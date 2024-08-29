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报告：我国网民规模近11亿人 超5成网民看微短剧

2024-08-29 10:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:中国互联网络信息中心最新发布的第54次《中国互联网络发展状况统计报告》揭示了中国互联网用户的增长和互联网普及情况。截至2024年6月，中国的网民规模已接近11亿人，达到10.9967亿，与2023年12月相比增长了742万人，互联网普及率达到了78.0%。

新增网民主要集中在10至19岁的青少年和银发族，其中青少年占新增网民的49.0%，而50至59岁、60岁及以上的群体分别占新增网民的15.2%和20.8%。娱乐和社交需求是激发这些新网民上网的主要动力，在他们首次使用的互联网应用中，短视频应用占比高达37.3%。

手机，APP

在消费领域，以旧换新消费和在线服务消费成为新亮点。数据显示，过去半年中，有68.8%参与“以旧换新”消费活动的网民选择线上参与，其中手机数码和洗衣机等大家电的“以旧换新”消费比例最高。此外，越来越多的用户通过在线方式享受生活服务便利，如网上购买外卖、到店餐饮、电影及休闲娱乐等在线服务的用户分别占网民的50.3%、20.7%和17.3%。

微短剧行业随着引导政策的出台而走向规范化，微短剧用户占网民整体的52.4%。短视频平台的用户黏性不断提升，短视频电商业务稳步发展，短视频用户占网民整体的95.5%。长视频行业提质趋势延续，长视频用户占网民整体的65.2%。

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