蚂蚁森林8年种树5.48亿棵 蚂蚁集团协议捐资已超40亿元

今天，蚂蚁集团公布了生态公益项目“蚂蚁森林”的最新进展。数据显示，蚂蚁森林自2016年8月上线支付宝，8年来已在全国各地捐资种下5.48亿棵树，其中9成以上种在“三北”工程三大标志性战役地区。截至目前，蚂蚁集团为该项目已累计协议捐资41.8亿元（随着各地生态项目的实施进度，已实际支出27亿元），其中有6.3亿元成为各地种植养护者的劳动收入。

在生态修复方面——蚂蚁森林在内蒙古、甘肃、河北、陕西、青海、宁夏、新疆等13个省份，已种下超5.48亿棵树，种植总面积580万亩。其中，9成以上的树种在了“三北”工程三大标志性战役地区，助力当地的荒漠化治理和防沙治沙工作。

在生物多样性保护方面——蚂蚁森林在青海、云南、四川、西藏、吉林、黑龙江、广东等共计16个省份参与共建34个公益保护地，面积超过4900平方公里，在我国落实“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”的目标下，积极参与生物多样性保护，发挥来自企业界的力量。

从“以荒漠化治理为主的生态修复”、到“以保护地建设为主的生物多样性保护”，再到近年来新增的海洋生态保护、净滩减塑项目，目前蚂蚁森林的各类项目已累计参与支持了全国24个省份的生态建设。

“我从2018年开始种植花棒，眼见着沙丘不仅变小了，而且移动速度也明显变慢，一到夏天你走上沙丘看看，一片绿色，心情特别好”，内蒙古阿 拉 善左旗乌尼格图嘎查的种树人雷新光说，种植花棒之前沙丘一年东移七八米，如今明显减缓到每年2米左右。

图注:内蒙古阿 拉 善左旗，蚂蚁森林453号林三年对比

据统计，蚂蚁森林各类项目的实施，已为各地累计创造了420多万人次的种植、养护、巡护等劳动增收机会。8年来，蚂蚁森林为各地项目的40多亿元协议捐资中，已有6.3亿元成为种植养护者们的劳动收入。

在梭梭根部接种苁蓉、采摘花棒沙棘的种子和果实、灌木平茬用作饲料发展养殖业……，蚂蚁森林的种植项目在各地实施8年来，当地的群众因地制宜、护绿养绿，开辟了不少新的致富途径。参与蚂蚁森林种植养护的老乡们，不仅获得了劳务性收入，还切实感受到了更多生态改善带来的“实惠”。

“没种之前都是沙子，现在种了柠条不仅环境好了，而且柠条结的籽一斤能卖10块钱，一亩地能收100多斤”，内蒙古科右中旗的义和塔拉林场巡护员王全喜说，2019年落地在这里的10000亩“蚂蚁森林新春福气林”，没想到真的给当地老乡带来了福气。

图注:内蒙古科右中旗，“蚂蚁森林新春福气林”柠条结籽

“只有种上树，让沙丘无路可走，人才有奔头”，克什克腾旗乌兰布统的刘保军参与种树治沙15年，不仅亲历了当地生态修复的过程，还见证了草原得到治理后，旅游业迸发出的新活力。“树种上后环境变美了，鸿雁、赤麻鸭这些迁徙的鸟类，选择在这里生儿育女，游客也多了，骑马住民宿，成了我们这的一个经济来源”刘保军说。

图注:内蒙古克什克腾旗，赤麻鸭与蚂蚁森林1346号林毗邻而居

“独木难成林，加上生态见效的长期性，注定了蚂蚁森林是一场需要社会各方参与支持的公益长跑。特别要感谢，8年时间里有30多家公益组织和专业机构，负责蚂蚁森林各类项目的实施”，蚂蚁集团资深副总裁、首席可持续发展官彭翼捷表示，蚂蚁森林8年来初见成效，见证了“守护绿水青山、践行绿色低碳’已成为全社会的共识，与蚂蚁的捐资金额以及种下了多少棵树相比，更可贵的是累计已有超过7亿人通过蚂蚁森林践行低碳生活。

图注:内蒙古鄂尔多斯，蚂蚁森林238号林六年对比

蚂蚁森林基金会秘书长王小颖表示，蚂蚁森林用8年时间和“看得见的”生态保护修复效果，以互联网的链接作用，有效带动了社会公众于生活点滴中认识低碳、践行减排。据统计，8年来蚂蚁森林的数亿用户通过绿色出行、减纸减塑、线上办事、循环利用、节能降耗等低碳减排场景，已累计产生“绿色能量”3768万吨。

“透过3700多万吨这个数字，我们看见了在国家双碳目标的引导下，越来越多的人已经把绿色低碳作为自己的生活方式，不仅在日常点滴中积极践行，还汇聚成了不可忽视的力量”，王小颖透露，蚂蚁森林近期将发布“新动作”，继续以“绿色能量”为激励手段，在一个全新的领域继续推动公众参与绿色低碳。

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