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AI日报：全球最快AI推理架构发布；夸克PC端AI全面升级；智谱开源CogVideoX-5B视频生成模型；OpenAI的“草莓”终于熟了

2024-08-28 15:16 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、全球最快AI推理架构Cerebras Inference 速度提升20倍!

Cerebras Systems推出的Cerebras Inference将彻底改变AI推理，提供极低成本下20倍速度，为AI计算树立新标杆。这项开创性解决方案在保持行业领先准确度的同时实现了惊人速度，为AI推理开启新纪元。

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【AiBase提要:】

🌟 速度提升20倍，价格更具竞争力，开启AI推理新纪元。

💡 支持各类AI模型，尤其在大语言模型（LLMs）上表现卓越。

🚀 提供三种服务层次，方便开发者和企业用户灵活选择。

2、Claude超强可视化功能Artifacts向所有用户免费开放

Anthropic的AI初创公司推出了Claude系列大语言模型的新功能“Artifacts”，用户可以轻松生成交互式可视化、图表或小游戏，提升创作效率。功能已在免费、专业和团队版本中开放，支持移动端使用，促进全球创意交流。

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【AiBase提要:】

🔧 Claude Artifacts功能现已在所有用户的免费、专业和团队版本中开放，支持移动端使用。

🌍 只有免费和专业计划的用户能够发布和重制Artifacts，促进全球创意交流。

📊 支持多种输出形式，适用于开发者、产品经理、设计师、营销和销售团队，提升工作效率。

3、AI界的推理大师!OpenAI向联邦调查局展示“草莓”项目，或将在秋季推出

OpenAI向美国国家安全官员展示了草莓项目，承诺在安全、合理范围内开发和使用。草莓将作为聊天机器人的一部分，具有解决数学和编程问题的能力。公司业务增长迅速，估值高达860亿美元。

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【AiBase提要:】

🍓 OpenAI草莓项目将专注解决复杂数学和编程问题。

🚀 公司业务增长迅速，大型语言模型（LLM）和ChatGPT订阅收入同比增长两倍，估值高达860亿美元。

🔍 使用草莓生成的高质量训练数据，有望显著减少AI模型产生的错误。

4、智谱开源CogVideoX-5B视频生成模型老显卡也能带得动

魔搭ModelScope社区近日宣布，其国产开源Sora视频生成模型CogVideoX的更大尺寸版本——CogVideoX-5B已正式开源。新模型在视频生成的质量和视觉效果上都有显著提升，采用了3D因果变分自编码器和专家Transformer技术，结合文本和视频嵌入，使用3D-RoPE作为位置编码，并利用3D全注意力机制进行时空联合建模。模型还采用了渐进式训练技术，能够生成具有显著运动特征、连贯且长时间的高质量视频。

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【AiBase提要:】

✨ 新模型CogVideoX-5B在视频生成质量和视觉效果上有显著提升。

🔍 CogVideoX-5B基于大规模DiT模型，专为文本到视频生成任务设计。

⚙️ 模型采用了3D因果变分自编码器和专家Transformer技术，结合文本和视频嵌入，使用3D-RoPE作为位置编码，并利用3D全注意力机制进行时空联合建模。

详情链接:https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/CogVideoX-5b

5、夸克PC端AI全面升级 整合AI搜索、AI创作、AI总结等能力

夸克PC端应用经过全新升级，提升了AI搜索、AI写作、AI PPT、AI文件总结等关键功能。AI搜索功能拥有更强大的模型能力，实现更快的交互速度，领先行业标准。写作方面支持近200种文稿撰写，能快速产出高质量文章。系统级全场景AI能力允许用户通过快捷键调用AI功能，实现搜索、解读、翻译和润色等操作。

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【AiBase提要:】

✨ AI搜索功能升级，交互速度更快，提供精准答案。

📝 支持近200种文稿撰写，半分钟内产出高质量文章。

🔍 系统级全场景AI能力，快捷键调用AI功能实现搜索、解读、翻译和润色。

6、测试期免费试用!元象推出基于物理的3D动作生成模型MotionGen

深圳元象信息科技推出的MotionGen模型是中国3D AIGC领域的重大突破，通过融合大模型、物理仿真和强化学习等算法，实现用户通过简单文本指令快速生成逼真、流畅的3D动作。该模型降低了3D内容制作门槛，提高创作自由度和效率，对动画、游戏、电影和虚拟现实行业具有重要意义。

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【AiBase提要:】

⚙️ MotionGen模型极大降低了3D内容制作门槛，使零经验创作者也能轻松创造高质量动画。

🤖 MotionGen具备精准文本理解能力，支持各类复杂动作创意需求，实现文本到动作的无缝连接。

🌟 MotionGenGPT算法结合多种技术，提升了动作生成的细节表现力和匹配度。

7、智谱AI开放GLM-4-Flash:免费使用、多场景适配

智谱AI开放平台近日宣布GLM-4-Flash模型免费开放，将引领AI应用领域新创新浪潮。该模型高速经济，适用于多种任务，支持多语言，优化了运行效率和降低推理成本。应用广泛且性能出色，已在多领域展现潜力。用户可通过完成调查问卷获得免费微调福利。

