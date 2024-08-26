AI日报：可图上线一键换衣软件；Grok-2挤进聊天机器人第二名；大学生靠Claude 3.5成功造出核聚变反应堆

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、可图上线一键换衣Kolors Virtual Try-On

我很喜欢这篇关于Kolors Virtual Try-On的文章，它介绍了一款让购物变得更轻松的应用。通过上传照片，用户可以在虚拟试衣间里尽情尝试各种款式，避免尺码和颜色不合适的烦恼，享受个性化的时尚体验。这种前沿技术不仅提升了购物的精准度和效率，还让购物变得更有趣。

【AiBase提要:】 👗 用户可以在不离开家的情况下轻松试穿各种服装，避免尺码和颜色不合适的问题。 📊 应用为用户提供虚拟试衣间，让用户即时看到服装在自己身上的效果，提升购物的精准度和效率。 💡 商家可以利用用户的试穿数据洞察市场趋势和消费者偏好，优化产品线和营销策略。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/kolors-virtual-try-on

2、xAI Grok-2挤进聊天机器人排行榜第二名，紧追GPT-4o

xAI团队的Grok-2和Grok-Mini模型在LMSys聊天机器人Arena排行榜上脱颖而出，Grok-2以第二名的佳绩超越了OpenAI的GPT-4o，与Gemini并列。Grok-2在数学任务上表现出色，荣获第一名，同时在多个其他任务中也取得优异成绩。Grok-2-Mini实现了显著的速度提升，是之前速度的两倍。

【AiBase提要:】 ✨ Grok-2在LMSys聊天机器人排行榜中获得第二名，超过GPT-4o，与Gemini并列第二。 🚀 Grok-2在数学任务上表现优秀，获得第一名，同时在其他多个任务中也名列前茅。 💡 Grok-2-Mini实现速度提升，是之前速度的两倍，进一步增强了性能表现。

3、Claude3.5立功!大学生借助AI在卧室搭了台微型核聚变反应堆

这篇文章讲述了00后数学系本科生Hudhayfa借助人工智能助手Claude3.5，在自己卧室里成功搭建了一台微型核聚变反应堆的故事。他的决心和AI小助手的帮助让他克服了硬件经验的缺失，展现了科技梦想的实现力。

【AiBase提要:】 🤖 Hudhayfa借助AI小助手Claude3.5成功搭建微型核聚变反应堆，展现科技梦想实现力。 🔧 通过熟悉零部件、设计主腔体、组装半桥流器等步骤，Hudhayfa完成了搭建过程。 ⚛️ Hudhayfa在实验中遇到挑战，但得到顶尖工程师和教授的帮助，为未来改进提供了方向。 详细内容：https://www.aibase.com/zh/news/11281

4、苹果正开发搭载生成式AI机器人手臂，或将改变智能家居体验

苹果正式进军机器人市场，计划推出搭载生成式AI的桌面设备，预计在2026年或2027年上市。这一举措将为智能家居带来革命性变革，为用户提供更便捷的生活体验。

【AiBase提要:】 🌟 苹果计划推出搭载生成式AI的桌面设备，将在2026年或2027年上市。 🤖 设备配备机器人手臂，可解决日常生活问题，如自动旋转屏幕。 🚀 若成功，苹果或将进一步开发移动机器人和类人型机器人。

5、云知声推出山海多模态大模型:支持音色自由切换 视觉场景理解

云知声推出山海多模态大模型，为人工智能领域注入新活力。该模型实现了多模态输入和输出，提供流畅的语音交互和个性化的视觉体验。在智慧生活和智慧医疗领域具有重要意义。

【AiBase提要:】 🔊 山海多模态大模型支持文本、音频、图像等多种模态输入和任意组合输出，实现高效语音交互。 👥 模型具备智能语音交互能力，支持情感表达和音色自由切换，提供个性化体验。 👁️ 模型能通过摄像头理解环境、识别物体、创建视觉内容，实现精准的场景分析和个性化视觉体验。 详情链接:https://shanhai.unisound.com/

6、谷歌逼迫出版商选择:要么加入AI回答，要么失去曝光!

谷歌利用其搜索引擎的市场优势，迫使出版商面临两难选择，要么参与AI回答，要么冒失去搜索曝光的风险。这种情况让许多出版商感到困惑和无奈。

【AiBase提要:】 🔍 谷歌利用市场优势逼迫出版商选择参与AI回答或冒失去搜索曝光风险。 🚫 出版商可使用“nosnippet标签”阻止内容被用作AI回答，但可能影响整体搜索排名。 💰 谷歌停止与出版商谈判内容使用许可，AI公司尝试通过补偿解决问题。

7、韩国游戏公司推虚拟养成系游戏《inZOI》:AI魔法让现实与虚拟无缝对接

《inZOI》是一款革命性的游戏，通过AI技术实现了现实与虚拟的无缝对接，让玩家享受前所未有的创造自由和个性化体验。游戏开创了新的可能性，为玩家提供了一个释放创造力的平台。

【AiBase提要:】 ✨ 游戏具有神奇的2D到3D转化能力，让玩家将现实物品融入游戏场景，打破现实与虚拟的界限。 🏡 提供完全自由的建筑平台，让玩家打造梦想家园，从细节到家具都由玩家自主设计，展现个性化创造力。 😃 革命性的动作捕捉工具实时捕捉玩家面部表情，精准映射到游戏角色身上，创造独一无二的角色体验。

