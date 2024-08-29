何小鹏：小鹏MONA M03即将开启大规模交付

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:今天上午，小鹏汽车的创始人、董事长兼CEO何小鹏宣布了一个令人振奋的消息:小鹏汽车的最新车型MONA M03即将开始大规模交付。为了庆祝这一里程碑，官方发布了大量宣传视频，展示了新车下线的壮观场景以及开始发运的激动人心的时刻。

自上市以来，MONA M03就以其“年轻人喜爱的第一台智能纯电掀背轿跑”的定位，受到了市场的热烈追捧。事实上，该车型在上市后仅52分钟内，其大定订单量就迅速超过了一万台，显示出其极高的市场热度。

MONA M03的车身尺寸为4780/1896/1445mm，轴距2815mm，在紧凑级纯电轿车市场中具有明显的竞争优势。并在外观设计上采用了小鹏汽车的全新设计语言，实现了低至0.194的风阻系数，成为目前风阻最低的纯电掀背轿车。

在内饰方面，取消了传统仪表盘，中控台上只设置了一块大屏幕，大幅减少了实体按键，为驾驶者提供了一个简洁而充满科技感的驾驶环境。

智能化配置上，M03配备了15.6英寸的超大超清屏幕，内置8155座舱芯片和16GB大运行内存，确保车机系统的流畅运行。同时，音响系统也进行了全面升级，为用户提供了越级的听觉体验。

在动力系统方面，小鹏M03提供了140kW和160kW两种电机选择，搭配51.8/62.2kWh磷酸铁锂电池，CLTC工况下的续航里程可达515/620km，百公里能耗低至11.5kWh。此外，具备城市高阶智驾能力的M03Max预计将于2025年春节后开始交付，这将进一步巩固小鹏汽车在智能驾驶领域的竞争力。

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