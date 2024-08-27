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AI日报：生图只需8步！字节开源FLUX Lora；iPhone16发布会AI是重点；华为启动AI百校计划

2024-08-27 15:23 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、字节跳动开源FLUX Dev的Hyper SD Lora

在AI技术飞速发展的今天，字节跳动的开源动作再次成为行业焦点。FLUX Dev的Hyper SD Lora以其高效的图片生成能力，将AI绘图推向了一个全新的速度纪元。尽管画质有所折损，但速度提升将为AI绘图领域带来新的变革。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Hyper SD Lora大幅缩短了AI绘图时间，仅需8步或16步操作流程。

🎨 用户可在Huggingface上体验FLUX8步Lora的绘图效果，见证AI绘图技术飞跃。

🔍 Hyper SD Lora与原始版本绘制毛毛虫的对比显示画质折损，但在实际应用中可接受

模型地址:https://huggingface.co/ByteDance/Hyper-SD/blob/main/Hyper-FLUX.1-dev-8steps-lora.safetensors

在线体验:https://huggingface.co/spaces/ByteDance/Hyper-FLUX-8Steps-LoRA

2、苹果iPhone16发布会定档9月9日

苹果公司正式宣布了2024年9月9日举行的iPhone16发布会，主题为“It's Glowtime”。本次发布会将带来iPhone16系列的重大变化和新功能，令人期待。人工智能和苹果智能功能也将成为重要焦点，为用户带来更多惊喜。除了iPhone16系列，还可能推出Apple Watch Series10和新版本的AirPods，内容丰富。

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【AiBase提要:】

✨ iPhone16发布会定于2024年9月9日，地点为苹果园区的史蒂夫・乔布斯剧院。

📸 iPhone16和16Plus将采用新的垂直对齐摄像头设计，iPhone16Pro系列可能推出青铜色新版本。

🔔 所有iPhone16型号将配备“动作按钮”，可能新增专门用于拍照的视频按钮。

3、华为启动AI百校计划，每年最高100万昇腾云AI计算资源支持

华为公司最近推出的AI百校计划为国内高校师生提供昇腾云AI计算资源支持，解决算力瓶颈，促进科研创新和人才培养。该计划关注高校团队在AI领域的研究和影响力，资助基础技术研究、产业问题解决和人才培养。华为将评估项目的目标、创新性和对产业影响，每年获得昇腾云AI计算资源支持可达100万。华为战略研究院院长周红博士强调计划助力科研创新和AI人才培养。

【AiBase提要:】

🚀 华为AI百校计划为高校提供昇腾云AI计算资源支持，解决算力瓶颈，促进科研创新和人才培养。

💡 计划关注高校团队在AI领域的研究和影响力，资助基础技术研究、产业问题解决和人才培养。

💻 评审项目的目标、创新性和对产业影响，每年获得昇腾云AI计算资源支持可达100万。

4、快手可灵AI已累计生成超1600万视频

我对这篇文章感到非常震撼，快手可灵AI的成功应用为创作者提供了强大的创作平台，同时也推动了AI技术在视频生成领域的进一步发展。

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【AiBase提要:】

🚀 超过160万人使用可灵 AI，生成视频超过1600万部!

🎥 可灵 AI 于7月30日全球上线，成为首个可用的真实影像级视频生成大模型。

🤖 AI 技术助力创作者专注于创意，简化视频制作过程。

5、谷歌Photos测试全新AI搜索功能 “Ask Photos” ，搜图更简单

谷歌正在进行一项重大升级测试，推出“Ask Photos”功能，允许用户通过自然语言与照片库互动，将照片和视频变成智能视觉数据库。相关代码已出现在最新谷歌应用版本中，预示功能即将推出。未来可能结合Google Lens，提供实时信息，增强搜索体验。

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【AiBase提要:】

🌟 谷歌进行“Ask Photos”功能测试，用户可自然语言与照片库互动。

🖼️ 相关代码已出现在最新谷歌应用版本中，预示功能即将推出。

🔍 未来可能结合Google Lens，提供实时信息，增强搜索体验。

6、三星智能冰箱将推AI生成壁纸功能，还能自定义风格和主题

最近，三星宣布将为其智能家电带来新一轮的 AI 功能，其中最引人注目的就是智能冰箱将支持 AI 生成壁纸。除此之外，三星还对其 Bixby 语音助手进行了升级，增强了智能家居的控制能力。随着这些新功能的推出，三星的智能家电将变得更加智能，让用户的生活更加便利和个性化。