8、Meta推出视觉分析模型Sapien

Meta Reality Labs最近发布了名为“Sapiens”的人工智能模型，通过在超过3亿张人类图像上的训练，展现出在复杂环境下处理人类视觉任务的卓越能力。Sapiens采用先进方法，包括大规模数据集预训练、视觉变换器架构和多任务学习，具有广泛的应用前景。实验结果表明Sapiens在多个任务上表现出高精度和一致性。

【AiBase提要:】 🔍 Sapiens模型在人类视觉任务处理上取得重大突破，能精确识别人体姿势和预测深度信息。 🚀 Sapiens采用大规模数据集预训练和视觉变换器架构，展现出强大泛化能力和高分辨率推理能力。 💡 Sapiens在视频监控、医疗、社交媒体和虚拟现实领域有广泛应用，提升动作捕捉、医疗辅助和用户体验。 详情链接:https://about.meta.com/realitylabs/codecavatars/sapiens

9、心辰Lingo: 国内首个端到端语音大模型

心辰Lingo是国内首个能力追平GPT-4语音能力的AI系统，标志着中国在语音AI领域取得重大突破。该模型具备原生语音理解、多样化语音风格表达和高效语音模态压缩三大核心优势，为用户带来更自然、生动的交互体验。

【AiBase提要:】 🌟 原生语音理解、多样化语音风格表达和高效语音模态压缩是心辰Lingo的三大核心优势。 🚀 心辰Lingo能灵活调整语音风格，适应不同应用场景，提供全面、流畅的语音交互体验。 💡 心辰Lingo整合了完整交互流程，为用户提供高质量的语音内容，有望在智能助手、语音交互、教育培训等领域发挥重要作用。 详情链接:https://lingo.xinchenai.com/

10、AI 选股大失所望:绝大多数基金表现不及标准普尔500指数

AI 在股市表现并不尽如人意，大多数依赖 AI 的交易所交易基金表现不及标准普尔500指数。研究显示，完全依赖 AI 的基金年均损失达1.8%，未能在股市普遍向好时获利。AI 虽然能找到数据模式，但尚未理解数据背后的实际含义。

【AiBase提要:】 🌟 大多数依赖 AI 的交易所交易基金表现不及标准普尔500指数。 📉 完全依赖 AI 的基金年均损失达1.8%，未能在股市普遍向好时获利。 🤖 AI 虽然能找到数据模式，但尚未理解数据背后的实际含义。

11、复旦新研究!RECE——AI界的“记忆擦除术”:让不雅图像无处遁形

复旦大学研究团队开发的概念擦除术（RECE）技术为AI带来革命性改变，让不雅图像成为历史。这项黑科技能在短短3秒内彻底改造AI思想，精准而高效。专家担忧AI创造力可能受影响，但技术为AI未来发展开辟新道路，让其更聪明、更懂得察言观色。

【AiBase提要:】 🧹 概念擦除术（RECE）技术让AI彻底改造思想，消除不雅图像生成 🎨 研究团队使用闭式解决方案精准修改AI模型，保留其创作能力 💡 RECE技术为AI未来发展开辟新道路，让AI更聪明、更懂得察言观色 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2407.12383

12、摩尔线程开源音频理解大模型MooER摩耳

摩尔线程公司开源了音频理解大模型MooER（摩耳），展示了他们在人工智能领域的最新成果。该模型在短时间内完成了训练并展现出优异的语音识别和翻译能力。通过开源项目，为开发者提供了宝贵的参考和支持。

【AiBase提要:】 🔍 MooER是业界首个基于国产全功能GPU进行训练和推理的大型开源语音模型 💡 MooER具备中文和英文的语音识别以及中译英的语音翻译能力 🚀 MooER在中文和英文测试集上的表现优于其他开源模型 详情链接:https://github.com/MooreThreads/MooER

13、新人事变动!OpenAI 任命前 Meta 高管负责战略规划

OpenAI 近期迎来新任命，前 Meta 高管 Irina Kofman 加入担任战略计划监督，将专注提升 AI 安全性和准备度。公司积极招募高管以增强竞争力，同时亦有高管离职动态。最新推出的 GPT-4o 更新使开发者能够针对特定业务需求微调 AI 模型，提高性能，创造更符合需求的 AI 工具。

【AiBase提要:】 👩‍💼 Irina Kofman 加入 OpenAI 担任战略计划监督，专注提升 AI 安全性和准备度。 🔥 公司积极招募高管以增强竞争力，同时有高管离职动态。 🚀 GPT-4o 更新使开发者能够针对特定业务需求微调 AI 模型，提高性能，创造更符合需求的 AI 工具。

14、2023年中国AI公有云服务市场爆发:规模突破126亿元 增长58.2%

最近发布的IDC报告显示，中国的AI公有云服务市场规模在2023年达到126.1亿元人民币，增长幅度高达58.2%，展现出巨大潜力。市场竞争激烈，各大云服务商逐渐缩小差距，AI技术的成熟推动了市场发展。

【AiBase提要:】 🌟2023年中国AI公有云服务市场规模达126.1亿元，增长58.2%! 🏆 百度智能云与阿里云并列市场第一，腾讯云和华为云紧随其后。 🤖 计算机视觉、对话式AI和智能语音服务市场持续扩展，各大厂商积极竞争。

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