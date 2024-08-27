​Rivian 工厂停车场火灾！多辆电动车遭损毁，无人员受伤

上周末，位于伊利诺伊州 Normal 的 Rivian 电动汽车工厂停车场发生了一起火灾，几辆电动汽车在这起事件中受到严重损坏。当地媒体报道，虽然火势猛烈，但幸运的是并没有造成人员伤亡。

据 Normal 消防局发言人马特・斯瓦尼透露，消防队在周六晚上9点43分接到了火灾报警。随后，Rivian 开始与公司的保险公司合作，积极展开对火灾原因的调查，Normal 消防部门也在需要的情况下提供协助。斯瓦尼表示，这是一项非常复杂的调查，目前尚无火灾起因的时间表。

值得一提的是，这场火灾并没有对工厂的主要生产设施造成影响，工厂的正常运作并未受到干扰。消防人员和 Rivian 员工在此次事件中均未受伤。目击者向媒体表示，从远处就能看到工厂上空升起的火焰和烟雾，但火势很快被控制住，没有扩散到工厂内部。

Rivian 的发言人 Peebles Squire 在一份声明中确认，他们正在积极调查停车场内车辆损坏的火灾原因。他还强调，工厂本身没有受到影响，员工的安全是公司最关心的事项。

随着电动汽车越来越普及，火灾问题也逐渐成为电动汽车制造商面临的主要风险之一。锂离子电池虽然性能优越，但一旦起火，温度可以极高，且传统灭火方式往往难以有效应对。近年来，因电动自行车电池故障引发的火灾在纽约市已造成十多人遇难。

另外，近期还发生了特斯拉 Semi 卡车在加州起火的事件，造成了大规模的交通堵塞。尽管传统燃油车的起火频率较高，但电动汽车电池的扑灭难度无疑为消防部门带来了新的挑战。为了应对这种情况，急救人员正在接受如何处理电动车电池火灾的培训。

在这样的背景下，尽管有部分政客对电动汽车的安全性提出质疑，拜登政府则正在努力鼓励消费者购买电动汽车，并推动地方消防部门分享应对电动车火灾的最佳方案。

划重点: 🔥 Rivian 工厂停车场发生火灾，多辆电动车受损，但没有人员伤亡。 🚒 火灾调查由 Rivian 和保险公司主导，消防部门提供协助。 🔋 随着电动汽车普及，电池火灾问题愈发引起关注，急救人员正在接受专项培训。

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