发布的iOS更新引入了令人瞩目的AI消除功能，让用户可以轻松删除照片中不需要的物体，提升照片编辑体验。这一功能与谷歌的魔法橡皮擦功能相似，展示了苹果在AI技术方面的创新。除了照片消除功能，苹果还推出了一系列智能化功能，如写作工具、通知摘要等，提升用户设备体验。用户可期待更多AI技术创新。

【AiBase提要:】

🌟 用户可一键删除照片中的不需要物体，提升照片编辑效率。

🖼️ AI技术自动生成背景，保证照片质量不受影响，提升编辑体验。

📱 功能目前仅限美国英文用户，期待更多地区上线，拓展用户群。

6、无惧放大镜找茬!DiPIR可无缝地在真实环境中插入任何虚拟物体

DiPIR是一项创新技术，旨在解决将虚拟物体无缝插入真实场景的技术难题。其独特工作原理结合了扩散模型和逆向渲染过程，精确恢复场景光照信息，使虚拟物体与环境自然融合。

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【AiBase提要:】

⚙️ 结合扩散模型和逆向渲染，精确恢复场景光照信息，解决技术难题。

🌟 适用广泛，处理不同光照条件下的场景，生成逼真图像。

🔮 支持动态场景插入物体和多视角合成虚拟物体，应用前景广阔。

详情链接:https://research.nvidia.com/labs/toronto-ai/DiPIR/

7、太扯!一男子用AI合成视频造谣被抓，AI造假后果很严重

近期发生的一起事件再次提醒我们，利用AI技术合成虚假内容可能带来严重后果。一名男子利用AI技术合成视频发布虚假信息，结果被警方抓获，警示我们在使用AI工具时要谨慎小心，避免造成不良影响。

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【AiBase提要:】

🚨 利用AI技术合成虚假内容已经成为常态，警示我们警惕虚假信息的传播

💡 事件中男子利用AI技术合成视频发布不实信息，最终被警方抓获

💰 男子的行为不仅引发社会关注，还涉嫌寻衅滋事罪，AI造假后果严重

详情点此查看：https://www.aibase.com/zh/news/11368

8、OpenAI 最新融资计划曝光:估值超过1000亿美元

OpenAI 正在进行新一轮的融资谈判，预计估值将超过1000亿美元，引发人们对这家人工智能公司的关注。这轮融资将为 OpenAI 提供更多资金支持，推动技术研发与市场推广。公司计划拓展与各行业的合作，推动人工智能在多个领域的应用。

【AiBase提要:】

🌟 OpenAI 正在进行新一轮融资，预计估值将超过1000亿美元。

🚀 此轮融资将为 OpenAI 提供更多资金，支持技术研发与市场推广。

🤝 OpenAI 计划拓展与各行业的合作，推动人工智能在多个领域的应用。

9、英伟达财报逆市上扬:AI热潮推动营收飙升122%

英伟达最新财报显示，收入达300.4亿美元，年增122%，超出市场预期。尽管股价下跌，但英伟达在 AI 芯片市场的领先地位依旧稳固。投资者对英伟达的期待高涨，但AI投资尚未带来显著利润回报，未来发展仍需观察。

【AiBase提要:】

🌟 英伟达收入达300.4亿美元，年增122%，超预期。

💻 数据中心收入同比增长154%，反映出AI需求强劲。

📉 尽管股价下跌，英伟达在AI芯片市场领先地位稳固。

10、iPhone17系列或搭载12GB RAM:AI大模型部署更轻松

iPhone17系列有望搭载12GB RAM，为部署更大规模的端侧AI大模型提供充足空间。这一升级将满足未来AI技术发展需求，引领智能手机市场技术革新。

【AiBase提要:】

📱12GB RAM将为更大规模AI大模型提供充足空间，解决内存容量不足问题。

🚀 iPhone17预期升级是对AI技术发展的积极响应，精准把握智能手机市场趋势。

💡 智能手机内存容量成为性能重要指标，iPhone17的12GB RAM配置预示技术革新、智能未来

11、PPT高手来了!Plus AI智能演示文稿助手

在当今快节奏的商业和教育环境中，高效率的演示文稿制作工具变得越来越重要。Plus AI作为新兴的人工智能驱动型演示文稿制作工具，近期引起了业界的关注。该工具简化了演示文稿的创建和编辑过程，适用于PowerPoint和Google Slides等主流平台。

【AiBase提要:】

🚀 文本转演示模式:用户只需输入文本，AI即可生成相应演示文稿，便利快速可视化大量信息。

💡 多格式转换:支持将PDF和Word等文档直接转换为演示文稿，增加文件处理灵活性。

🎨 预设模板和辅助功能:提供数百种模板，运行于PowerPoint和Google Slides，支持共享主题和自定义指令，保持演示风格一致。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/plus-ai

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