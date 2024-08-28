抖音发布新规 严打违规蹭热不当获利

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:抖音宣布更新“违规蹭热不当获利”内容治理规范，《新规》明确要求，“账号不得借热点事件，仿冒、不当关联当事人与涉事品牌，并借此发布虚假营销信息违规蹭热，引发关注后不当获利”等。

《新规》具体内容如下:

抖音鼓励广大创作者制作和传播优质内容，分享真实而美好的生活，在平台遵循“真实身份”“真实内容”“真实营销”“真实流量”的原则。为更好治理通过发布不实信息剐蹭热点事件、领域，引发关注后不当获利的违法违规行为，抖音根据《网络信息内容生态治理规定》《抖音社区自律公约》《抖音创作者违规经营账号治理规范》和《抖音创作者品质经营公约》等相关法律法规与平台规则，更新“违规蹭热不当获利”内容治理规范，具体如下:

1、严禁利用“虚假身份”不当获利:

不得借热点事件，仿冒、不当关联当事人与涉事品牌，或虚构所谓“大师”“专家”“传人”等身份，引发关注后不当获利。

2、严禁利用“虚假内容”不当获利:

不得通过发布不实内容，故意拉踩引战，无端营造民族、地域或性别对立，并借此售卖相关商品，不当获利。

3、严禁利用“虚假营销”不当获利:

不得以所谓“揭黑”“揭秘”为噱头，发布虚假营销信息诋毁行业、商户或商品。尤其是针对食品安全、医疗健康等社会各界高度关注的领域，不得通过发布虚假营销信息营造恐慌和焦虑，随后在上述领域进行实物、知识付费（课程）等商品销售，不当获利。

不得通过对公开信息的简单搬运、抄袭和拼凑，在缺乏实际体验的前提下，发布虚构、片面或夸大的营销信息，不当引发关注后通过商品或服务推广获利。

4、严禁利用“虚假流量”不当获利:

不得通过单个账号或多个矩阵类账号，批量发布无实质信息的同质低质甚至违法违规内容，诱导欺骗用户对账号及内容进行关注、点赞、收藏和分享，随后以此骗取流量，不当获利。

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