【AiBase提要:】

🌟 AI 生成壁纸: 三星智能冰箱将支持 AI 生成壁纸功能，用户可自定义风格和主题。

🤖 Bixby 升级: 新的 Bixby 助手能理解更复杂的指令，记住用户之前的对话，提升智能家居控制能力。

🆕 适用型号有限: 只有2024年推出的特定三星家电型号才能享受到 Bixby 的升级服务。

7、设计师新神器来了!SuperCraft

SuperCraft是一款重塑设计流程的新神器，通过生成式AI技术将手绘草图转化为逼真的产品图像和3D模型。设计师们可以在无限大的协作画布上自由创作，享受高效有序的设计过程。SuperCraft内置的3D查看器让设计师审视每个细节，导出设计成.glb格式后，设计即可从屏幕走向现实世界。

【AiBase提要:】

✨ 生成式AI技术将手绘草图转化为高质量的2D图像和3D渲染模型

🎨 无限大的协作画布，简化设计过程，提供无限创造空间

🔍 节点式流程设计和3D查看器帮助设计师高效组织设计思路，确保每个细节达到完美

详情链接:https://supercraft.ai/

8、OpenAI、Adobe与微软联手支持加州新法，标记AI生成内容

三大科技巨头联合支持加州新法案AB3211，要求标记AI生成内容，展示科技公司在内容透明化方面的努力。法案修订后得到行业团体支持，引发广泛讨论。

【AiBase提要:】

✅ 加州AB3211法案要求标记AI生成内容元数据中添加水印，并在大型平台上以易懂方式标识。

✅ OpenAI、Adobe和微软是“内容来源和真实性联盟”成员，支持C2PA元数据标准，用于标记AI生成内容。

✅ 行业团体曾反对AB3211法案，但随着修订内容变化，现已支持通过。

9、XLabs发布视频生成项目Deforum:用FLUX点燃动画革命，一键生成星际奇幻

XLabs最新发布的Deforum项目基于FLUX技术，能快速将创意转化为引人入胜的动画，操作简便且具有高度定制性。FLUX展现出卓越的模型质量，让动画细节更生动真实。通过GitHub，Deforum项目触手可及，一行命令即可启动令人兴奋的视频生成。Deforum提供多种动画模式选择，让视觉效果更上一层楼。

【AiBase提要:】

✨ FLUX技术快速转化创意为引人入胜动画，操作简便且高度定制。

🌌 FLUX展现卓越模型质量，让动画细节更生动真实。

🚀 Deforum提供多种动画模式选择，让视觉效果更上一层楼。

详情链接:https://github.com/XLabs-AI/deforum-x-flux

10、高通加入AR联盟 创始成员包括 META、谷歌等

高通正式加入了增强现实（AR）联盟，成为该联盟董事会的最后一位创始成员。这一举动将促进AR硬件开发，为增强现实技术的未来发展开辟新的可能性。

【AiBase提要:】

🌟 高通加入AR联盟，成为最后一位创始成员，促进AR硬件开发。

🤝 AR联盟的创始成员包括META、谷歌等，致力于提升用户体验。

👓 高通与Kittch合作推出AR眼镜，应用于烹饪教学。

11、字节跳动强化AI布局:大模型研究院筹备

字节跳动正积极加强人工智能大模型领域布局，计划成立大模型研究院并招揽顶尖人才。公司已有外部AI专家加入，包括秦禹嘉和黄文灏。黄文灏将负责技术项目管理，向朱文佳汇报。朱文佳领导首个大型模型研发团队。尽管尚未确定是否建立独立研究机构，字节跳动的动作显示其积极布局AI大模型领域，以在技术竞争中占据优势地位。

【AiBase提要:】

🔍 字节跳动计划成立大模型研究院并招揽顶尖人才。

👥 外部AI专家已加入，包括秦禹嘉和黄文灏。

🚀 字节跳动积极布局AI大模型领域，朱文佳领导首个大型模型研发团队。

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