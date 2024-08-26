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问界新M7 Pro标配CDC减振系统 售价24.98万元起

2024-08-26 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:AITO汽车的全新M7Pro版正式亮相市场，售价区间定在24.98至28.98万元。与高端的Ultra版相比，Pro版虽然缺少了车顶激光雷达等配置，但依然全系标配了华为ADS基础版智能驾驶辅助系统、CDC连续可变阻尼减振器以及全车舒云座椅，确保了驾乘体验的舒适性和智能化。

根据AITO汽车的官方公告，M7Pro版标配的CDC连续可变阻尼减振器与Ultra版底盘规格一致，能够提供多种驾驶模式，满足不同驾驶风格和路况的需求。CDC减振器通过调整阻尼力度，有效抑制车辆在起步和制动时的点头和抬头现象，同时在转弯时减小车身侧倾，增强车辆操控性，从而提升整体的驾乘舒适性。

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在智能硬件方面，M7Pro版配备了与智界S7Pro相同的华为智驾ADS基础版，包括3个毫米波雷达、10个高清摄像头和12个超声波雷达，实现了一种不依赖激光雷达的智能驾驶解决方案。在高速和城市快速路上，开启NCA智驾领航辅助功能后，车辆能够自动执行上下匝道操作，并在遇到道路施工或锥桶改道时自动换道避障绕行，大大减轻了长途驾驶时的疲劳，提高了行车安全性。

在动力配置上，M7Pro版继续搭载1.5T四缸涡轮增压增程器和华为驱动电机组成的增程式动力系统。增程器的最大功率为112千瓦，后驱版配备了200千瓦的驱动电机，而四驱版则采用了130千瓦和200千瓦的双电机组合。此外，新车还换装了宁德时代提供的磷酸铁锂电池，以提高能源效率和续航能力。

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