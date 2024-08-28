苹果悄然裁员100 人，服务业务优先级大调整！

据bloomberg报道，苹果公司最近采取了一项罕见的举动，裁掉了约100名服务部门的员工。这次裁员是该公司在重新调整其关键业务部门的优先事项的一部分。根据知情人士透露，这些受影响的员工分布在高级副总裁 Eddy Cue 领导的多个团队中。

裁员通知是在周二下发的，苹果方面并没有对外公开这一消息，相关的人员希望保持匿名。作为全球科技巨头，苹果公司以其创新和持续的市场表现著称，因此这样的裁员消息引发了业界的广泛关注。

此次裁员表明，苹果在其服务部门的战略可能正在发生变化。随着数字服务的不断发展，苹果必须不断调整其业务重点，以适应市场需求的变化。虽然裁员对公司整体运营的影响还有待观察，但无疑显示了苹果在维持竞争力方面的决心。

苹果公司的服务部门包括了 Apple Music、Apple TV+、iCloud 等多个重要产品线，这些产品近年来已经成为苹果收入的重要来源。随着市场竞争的加剧，企业在资源分配上可能会做出相应的调整，确保能在激烈的竞争中立于不败之地。

虽然苹果公司在硬件方面依然保持强劲的表现，但其服务部门的变化同样不容忽视。这些裁员或许只是冰山一角，未来我们可能会看到更多类似的调整。在此背景下，苹果公司的动向将会对整个行业产生深远的影响。

划重点: 📉 苹果公司裁员约100名员工，主要集中在服务部门。 🔄 裁员是苹果调整战略重心的一部分，意在适应市场变化。 🎶 苹果的服务部门包括 Apple Music 和 iCloud 等多个重要产品线。

（举报）