【AiBase提要:】

⚙️ GLM-4-Flash模型免费开放，适用于简单任务，多语言支持，优化了运行效率和降低推理成本。

💡 GLM-4-Flash性能出色，生成速度快，具备实时网页检索能力和函数调用能力。

🌐 GLM-4-Flash应用广泛，展现潜力于生物数据处理、训练数据生成、AI助教制作、翻译APP开发等多领域。

详情链接:https://bigmodel.cn/console/trialcenter?modelCode=glm-4-flash

8、Google Meet推出AI自动记笔记功能，会议再也不怕遗漏信息

Google Meet推出了新功能“为我记笔记”，让会议记录变得更便捷高效。这项功能不仅自动总结会议内容，还提供迟到者会议摘要，让大家随时跟上会议进展。同时，会议记录以Google文档形式保存并自动发送给与会者，提供一站式服务。虽然功能强大，但目前仅支持英语，且AI可能出错。预计到2024年9月10日将推广至所有Google Workspace用户。

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【AiBase提要:】

📌 自动总结会议内容，提高会议记录效率。

🕒 提供迟到者会议摘要，帮助快速跟上会议进展。

📄 会议记录以Google文档形式保存并自动发送给与会者，提供便捷服务。

9、AI重塑神话:抖音博主8天打造《山海经》视觉盛宴，网友惊呼超越央视

在中国丰富的文化宝库中，《山海经》无疑是一颗璀璨的明珠。抖音博主AI疯人院借助人工智能技术，用8天时间完成了AI复刻的《山海经》视频，精确还原了原著中的奇幻世界，引发热议并获得观众好评。这种新兴的创作方式展示了AI在视频制作领域的强大潜力，为内容创作带来更多可能性。

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【AiBase提要:】

🌟 抖音博主AI疯人院用人工智能技术重塑《山海经》，精准还原奇幻世界，视频质量令人惊叹。

🔮 视频制作只用了8天时间完成，展示了AI在短剧制作领域的潜力，大大降低了制作成本和周期。

🎮 观众好评如潮，有网友认为视频质量超越央视，展示了《山海经》IP改编成游戏的潜力。

10、AI换脸乱象:特朗普误信AI假图，马斯克被代言诈骗案频发

近日，特朗普转发虚假图片引发泰勒·斯威夫特粉丝抵制，马斯克卷入AI换脸诈骗事件。事件警示投资和信息获取需谨慎，数字时代谨防成为虚假信息受害者。

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【AiBase提要:】

🤖 特朗普转发虚假图片引发泰勒·斯威夫特粉丝抵制。

🔍 马斯克卷入AI换脸诈骗事件，受害者投资数十万美元化为乌有。

😱 AI换脸技术诈骗案件中，马斯克成为最常见代言人之一。

11、谷歌Gemini1.5系列模型发布新版本

谷歌最近推出Gemini1.5系列模型的最新版本，包括Gemini1.5Flash-8B、Gemini1.5Flash和Gemini1.5Pro，性能得到显著提升。开发者们对Gemini1.5Flash的全面性能提升表示狂欢。然而，用户对新模型的反馈呈现两极化趋势，一些期待Gemini2.0的全面升级，另一些赞赏当前更新的速度和性能。

【AiBase提要:】

✨ Gemini1.5系列模型在数学、编程和复杂提示方面有显著提升。

🚀 Gemini1.5Flash能处理超过1000万token的多模态输入，适应能力强。

🛠️ 用户反馈两极化，一些期待Gemini2.0的全面升级，另一些赞赏当前更新。

12、小而美!港大最新推荐系统EasyRec 以文本洞察用户心声

在信息泛滥的时代，推荐系统成为了我们筛选信息的重要助手。EasyRec的出现或许能够解决推荐内容不合口味和精准度不足的难题，其基于语言模型的推荐系统在预测用户喜好方面表现出色。

【AiBase提要:】

🔍 EasyRec是基于语言模型的推荐系统，通过分析文本信息预测用户喜好。

🧠 EasyRec核心技术是文本行为对齐框架，分析用户行为故事来预测潜在喜好。

🚀 EasyRec在多个数据集上测试表现优秀，特别擅长处理新用户和新商品的零样本推荐场景。

详情链接:https://arxiv.org/pdf/2408.08821

13、德勤发布生成式人工智能最新报告

德勤最新报告揭示了企业在生成式人工智能领域的投资情况和挑战。大部分公司正增加对生成式 AI 的投入，但项目仍在试点阶段。企业面临着数据反馈不足、实施障碍等挑战。报告强调企业需清晰展示生成式 AI 的价值以促进持续投资。

【AiBase提要:】

🌟 约66% 的公司增加对生成式 AI 的投资，但大部分项目仍在试点阶段。

💡54% 的企业希望提高效率，但只有38% 在跟踪生产力变化。

📊 企业需向高层清晰展示生成式 AI 的价值，以促进持续投资。

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