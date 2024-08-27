iPhone16发布会定档：将于9月10日举行

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:苹果公司于今日凌晨正式宣布，将于美西时间9月9日上午10点，也就是北京时间9月10日凌晨1点，举办2024年秋季新品发布会。与以往不同，此次发布会的时间较常规提前了一天，通常苹果会选择在周二进行发布，而这次则定在了周一。

发布会地点依旧选在苹果公园的史蒂夫乔布斯剧院，主题定为“It's glowtime”，预示着可能与产品发光特性或某种创新技术有关。

据目前的信息显示，苹果将在此次发布会上推出包括iPhone16系列、新一代Apple Watch和新款AirPods在内的多款新品。iPhone16系列无疑成为焦点，预计将推出四款不同型号:iPhone16、iPhone16Plus、iPhone16Pro和iPhone16Pro Max。

在尺寸上，Pro系列的屏幕大小将有所增加，iPhone16Pro将屏幕从6.1英寸扩展到6.3英寸，而iPhone16Pro Max则从6.7英寸扩展到6.9英寸。标准版的屏幕尺寸保持不变，分别为6.1英寸和6.7英寸。

配置方面，iPhone16系列的四款机型都将标配8GB内存，以更好地支持运行苹果的智能功能。此外，一个显著的新特性是新增了一个独立的拍照按钮，这个按钮采用电容触控技术，位于电源键下方，通过特殊的马达模拟振感来提供按压反馈，且支持通过左右滑动实现变焦功能，这将大幅提升iPhone的摄影体验。

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